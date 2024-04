30/04/2024 - 18:45

PROLOGUE

Une année 2023 de transition conforme au plan stratégique 2027

> EBITDA RECORD DE 6,86 M€ EN HAUSSE DE +80%

> Réévaluation des actifs avec un impact de 4,1 M€ de charges non récurrentes et non cash

> Trésorerie disponible de 16,4 M€ au 31/12/2023

Données auditées en M€ - Normes françaises 2022 2023 Chiffre d'affaires 108,39 111,70 + 3,0% EBITDA 3,82 6,86 +79,7% Résultat d'exploitation 1,89 -1,60 Résultat financier -0,90 -1,19 Résultat exceptionnel -0,14 -7,23 Résultat avant impôts 0,84 -10,02 Impôt sur les bénéfices 0,46 -0,04 Résultat Net 1,31 - 10,06





Une année de croissance dans un marché attentiste

Dans un marché de l'IT qui a connu un certain attentisme depuis la seconde partie de 2023, Prologue a enregistré, sur l'ensemble de l'année, une hausse organique de ses ventes de +3% pour un chiffre d'affaires total de 111,7 M€.

Un EBITDA RECORD en croissance de +79,7% à 6,9 M€

Cette croissance s'est accompagnée d'une forte progression de la rentabilité opérationnelle avec une croissance de +79,7% de l'EBITDA qui atteint le niveau record de 6,9 M€ contre 3,8 M€ en 2022.

Impact de la réévaluation d'actifs avec une charge non récurrente et non cash de 4,1 M€

Comme annoncé, la mise en place du plan stratégique 2027 a amené le groupe à réévaluer à la baisse la valeur de certains de ses actifs avec un impact négatif global de 4,1 M€. L'enregistrement cette charge, qui n'est que comptable et qui ne correspond à aucune perte de trésorerie pour le groupe sur 2023, impacte directement le Résultat d'exploitation qui s'établit en perte à -1,6 M€.

Correction d'erreur au Brésil de -6,9 M€ déjà comptabilisée au 1er semestre 2023

Ainsi que cela a été communiqué au 1er semestre 2023, Prologue a dû constater une erreur comptable de consolidation en normes IFRS dans la filiale brésilienne sur la période 2018-2022. Pour apurer en une fois cette erreur strictement comptable qui n'a eu aucun impact sur la trésorerie, des écritures de correction ont été passées sur le 1er semestre pour un montant de -6,8 M€. La prise en compte de cette charge explique, pour l'essentiel, un Résultat exceptionnel qui s'établit en perte sur l'année 2023 à -7,2 M€.

Le résultat financier 2023, qui ressort à -1,2 M€ contre -0,9 M€ en 2022, est resté relativement contenu dans une période de hausse des taux.

Au final, sur l'ensemble de son exercice 2023, le Résultat Net du groupe, qui a été fortement impacté par des charges purement comptables, non récurrentes et sans impact sur sa trésorerie, s'inscrit en perte de -10,1 M€.

Trésorerie disponible de 16,4 M€

Le groupe disposait au 31 décembre 2023 d'une trésorerie disponible de 16,4 M€ (liquidités 12,9 M€ et lignes de crédit mobilisables 3,5 M€) en hausse +1,7 M€ par rapport à 2022.

POURSUITE DU PLAN 2027

Conformément à son plan stratégique et dans un marché toujours en demi-teinte depuis le second semestre 2023, le groupe entend poursuivre sa croissance et axera ses efforts en priorité sur la progression de ses ratios de rentabilité opérationnelle.

Prochaine communication

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024, le 15 mai 2024 au plus tard (après bourse).





A PROPOS DE PROLOGUE

Avec un chiffre d'affaires de plus de 110 M€ en 2023, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel, des services informatiques et de la formation.

Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près d'un tiers de son chiffre d'affaires hors de France.

En termes d'offres, le groupe s'est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du MRM (Marketing Ressource Management) et de la formation.

A travers sa filiale M2i cotée sur Euronext Growth et détenue à 65,54%, Prologue est un leader en France de la formation dans les domaines technologiques avec plus de 2500 cursus de formation.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

Nombre d'actions : 91 800 726







Publication, le 30 avril 2024

Contact : Sylvie Jaillon - Tél : 01 41 47 70 00 - Email : actionnaire@prologue.fr