21/07/2021 - 18:00

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF

Date Nombre d'actions

composant le capital Nombre total de droits de vote 01/07/2021 26 892 613(1) Nombre de droits de vote théoriques(2) : 29.811.705 Nombre de droits de vote exerçables(3) : 29.718.830

(1) Aucune action nouvelle n'a été émise au cours du mois de juin 2021

(2) après prise en compte des actions bénéficiant d'un droit de vote double et des actions auto-détenues.

(3) déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues).

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortes au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué avec une insuffisance cardiaque sévère meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics

[email protected]

So Bang (EUROPE)

Communication financière et médias

[email protected]

LifeSci (USA)

Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - [email protected]