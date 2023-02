22/02/2023 - 18:00

Quantum Genomics annonce un remaniement de son Conseil d'Administration et une restructuration de ses effectifs pour se focaliser sur de nouveaux projets

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau annonce un remaniement de son Conseil d'Administration, une restructuration de ses effectifs et fait un nouveau point sur ses discussions stratégiques.

Remaniement du Conseil d'Administration

Réuni le 21 février 2023, le Conseil d'Administration de Quantum Genomics, composé de Lionel Ségard (Président), Jean-Philippe Milon (Directeur Général), Francois Durvye (Directeur Général d'Otium Capital), François Pelen (Administrateur Indépendant) et Carole Wassermann (Administratrice Indépendante), a pris acte de la démission de son poste d'Administrateur de Frédéric Duchesne (Administrateur Indépendant), dont l'expérience passée dans l'industrie pharmaceutique devait servir à la phase de mise sur la marché du firibastat en cardiologie.

Le Conseil d'Administration a ensuite décidé la révocation de Lionel Ségard, Président et Fondateur de Quantum Genomics.

En remplacement du Président révoqué, le Conseil d'Administration a proposé et décidé la nomination de Jean-Philippe Milon (Directeur Général de Quantum Genomics) en tant que Président du Conseil d'Administration, en complément de son mandat de Directeur Général. Cette proposition a été acceptée et actée par le Conseil d'Administration. Jean-Philippe Milon occupe désormais la fonction de Président Directeur Général de Quantum Genomics.

La Société précise par ailleurs que le mandat de Président du Conseil d'Administration ne fera l'objet d'aucune rémunération.

Evolution de l'organigramme

A la suite des résultats négatifs de l'étude de phase III FRESH dans l'hypertension artérielle résistante et la décision d'arrêter prématurément la seconde étude de phase III REFRESH dans cette même indication et plus largement le développement de firibastat en cardiologie, Quantum Genomics a mis en place un plan de restructuration de ses effectifs impliquant la disparition des fonctions liées au processus de mise sur le marché de firibastat en cardiologie.

« Je souhaite remercier très chaleureusement l'ensemble des collaborateurs de Quantum Genomics qui ont travaillé sans relâche pour faire de firibastat un succès ainsi que ceux qui maintiennent désormais leurs efforts pour permettre à la Société de s'inscrire dans un nouveau projet d'entreprise. » commente Jean-Philippe Milon, Président Directeur Général de Quantum Genomics.

Discussions en cours avec des sociétés de Biotech / Medtech

Quantum Genomics a engagé des discussions avec plusieurs sociétés de Biotech et Medtech, cotées et non cotées, et étudie toutes les opportunités et modalités de rapprochements possibles pour construire un nouveau projet d'entreprise.

Après avoir analysé plus d'une vingtaine de dossiers, la Société a retenu deux projets, une société de Biotech et une société de Medtech, toutes les deux non cotées, auprès desquelles des discussions avancées avec les équipes managériales et des procédures de « due diligence » opérationnelle sont en cours.

Ces discussions stratégiques sont menées en étroite relation avec Otium Capital, premier actionnaire de la Société.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France.

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

