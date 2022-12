08/12/2022 - 18:00

Point d'étape

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau fait un point de situation après l'annonce le 28 octobre 2022 des résultats négatifs de son étude de phase III FRESH.

Situation de trésorerie

La trésorerie de la société s'élève à 10,6 M€ en date du 7 décembre 2022. La société ayant pris la décision d'arrêter également sa seconde étude de phase III REFRESH, ainsi que tous les développements annexes, les discussions se poursuivent avec les différentes parties prenantes pour solder et clôturer les activités en cours.

Discussions en cours avec des sociétés de Biotech / Medtech

La société a engagé des discussions avec des sociétés de Biotech et Medtech, cotées et non cotées, et étudie toutes les opportunités et modalités de rapprochements possibles pour construire un nouveau projet d'entreprise.

En lien avec ces interactions, la société discute avec ses investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs.

Plateforme BAPAIs

En parallèle, la société investigue tout repositionnement possible du firibastat dans d'autres indications en dehors de l'hypertension artérielle résistante et de l'insuffisance cardiaque.

Prochaine communication

La société prévoit un nouveau point d'étape au plus tard en février 2023.

