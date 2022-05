04/05/2022 - 18:00

Quantum Genomics nomme Sarah Merlen Boulenger en tant que Responsable des Affaires Règlementaires

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, renforce son équipe avec la nomination de Sarah Merlen Boulenger en tant que Responsable des Affaires Règlementaires.

Sarah Merlen Boulenger rejoint Quantum Genomics pour préparer le dossier d'enregistrement du firibastat dans le traitement de l'hypertension difficile à traiter et résistante et mettre en œuvre la stratégie opérationnelle de soumission des demandes de mise sur le marché prioritairement aux Etats-Unis et en Europe puis dans les différents territoires ciblés par les laboratoires pharmaceutiques partenaires de l'entreprise.

Titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'Université de Lille, d'un Master 1 en Méthodes Modernes de Découverte et de Développement du Médicament et d'un Master 2 en Réglementation du médicament dans l'Union Européenne, Sarah Merlen Boulenger a occupé différents postes au sein des services d'Affaires Règlementaires de Sanofi, d'Ethypharm en France et aux Etats-Unis.

« Je suis ravie de rejoindre Quantum Genomics et d'apporter à l'équipe mon expérience en Affaires Règlementaires pour accompagner la finalisation du développement clinique du firibastat dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et dans l'insuffisance cardiaque, et préparer son enregistrement, en premier lieu auprès de la Food and Drug Administration », a déclaré Sarah Merlen Boulenger, Responsable des Affaires Règlementaires de Quantum Genomics.

« L'équipe de Quantum Genomics et moi-même sommes très heureux d'accueillir Sarah. Après la nomination de Stéphane Cohen en tant que Directeur des Opérations Globales, son recrutement renforce nos capacités à déployer une stratégie d'enregistrement efficace du firibastat au niveau mondial. Parce qu'il s'agit bien sûr d'une étape essentielle et majeure pour Quantum Genomics, nous avons voulu constituer une équipe de professionnels complémentaires plus nombreux pour préparer avec succès le lancement de ce médicament qui vise à offrir une nouvelle option thérapeutique aux patients hypertendus dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par les traitements existants », a commenté Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

