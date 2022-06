27/06/2022 - 18:00

Quantum Genomics annonce la refondation de son comité Scientifique et Clinique

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, annonce aujourd'hui la nomination de nouveaux membres au sein de son Comité Scientifique et Clinique.

Le Professeur George L. Bakris (Chicago, US), Le Professeur Gregory Y. H Lip (Liverpool, UK) et le Professeur Atul Pathak (Monaco) rejoignent désormais le Professeur Keith C. Ferdinand et le Professeur Alexandre Persu dans le comité.

« Nous sommes très heureux d'annoncer la composition de notre nouveau Comité Scientifique et Clinique qui reflète l'état de maturité de la société. Firibastat est désormais proche de sa mise sur le marché et nous devons nous appuyer sur des experts cliniciens proches des pratiques et impliqués dans les recommandations scientifiques et les sociétés savantes. » a annoncé Lionel Ségard, Président de Quantum Genomics.

Le rôle du Comité Scientifique et Clinique est de conseiller Quantum Genomics sur son plan de développement clinique et ses stratégies d'enregistrement dans les indications actuelles de firibastat (Hypertension artérielle difficile-à-traiter et résistante et insuffisance cardiaque) mais aussi de faire des recommandations sur les développements futurs de la classe des BAPAIs [1].

George L. Bakris est Professeur de Médecine et Directeur de « l'AHA 2 comprehensive hypertension center » de l'Université de Chicago (Etats-Unis). Il est néphrologue et investigateur clinique spécialisé dans l'hypertension artérielle résistante et réfractaire. Il a participé à la rédaction de Guidelines dans les 20 dernières années et est devenu récemment président de la conférence de consensus sur la pression artérielle de l'Association Américaine de diabétologie et membre du comité de rédaction des recommandations (guidelines) de l'AHA[2] sur hypertension artérielle résistante.

Gregory Y. H. Lip est le Président de la Chaire Price-Evans de Médecine Cardio-Vasculaire de l'Université de Liverpool (Royaume-Uni). Il est un expert clinicien mondialement reconnu dont les centres d'intérêt en recherche sont très larges, de l'épidémiologie à la physiopathologie, la recherche translationnelle, l'évaluation des risques cliniques et l'utilisation des big-data en épidémiologie.

Atul Pathak est le Chef du Service de Cardiologie de l'Hôpital Princesse-Grâce de Monaco. Il est le Président de la Société Française d'Hypertension artérielle (SFHTA), Président de la Société d'Education Thérapeutique Européenne (SETE) et membre du conseil de la Société Européenne d'Hypertension Artérielle.

Keith C. Ferdinand est Professeur de médecine à la faculté de médecine de l'Université de Tulane à la Nouvelle Orléans, en Louisiane (Etats-Unis). Cardiologue et spécialiste de l'hypertension artérielle,il a mené de nombreux essais dans les domaines des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension, en particulier auprès des minorités raciales et ethniques.

Alexandre Persu est Chef de Clinique en Cardiologie – responsable de la consultation d'hypertension artérielle (Cliniques Universitaires Saint-Luc – Université Catholique de Louvain – Bruxelles – Belgique). Il est secrétaire du Comité Belge de Lutte contre l'Hypertension et Coordinateur des Groupes de Travail de la Société Européenne d'Hypertension.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

[1] BAPAIs : Brain Aminopeptidase-A-inhibitors.

[2] AHA : American Heart Association