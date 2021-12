06/12/2021 - 06:30

Communiqué de presse

Paris, le 6 décembre 2021

Quantum Genomics conclut un accord de licence et de production exclusif avec le laboratoire pharmaceutique JULPHAR

Quantum Genomics recevra jusqu'à 20 M$ de paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) ainsi que des royalties sur les ventes futures.

Julphar recevra une licence exclusive pour commercialiser le firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans les CEI[1] et en Turquie

Julphar sera le producteur exclusif du firibastat dans ces régions

Julphar accompagnera Quantum Genomics en tant qu'actionnaire structurant

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante, annonce ce jour la signature d'un accord exclusif de licence et de production avec Julphar pour commercialiser et produire firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans les CEI et en Turquie.

Laboratoire basé aux Emirats Arabes Unis et leader dans la région « MENA » [2] (« Middle East North Africa »), Julphar recevra les droits exclusifs de commercialisation et de production du firibastat pour les zones géographiques suivantes : la région « MENA » (« Middle East North Africa ») ; les CEI (Communauté des Etats Indépendants), la Turquie et l'intégralité des autres pays du continent Africain.

Disposant d'une structure industrielle de pointe permettant la production du firibastat à grande échelle, Julphar sera également le fournisseur exclusif de Quantum Genomics pour les régions mentionnées.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 20 M$ ainsi que des royalties sur les ventes futures du firibastat.



Julphar s'est également engagé à investir dans Quantum Genomics à hauteur de 2 M$ au travers d'un placement privé. Les modalités de cette opération seront détaillées prochainement.

"Julphar, qui a été créé il y a 40 ans, est l'un des plus importants laboratoires pharmaceutiques de la région « MENA ». Son succès s'est bâti autour d'un portefeuille produits comprenant des anti-infectieux, des produits dermatologiques, des solutions contre le diabète et d'une forte présence au MENA. Son activité est en pleine expansion et la cardiologie est un axe central d'investissement. Julphar fait également parti des producteurs les plus importants de la région et est le partenaire idéal pour supporter les futurs besoins de production du firibastat. Nous réfléchissons d'ores et déjà à ce que Julphar puisse satisfaire une partie de nos futurs besoins de production pour les Etats-Unis et l'Europe» a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

« Julphar est fier d'entrer en partenariat avec Quantum Genomics pour commercialiser firibastat, molécule « first-in-class » pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, et le produire dans nos usines situées à Ras Al Khaimah. Nous sommes convaincus que firibastat apportera une solution innovante face à ce besoin médical non satisfait et sera créateur de valeur pour notre portefeuille produits. Cette nouvelle entente majeure avec Quantum Genomics nous permettra d'apporter une réponse commune à une pathologie répandue dans la région MENA, en nous basant sur l'innovation et sur notre appareil de production de pointe » a commenté Dr. Essam Mohammed, Directeur Général de Julphar.

A propos de Julphar

Julphar est un des plus grands laboratoires pharmaceutiques et producteurs de la région MENA depuis plus de quarante ans. Julphar propose des solutions de santé de haute qualité, innovantes et abordables aux familles du monde entier. Créé sous la direction de son Altesse Cheikh Saqr Bin Mohammed Al Qasimi en 1980, Julphar emploie 2 500 personnes et distribue des produits pharmaceutiques dans plus de 50 pays à travers le monde.

L'activité de Julphar est centrée sur trois unités commerciales principales – « Julphar Diabetes Solutions », « General Medicines » et sa division grand public, « Julphar Life », qui ciblent des segments thérapeutiques majeurs notamment la gastro-entérologie, la gestion de la douleur, les soins des plaies, les antibiotiques et le cardiométabolisme. Julphar possède 13 installations accréditées au niveau international au Moyen-Orient et en Afrique. En 2012, Julphar est devenu l'un des plus grands producteurs d'insuline avec son unité de production biotechnologique basée aux Emirats Arabes Unis.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

[1] Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan

[2] Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Soudan, Egypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Syrie, Tunisie, Yémen