06/10/2022 - 18:00

Bryan Garnier & Co initie à l'achat la couverture de Quantum Genomics avec un objectif de cours de 13 € par action

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce ce jour l'initiation de la couverture de son titre par Bryan Garnier & Co, banque d'investissement paneuropéenne dédiée aux entreprises de croissance.

Dans son étude d'initiation intitulée « The shape of my heart », publiée le 6 octobre 2022, Bryan Garnier & Co entame le suivi du titre avec une recommandation à l'achat et valorise l'entreprise à

13 euros par action, soit 450 M€, et ce avant l'annonce des résultats de l'étude de phase III FRESH prévue le 7 novembre 2022 lors du congrès de l'American Heart Association.

À propos de Bryan Garnier & Co

Acteur majeur dans le domaine de la santé, Bryan Garnier & Co est une banque européenne d'investissement indépendante fondée en 1996 qui offre un service complet axé sur la croissance. Elle se concentre sur les principaux secteurs de croissance de l'économie, notamment la technologie, la santé, les services aux consommateurs et aux entreprises. Bryan Garnier & Co est un courtier en valeurs mobilières enregistré, autorisé et réglementé par la FCA en Europe et par la FINRA aux

Etats-Unis. Bryan Garnier & Co a son siège à Londres et des bureaux à Paris, Munich, Stockholm, Oslo et Reykjavik ainsi qu'à New York et Palo Alto.

Pour plus d'informations : www.bryangarnier.com

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

