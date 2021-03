25/03/2021 - 08:00

QWAMPLIFY

Communiqué de Presse

Levallois Perret, le 25 mars 2021

LE GROUPE EUROPÉEN DE MARKETING DIGITAL

QWAMPLIFY DÉVOILE SA STRATÉGIE, SA NOUVELLE IDENTITÉ

ET ANNONCE DES GAINS DE NOUVEAUX BUDGETS

Le groupe Qwamplify

(850 clients, 200 salariés, 9 bureaux en France et en Europe) dévoile son nouveau positionnement «?Smarter data for better experiences?» avec une nouvelle identité graphique et un nouveau site.



Depuis 2015, le groupe a opéré un virage digital réussi via une stratégie de croissance externe particulièrement ambitieuse, se dotant ainsi des meilleurs experts du marché :

Performance marketing Advertise Me

Advertise Me SEA et Social Ads Adsvisers

Adsvisers SEO La Revanche des Sites

La Revanche des Sites Influence Kamden

Kamden Analytics Meet Your Data

Meet Your Data Display Seekr

Seekr Shopper Qwamplify Activation & Loyaltic

Qwamplify Activation & Loyaltic Professional Highten

Dans la continuité de cette 1ère étape de transition, Qwamplify regroupe dorénavant ses compétences autour de trois pôles d'expertise complémentaires:

Qwamplify Média, Qwamplify Activation et Qwamplify Analytics.

L'ensemble des entités du Groupe va donc passer sous le nom Qwamplify avec l'expertise associée (exemple Adsvisers devient Qwamplify SEA).

En complément, une cellule conseil transversale a pour objectif de mettre en place des stratégies digitales 360°, en créant des passerelles DATA entre les différents outils du groupe afin d'amplifier la performance de chaque levier activé.

Le groupe dispose maintenant d'une offre unique sur le marché : L'expertise historique des mécaniques de promotion des ventes, intégrant un fort socle Data / Analytics, qui s'appuie sur plus de 100 experts média pour déployer la stratégie de marque en offline/online.

Un modèle 360° porté par les fondateurs / entrepreneurs toujours présent dans l'aventure, qui a déjà séduit des clients comme Electrolux, Courir, Heinz Foodservices, Décathlon, Cub Cadet, Bonduelle.



Le siège récemment installé à Levallois Perret rassemble désormais près de 40% des effectifs du groupe des différentes entités.

A propose du groupe Qwamplify

Créé en 1997 par Cédric Reny, actuel PDG, Qwamplify est un groupe de Marketing Digital européen composé de 200 experts sur 5 pays (France, Italie, Suède Finlande et Norvège), coté sur Euronext Growth. Fort de plus de 40.000 campagnes, Qwamplify crée et déploie des plans d'activation pour recruter, convertir, engager et fidéliser les consommateurs (B2C) ou les clients (B2B) que ce soit sur le web ou en magasin.

CONTACT PRESSE

Margaux Le Pallec / [email protected]

Romain Lazzarini / [email protected]?me.net

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris

QWAMPLIFY - SA au capital de 5 649 346 €

Tel : 04 86 91 42 00 – Email : [email protected]

14 place Marie-Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS PERRET

RCS (SIREN) 500 517 776 NANTERRE / APE: 7311Z – TVA intra: FR33 500 517 776