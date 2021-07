06/07/2021 - 18:10

Bilan semestriel au 30/06/2021 du contrat de liquidité QWAMPLIFY

Levallois Perret, 06/07/2021

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2021:

12,690 titres

93,880.01 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 37,086 titres 267,594.88 EUR 326 transactions VENTE 36,906 titres 272,113.88 EUR 252 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12,510 titres

89,930.60 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,000 titres

120,790.81 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Achats Vente ALQWA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 326 37 086 267 594,88 252 36 906 272 113,88 20210101 0 0 0,00 0 0 0,00 20210104 1 1 7,45 13 651 4 949,45 20210105 12 2 187 16 189,70 1 1 7,60 20210106 48 1 993 14 579,85 2 421 3 199,60 20210107 6 971 6 911,25 2 47 345,35 20210108 1 1 7,10 1 1 7,10 20210111 9 1 181 8 242,05 1 1 7,05 20210112 1 1 6,95 1 1 6,95 20210113 7 1 031 7 080,40 1 1 6,90 20210114 2 221 1 469,80 1 1 6,80 20210115 1 1 6,90 15 1 991 13 908,40 20210118 1 1 7,20 2 491 3 535,20 20210119 2 56 397,80 3 709 5 197,50 20210120 1 1 7,15 1 1 7,15 20210121 2 229 1 637,50 2 461 3 388,30 20210122 4 861 6 128,35 2 158 1 161,30 20210125 5 1 071 7 551,55 6 2 221 16 768,55 20210126 1 1 7,00 1 1 7,00 20210127 1 1 7,05 1 1 7,05 20210128 1 1 7,00 5 1 601 11 504,50 20210129 2 138 993,70 1 1 7,30 20210201 1 1 7,20 2 401 2 947,20 20210202 5 1 230 8 824,80 4 1 031 7 693,20 20210203 2 371 2 708,35 1 1 7,35 20210204 1 1 7,30 4 747 5 561,30 20210205 4 987 7 076,65 1 1 7,25 20210208 4 925 6 631,90 6 1 659 12 358,45 20210209 2 26 189,85 1 1 7,35 20210210 2 381 2 762,40 1 1 7,40 20210211 2 163 1 181,85 2 253 1 884,75 20210212 2 371 2 726,90 1 1 7,40 20210215 1 1 7,40 2 194 1 454,90 20210216 2 351 2 597,55 4 1 031 7 925,05 20210217 5 1 280 9 480,65 1 1 7,50 20210218 1 1 7,50 2 421 3 178,50 20210219 2 351 2 597,45 1 1 7,45 20210222 4 594 4 429,95 2 421 3 220,45 20210223 5 1 100 8 148,65 1 1 7,50 20210224 2 23 169,15 1 1 7,45 20210225 2 301 2 197,40 1 1 7,40 20210226 4 712 5 141,45 1 1 7,25 20210301 1 1 7,35 1 1 7,35 20210302 2 201 1 447,30 1 1 7,30 20210303 3 342 2 455,45 1 1 7,30 20210304 8 1 541 10 579,70 1 1 7,20 20210305 3 255 1 793,15 1 1 7,15 20210308 1 1 7,15 1 1 7,15 20210309 1 1 7,15 1 1 7,15 20210310 1 1 7,15 1 1 7,15 20210311 3 195 1 372,65 1 1 7,15 20210312 6 851 5 896,70 2 2 14,20 20210315 4 521 3 523,35 1 1 6,85 20210316 3 279 1 875,50 1 1 6,90 20210317 1 1 6,75 1 1 6,75 20210318 2 41 274,70 1 1 6,70 20210319 1 1 6,80 1 1 6,80 20210322 1 1 6,90 2 521 3 594,90 20210323 1 1 6,75 2 26 178,00 20210324 1 1 6,85 1 1 6,85 20210325 2 131 871,30 1 1 6,80 20210326 3 259 1 715,60 1 1 6,80 20210329 1 1 6,75 2 521 3 542,75 20210330 1 1 6,75 1 1 6,75 20210331 1 1 6,80 1 1 6,80 20210401 1 1 6,70 1 1 6,70 20210402 0 0 0,00 0 0 0,00 20210405 0 0 0,00 0 0 0,00 20210406 0 0 0,00 1 360 2 433,60 20210407 1 1 6,78 3 575 3 917,38 20210408 2 211 1 413,88 2 2 13,78 20210409 1 1 6,96 2 386 2 686,56 20210412 2 202 1 353,50 1 1 6,80 20210413 1 1 6,78 1 1 6,78 20210414 3 357 2 374,82 1 1 6,78 20210415 1 1 6,72 2 581 3 927,52 20210416 1 1 6,78 1 1 6,78 20210419 1 1 6,76 1 1 6,76 20210420 3 411 2 749,80 1 1 6,80 20210421 2 82 546,24 1 1 6,78 20210422 2 21 139,98 1 1 6,78 20210423 1 1 6,80 3 583 3 987,80 20210426 1 1 6,90 6 2 661 18 696,70 20210427 4 851 5 923,68 1 1 7,08 20210428 5 1 011 7 037,52 1 1 7,12 20210429 1 1 7,02 1 1 7,02 20210430 1 1 6,94 2 2 13,86 20210503 1 1 6,96 2 3 20,88 20210504 2 76 518,46 4 1 421 9 971,36 20210505 1 1 6,98 1 1 6,98 20210506 2 281 1 927,66 1 1 6,86 20210507 1 1 6,96 1 1 6,96 20210510 1 1 6,96 3 596 4 177,36 20210511 2 31 214,00 1 1 7,00 20210512 1 1 7,04 3 1 011 7 162,24 20210513 2 371 2 604,50 1 1 7,10 20210514 1 1 7,02 2 431 3 060,02 20210517 2 131 919,74 1 1 7,14 20210518 2 301 2 107,12 1 1 7,12 20210519 2 101 705,02 1 1 7,02 20210520 2 361 2 512,58 1 1 6,98 20210521 3 521 3 618,51 2 441 3 148,62 20210524 3 531 3 646,00 1 1 7,00 20210525 1 1 6,96 2 77 535,92 20210526 1 1 6,98 1 1 6,98 20210527 2 82 564,24 1 1 6,96 20210528 2 301 2 058,96 1 1 6,96 20210531 2 151 1 045,00 1 1 7,00 20210601 1 1 7,00 1 1 7,00 20210602 2 143 995,32 1 1 7,00 20210603 1 1 6,96 1 1 6,96 20210604 1 1 7,08 1 1 7,08 20210607 1 1 7,00 3 756 5 351,40 20210608 1 1 7,02 5 1 421 10 124,42 20210609 5 1 191 8 641,04 1 1 7,44 20210610 1 1 7,16 1 1 7,16 20210611 2 6 43,08 2 491 3 594,08 20210614 1 1 7,32 3 572 4 187,12 20210615 2 311 2 251,80 3 463 3 426,32 20210616 1 1 7,58 7 2 371 18 004,38 20210617 1 1 7,62 3 761 5 822,82 20210618 1 1 7,90 6 1 384 11 103,78 20210621 5 1 478 11 630,94 1 1 8,00 20210622 4 1 141 8 868,60 1 1 7,80 20210623 3 681 5 289,88 1 1 7,88 20210624 2 251 1 927,82 1 1 7,82 20210625 1 1 7,66 5 1 437 11 512,50 20210628 1 1 8,30 4 728 6 046,54 20210629 1 1 8,24 4 666 5 525,94 20210630 6 1 721 13 708,70 4 671 5 609,70

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris