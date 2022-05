02/05/2022 - 18:00

Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce la mise à disposition de son premier Document d'Enregistrement Universel.

Celui-ci a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et approuvé par cette dernière sous le N° R.22-016 en date du 29 avril 2022.

Le Document d'Enregistrement Universel 2021 contient le rapport financier annuel à savoir les comptes au 31 décembre 2021, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes.

Le Document d'Enregistrement Universel 2021 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables et peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la Société (www.quantum-genomics.com) ainsi que sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Des exemplaires du Document d'Enregistrement Universel sont également disponibles au siège de la société : 33 Rue Marbeuf, 75008 Paris.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com

