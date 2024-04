25/04/2024 - 08:00

La Société Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) annonce que, dans le cadre de son projet de rapprochement avec Exactcure, HealthTech française développant un logiciel d'intelligence artificielle permettant d'adapter la prise des médicaments au profil de chaque individu, les opérations concernant la réduction de son capital social et l'apport de 100% des titres d'ExactCure ont été approuvées par les Actionnaires à l'occasion de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 24 avril 2024.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Quantum Genomics, tenue le 24 avril 2024, a validé, avec une majorité d'au moins 99,88 % pour chacune des résolutions adoptées, les décisions stratégiques cruciales de l'entreprise. Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité l'opération de réduction de capital par division du nominal, ainsi que l'opération clé d'apport en nature de 277.031 actions de la société Exactcure, représentant 100 % du capital et des droits de vote de cette dernière.

La réunion a atteint un quorum de 25,63 %, permettant à l'Assemblée Générale de se tenir valablement. Toutes les résolutions présentées ont été ratifiées, démontrant le plein soutien des actionnaires de Quantum Genomics envers les projets en cours de la société.

En premier lieu, le capital social de Quantum Genomics a été réduit de 12.542.122,18 euros, ramenant la valeur nominale d'une action à environ 0,04 euros. Puis, suite à l'apport en nature, la société a désormais en sa possession 100 % du capital et des droits de vote d'Exactcure, valorisée à 6 millions d'euros, équivalent à l'émission de 34.854.973 actions ordinaires nouvelles, chacune au prix unitaire d'environ 0 ,172142 euro.

Ces transactions ont conduit à une augmentation du capital social de Quantum Genomics de 1.393.568,81 euros, portant le capital total à 2.787.137,94 €, réparti en 69.709.954 actions, chacune d'une valeur nominale d'environ 0,04 euros.

Quantum Genomics se positionne désormais comme l'unique détenteur de l'intégralité des titres et droits de vote d'Exactcure, consolidant ainsi sa position sur le marché.

Pour de plus amples informations concernant ces opérations, veuillez-vous référer au communiqué de presse initial publié par Quantum Genomics en date du 13 mars 2024.

Le détail exhaustif des délibérations de l'Assemblée Générale est accessible sur le site Web de la société.

Quantum Genomics est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

