Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), publie ce jour ses résultats financiers du 1er semestre 2023.

Les comptes semestriels ont été approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 23 octobre 2023. Les procédures d'examen limité de l'information financière semestrielle par le Commissaire aux Comptes sont terminées et le rapport de ces derniers a été publié. Les états financiers audités (états financiers complets et annexes) sont disponibles sur le site Internet de Quantum Genomics : www.quantum-genomics.com, rubrique « investisseurs ».

Une situation financière préservée pour redéployer l'activité de la société

Les résultats du premier semestre sont le reflet de l'arrêt du développement de firibastat et de la période de restructuration qui a suivi afin de préserver la situation financière de la société et ainsi redéployer son activité.

A fin juin 2023, les produits d'exploitation s'élèvent à 29 K€ contre 3,0 M€ un an plus tôt.

Pour abaisser sa structure de coûts fixes, Quantum Genomics a remanié son Conseil d'Administration et son organisation en supprimant les fonctions liées au processus de mise sur le marché de firibastat. Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à -2,0 M€, contre -9,6 M€ à fin juin 2022. Les charges de personnel baissent de 16%, incluant les coûts inhérents au départ de plusieurs salariés. Le reste des charges d'exploitation baisse de 10,3 M€, en lien avec l'arrêt de tout développement scientifique.

le résultat net est de -2,0 M€ au 30 juin 2023. Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à 5,6 M€ sur la période.

A l'issue de ce semestre, les capitaux propres de la société s'élèvent à 1,6 M€, contre 3,6 M€ à fin décembre 2022. La trésorerie disponible est de 2,8 M€ au 30 juin 2023, contre 10,4 M€ au 31 décembre 2022, à laquelle s'ajoute 2,5 M€ de Crédit d'Impôt Recherche 2022. Les dettes financières s'élèvent à 2,9 M€ et correspondent à un PGE souscrit auprès de BNP et un prêt R&D BPI dont les principales caractéristiques sont présentées ci-dessous :

Banque Montant Date du 1er versement Échéance Périodicité Date de fin Capital à rembourser au 30-

06- 2023 BNP 1.531.623€ 26/03/2022 32.399€ Mensuelle 26/02/2027 1.405.735€ BPI 1.500.000€ 31/12/2023 77.000€ Trimestrielle 30/09/2028 1.500.000€

Au cours du semestre, la Société s'est rapprochée de ses fournisseurs et prestataires et a acté le versement courant juin 2023 de la somme de 5,8 M€ pour solde de tout compte et apurement de ses dettes fournisseurs.

A date du présent communiqué de presse, la trésorerie s'élève à 4,5 M€, à la suite de l'encaissement du CIR 2022 pour 2,5 M€.

Eléments financiers résumés au 30 juin 2023 :

Données en K€ (normes françaises) 30/06/2023 30/06/2022 Produits d'exploitation 10,1 2 912,6 Charges de personnel (1 042,9) (1 249 ,9) Autres charges opérationnelles (977,5) (11 288,2) Résultat d'exploitation (1 991,2) (9 624,8) Résultat financier 1,8 (9,6) Résultat courant avant impôts (1 989,4) (9 633,4) Résultat exceptionnel (5,1) (426,7) Crédit impôt recherche 0 1 212,3 Résultat net (1 985,6) (8 847,8)

Point sur l'activité

A la suite de l'arrêt des négociations exclusives avec Vistacare Medical, la Société a repris ses discussions avec des sociétés de HeathTech non cotées, répondant à ses critères de sélection : un domaine d'activité majeur, un projet innovant et différenciant, un savoir-faire réplicable à l'international, une équipe performante et complémentaire à celle de Quantum Genomics.

