05/07/2021 - 08:00

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce la présentation des résultats précliniques de son produit QGC606 dans l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde par le Dr. Catherine Llorens-Cortes lors des sessions « Late Breaking Basic & Translational Science » du congrès annuel de la Société Européenne de Cardiologie.

QGC606 est une nouvelle prodrogue d'un puissant inhibiteur de l'aminopeptidase A sélectionné par Quantum Genomics. L'étude des effets du QGC606 sur la fonction cardiaque chez la souris après infarctus du myocarde induit par ligature de l'artère coronaire gauche, a été réalisée dans le laboratoire INSERM « Neuropeptides Centraux et Régulations Hydrique et Cardiovasculaire » dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortes au Collège de France en collaboration avec Quantum Genomics.

Détails de la présentation orale

Titre : Comparison of QGC606, a novel orally active brain-penetrating aminopeptidase A inhibitor prodrug with firibastat and ramipril for treating heart failure following myocardial infarction

Session : Late Breaking Basic & Translational Science

Présidence : Stefanie Dimmeler (Goethe University Hospital – Frankfort, Allemagne)

Date : 28 août 2021

Heure : 9:30 – 10:15 CET

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts