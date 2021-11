25/11/2021 - 18:00

Communiqué de presse

Paris, le 25 novembre 2021

Quantum Genomics conclut un accord de licence exclusif avec Teva Israel Ltd.

Quantum Genomics recevra jusqu'à 11 M$ de paiements ainsi que des royalties s'élevant de 25% jusqu'à 30% sur les ventes futures

Teva Israel Ltd. recevra une licence exclusive pour commercialiser le firibastat dans son marché historique, Israël

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante, annonce ce jour la signature d'un accord exclusif de licence avec Teva Israel Ltd. – filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd - pour commercialiser le firibastat en Israël.

Laboratoire de dimension internationale créé et basé en Israël, Teva recevra les droits exclusifs de commercialisation pour son marché historique dans l'indication hypertension artérielle résistante et difficile à traiter.

Quantum Genomics recevra des paiements qui pourront atteindre 11 M$ ainsi que des royalties s'élevant de 25% jusqu'à 30% sur les ventes futures du firibastat.

"Teva est aujourd'hui l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Son expertise et sa réputation ne sont plus à démontrer, en atteste sa formidable gestion de la campagne vaccinale contre la Covid-19 en Israël. Nous sommes aujourd'hui fiers d'entrer en partenariat avec l'un des plus grands succès de l'industrie pharmaceutique, qui saura à coup sûr faire du firibastat une réussite commerciale sur son marché historique. Nous discutons d'ores et déjà de l'élargissement de cette licence exclusive pour de nouveaux territoires où Teva est implanté. » a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

"Nous sommes très heureux d'entamer ce partenariat avec Quantum Genomics, pour apporter une réponse commune aux patients Israéliens souffrant d'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, en leur faisant bénéficier de ce traitement innovant. » a commenté Yossi Ofek, Directeur Général de Teva Israel Ltd et Directeur Régional pour Israël, MENA (« Middle East North Africa »), Ukraine et Afrique du Sud. « Teva Israël dispose d'un large et solide portefeuille produits, composé d'une centaine de traitements génériques et de produits de spécialité permettant d'apporter une solution efficace à la plupart des besoins médicaux à la population Israélienne. Firibastat représente un atout de poids dans notre proposition de valeur dans le domaine cardiovasculaire ».

A propos de TEVA

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) développe et produit des médicaments pour améliorer la vie de patients depuis plus d'un siècle. Teva est un leader global dans les médicaments génériques et les produits de spécialité avec un portefeuille d'environ 3 500 produits couvrant la quasi-totalité des pathologies connues. Près de 200 millions de personnes prennent chaque jour un médicament Teva en accédant à une des plus grandes et sophistiquées « supply chain » de l'industrie pharmaceutique. En parallèle de sa forte présence dans le segment des génériques, Teva investit massivement dans l'innovation lui permettant d'accroître son portefeuille de produits de spécialité. En savoir plus sur www.tevapharm.com.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

