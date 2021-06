15/06/2021 - 18:30

COMMUNIQUE DE PRESSE

FORTE HAUSSE DES RÉSULTATS au 1er Semestre 2021:

RÉSULTAT D'EXPLOITATION : +114% À 2,9 M€ (27% de la Marge Brute)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 2 M€ (19% de la Marge Brute)

Levallois-Perret, France, le 15 juin 2021, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ses résultats consolidés du 1er semestre 2021 (octobre 2020 – mars 2021) :

Chiffres en milliers d'euros (k€) S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'Affaires (CA) 15 767 12 793 23% Marge Brute (MB) 10 713 8 480 26% en % du CA 68% 66% Impôts & Taxes 169 181 -6% Salaires et CS 6 017 5 153 17% Autres charges 683 160 327% Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 3 091 1 562 98% en % de la MB 29% 18% DAP 205 214 Résultat d'Exploitation (REX) 2 886 1 348 114% en % de la MB 27% 16% en % du CA 18% 11% Résultat Courant Avant Impôts 2 890 1 260 129% Plus-value titres Bilendi 4 780 Amortissement des écarts d'acquisition -3 000 Résultat des sociétés mises en équivalence 291 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 155 2 762 en % de la MB 20% 33% Intérêts minoritaires 149 144 Résultat net Part du Groupe 2 005 2 617 -23% en % de la MB 19% 31% En €uros / action 0,35 € 0,46 €

Au cours du 1er semestre 2021, grâce à une augmentation significative du Chiffre d'Affaires consolidé atteignant les 15,8 M€ (+23,3% et +10,4% en organique), une Marge Brute de 10,7 M€, en hausse de 26,3%, et des charges opérationnelles, notamment salariales, maîtrisées, l'Excédent Brut d'exploitation (EBE) a quasiment doublé, atteignant 3,1 M€ (+97,9%).

Le Résultat d'Exploitation semestriel a été multiplié par plus de 2 (+114,1%) affichant son meilleur niveau historique : 2,9 M€ soit 27% de la Marge Brute.

Le Résultat Net Part du Groupe est de 2M€ (-23%). Une évolution qui s'explique par l'enregistrement au cours du 1er semestre de l'année précédente d'une plus-value de cession exceptionnelle de 4,9 M€ liée à la vente des titres Bilendi pour 10,4 M€, intervenue le 11 février 2020. Retraité de cet élément, le Résultat Net semestriel est également en très forte progression.

Forte de ces bons résultats, la trésorerie nette propre a encore progressé à 3,7 M€ (+0,3M€ par rapport à fin septembre 2020) après avoir permis de financer :

l'achat des parts restantes non détenues (12,4%) de Qwamplify Analytics (Meet Your Data) pour atteindre 100% du capital,

le premier complément de prix pour Qwamplify SEO (La Revanche des Sites) lié à la bonne performance de la société,

et le rachat de titres Qwamplify sur le marchépour 663 K€.

La trésorerie totale reste à un niveau élevé et stable de 19,7 M€, accompagnée par la poursuite de la baisse de la dette bancaire passée de 9,3 M€ à 8 M€. Post clôture semestrielle, le PGE de 4 M€ a été remboursé intégralement en mai, ramenant ainsi la dette bancaire pro forma à 4 M€ au 31/03/21.

PERSPECTIVES DE RÉSULTATS ANNUELS

Au cours du semestre écoulé, les équipes des sociétés récemment acquises ont poursuivi leur intégration au sein du Groupe, permettant l'accélération des synergies de revenus.

Dans un contexte d'accélération du digital accentué par la crise sanitaire, l'ensemble des sociétés du Groupe (en dehors des pays Nordiques) a connu une activité commerciale intense, les clients témoignant d'un besoin toujours plus important de visibilité on et off - line auprès de leurs consommateurs.

A ce titre, le Groupe, confiant dans sa croissance, prévoit d'accélérer le nombre de ses recrutements à environ 45 au cours de l'exercice, dans des profils commerciaux, account managers, développeurs, stagiaires et contrats d'apprentissage.

Compte tenu de la dynamique de croissance actuelle et d'une maîtrise de ses coûts, le Groupe anticipe une hausse du taux de marge opérationnelle et s'attend à un résultat d'exploitation en forte hausse au titre de l'année 2021.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : « La croissance va s'accélérer au cours du second semestre : la stratégie 360° se déploie avec notre offre intégrée et le développement du cross sell auprès de nos clients. Je suis particulièrement confiant pour l'exercice et anticipe une forte hausse de notre résultat d'exploitation en 2021, conformément au modèle de croissance rentable que nous avons construit.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : CA & MB 3ème trimestre 2021 : 21 juillet 2021.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, analytics) et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 850 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Léa Nature, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou encore Rue du commerce.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Italie, Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2020, une marge brute de 17,3 M€ et un chiffre d'affaires de 25,6 M€ (+3%).

CONTACTS : [email protected]

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/



ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris