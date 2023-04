05/04/2023 - 18:00

Quantum Genomics annonce avoir franchi une nouvelle étape dans son redéploiement stratégique

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), actuellement en plein redéploiement stratégique, avait annoncé avoir engagé des discussions avec plusieurs sociétés pour construire un nouveau projet d'entreprise.

La société concentre ses efforts sur des projets, déjà en phase de commercialisation ou proches de celle-ci, opérant sur des marchés volumiques et à forte valeur technologique dans le secteur de la Santé, ceci afin de minimiser les risques de ses activités futures et dans une perspective de création de valeur à court terme.

Quantum Genomics est aujourd'hui en discussions avancées avec une société qui répond à ses critères de choix stratégiques et dont les compétences sont complémentaires des siennes. L'objectif est d'arriver à un accord à court terme.

Ces discussions sont menées en collaboration étroite avec Otium Capital, premier actionnaire de Quantum Genomics et investisseur de référence en France avec 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion et 400 millions d'euros investis dans 100 sociétés en 10 ans.

« L'expertise reconnue d'Otium Capital en matière d'investissement et son soutien à notre équipe et à sa stratégie nous permettent d'aborder cette nouvelle phase avec confiance. Et ce, d'autant que nous avons restructuré la société et abaissé de manière significative sa structure de coûts fixes pour ainsi prendre ce nouveau départ dans les meilleures conditions. Nous sommes profondément déterminés à nous réinventer pour créer de la valeur à court terme pour nos

actionnaires, » conclut Jean-Philippe Milon, Président Directeur Général de Quantum Genomics.

Prochains rendez-vous

Publication des comptes annuels au plus tard fin mai 2023

Assemblée Générale fin juin 2023

La société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

