07/01/2022 - 08:30

Dr. François Pelen rejoint le conseil d'administration

de Quantum Genomics

Quantum Genomics (Euronext Growth : ALQGC, OTCQX : QNNTF), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments ciblant directement le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce l'arrivée du Dr. François Pelen en tant que membre indépendant de son Conseil d'Administration, en remplacement de Lyse Santoro qui a démissionné pour raison personnelle.

Le docteur François Pelen est ophtalmologue, pharmacologue, diplômé de HEC, président et co-fondateur du groupe POINT VISION (40 centres ophtalmologiques, 1,2 million de patients par an). Il apporte au Conseil d'administration de Quantum Genomics sa vision de médecin-entrepreneur soucieux d'offrir le meilleur accès aux soins pour tous, associée à 25 ans d'expérience réussie dans le secteur pharmaceutique.

« Je suis très heureux d'accueillir le Dr. Pelen au sein de notre Conseil d'Administration. Médecin-entrepreneur, il a co-fondé le réseau de centres ophtalmologiques Point Vision, après avoir fait une carrière remarquée chez Sanofi et Pfizer. Ses compétences seront précieuses pour accompagner notre société vers ses prochaines étapes de développement, notamment le lancement de la phase de commercialisation du firibastat dans l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante . Il a su transformer en moins de 10 ans une start-up née d'une idée de mutualisation de ressources et d'une nouvelle organisation des taches en un groupe de 900 collaborateurs. Sa réussite, l'une des plus notables dans le secteur de la santé en France, doit nous inspirer. » a déclaré Lionel Segard, Président du Conseil d'Administration de Quantum Genomics.

Le Dr François Pelen rejoint le Conseil d'Administration de Quantum Genomics ce jour et sa nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale de la société prévue le 22 juin 2022.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts