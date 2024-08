14/08/2024 - 18:00



Un T2 2024 en forte croissance en Espagne et en recul en France, comme anticipé

M€ T2 2023 T2 2024* Var S1 2023 S1 2024* Var Chiffre d'affaires 30,95 28,73 -7,20% 56,86 56,43 -0,80%

(*) Les données 2024 sont non auditées

Le groupe a enregistré au cours du 2ème trimestre 2024, un chiffre d'affaires en hausse en Espagne de +10,8% à 9,76 M€, confirmant ainsi une nouvelle fois sa très bonne dynamique dans cette région. En France, comme anticipé, avec un mois de mai exceptionnel en nombre de jours fériés cette année, dont deux consécutifs sur une même semaine, l'activité s'est inscrite ponctuellement en baisse à -14,4%.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2024, l'activité du groupe s'établit à un niveau comparable à l'année passée avec un total de facturation de 56,43 M€.

Chiffre d'affaires par région T2 2023 T2 2024* Var S1 2023 S1 2024 * Var France 21,32 18,26 -14,40% 38,73 35,23 -9,00% Espagne 8,81 9,76 +10,80% 16,47 19,36 +17,50% Etats-Unis et Amérique Latine 0,82 0,71 -13,50% 1,67 1,85 +10,70% Total 30,95 28,73 -7,20% 56,86 56,43 -0,80%

(*) Les données 2024 sont non auditées



Cette baisse ponctuelle en France s'est principalement portée sur l'activité Formation qui recule de 13,5% et sur l'activité Infrastructures qui baisse de 7,4% au 2ème trimestre 2024. Avec une croissance de +24,7% et un chiffre d'affaires qui atteint 4,2M€, l'activité Logiciels confirme en revanche son dynamisme, notamment sur le marché espagnol. L'activité de Cloud et services managés enregistre quant à elle une performance en recul de 5,5% sur le trimestre.

Chiffre d'affaires par activité T2 2023 T2 2024* Var S1 2023 S1 2024* Var Formation 17,35 15,00 -13,50% 29,93 28,05 -6,30% Infrastructures (Matériels, cybersécurité) 7,33 6,79 -7,40% 14,89 14,66 -1,60% Logiciels 3,37 4,2 24,70% 6,31 8,00 +26,80% Cloud et services managés 2,9 2,74 -5,50% 5,73 5,72 -0,10% Total 30,95 28,73 -7,20% 56,86 56,43 -0,80%

(*) Les données 2024 sont non auditées



Dans un contexte économique qui reste toujours incertain et peu porteur en France, le groupe anticipe malgré tout de bonnes perspectives d'activité mais reste prudent à court terme et entend plus que jamais se concentrer sur la progression de sa rentabilité opérationnelle dans une période devenue plus difficile.



Les résultats du 1er semestre 2024, au plus tard le 31 octobre 2024 (après bourse).



Avec un chiffre d'affaires de plus de 110 M€ en 2023, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel, des services informatiques et de la formation.

Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près d'un tiers de son chiffre d'affaires hors de France.

En termes d'offres, le groupe s'est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du MRM (Marketing Ressource Management) et de la formation.

A travers sa filiale M2i cotée sur Euronext Growth et détenue à 65,54%, Prologue est un leader en France de la formation dans les domaines technologiques avec plus de 2850 cursus de formation.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

Nombre d'actions : 91 803 902

