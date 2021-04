28/04/2021 - 18:00

Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 1.5 million d'euros accordé par la BNP

Prêt Innovation R&D de 1.5 million d'euros accordé par BPIfrance

Accélération des programmes R&D

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce ce jour l'obtention de financements non dilutifs pour 3 millions d'euros.

La BNP a accordé un prêt de 1.5 million d'euros, structuré sous forme de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25%. La Société pourra solliciter un amortissement du prêt jusqu'à 5 ans.

BPIfrance a accordé un prêt innovation R&D de 1.5 million d'euros, d'une durée de 7,6 ans au taux de 0,72%. La première échéance est payable le 31 décembre 2023.

« Nous remercions le gouvernement français, Bpifrance et nos partenaires bancaires pour leur soutien. L'obtention de ces financements complémentaires, dont les démarches ont été initiées en novembre 2020, sécurise notre trésorerie dans un contexte sanitaire qui reste incertain. Ils s'ajoutent aux fonds levés en décembre 2020 et aux partenariats signés pour consolider et accélérer le déroulement de nos programmes de R&D », déclare Jean-Philippe Milon, Directeur Général.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).



Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

