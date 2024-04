04/04/2024 - 18:45



PLAN STRATÉGIQUE 2024 -2027

Depuis le mois de juillet dernier, la nouvelle gouvernance de Prologue a défini un plan stratégique destiné à permettre au groupe d'extérioriser, pour ses actionnaires et ses salariés, une plus juste appréciation par les marchés du potentiel de croissance et de rentabilité de ses activités et, d'une manière générale, de la valeur de ses actifs.



Les principaux axes stratégiques qui ont été définis sont présentés ci-dessous.



Supprimer les foyers de pertes récurrents

Au cours des dix dernières années, le groupe avait fait le choix d'investir fortement dans le développement de solutions logicielles sur de nouvelles technologies comme le Cloud en France ou le Quantique en Espagne. Ces projets ont certes apporté une montée en compétences importante mais ont représenté une charge significative dans les comptes pendant toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui, les résultats commerciaux constatés sur ces activités sont restés inférieurs aux attentes et présentent toujours un avenir incertain. La nouvelle direction a donc pris la décision stratégique de stopper ces investissements et de ne pas poursuivre ces activités toujours déficitaires. Dès le 2nd semestre 2023, certaines de ces activités ont ainsi déjà vu leurs effectifs se réduire, permettant une première progression de la rentabilité opérationnelle du groupe.



Se recentrer sur la France et l'Espagne

Prologue avait également choisi d'élargir sa présence géographique en se développant sur les marchés d'Amérique du Nord et d'Amérique Latine, et plus particulièrement au Brésil. Bien qu'ayant connu une croissance soutenue sur ces nouveaux territoires, les niveaux d'activité atteints à ce jour restent peu significatifs par rapport au reste du groupe et représentent toujours un investissement humain et financier élevé. Le groupe a donc pris la décision de réduire au maximum les investissements sur ces régions et étudie la possibilité de les céder dans les meilleures conditions possibles pour se recentrer sur ses principaux marchés en France et en Espagne.



Concentrer ses ressources sur ses activités les plus porteuses

En sortant de ses activités à perte et en se recentrant sur la France et l'Espagne, le groupe va désormais pouvoir consacrer ses ressources à ses activités les plus porteuses en termes de croissance et de rentabilité, à savoir la Formation IT, Digital, Soft Skills et Management d'une part, les services informatiques et logiciels d'autre part.



Extérioriser une rentabilité opérationnelle plus conforme à ses activités

La nouvelle stratégie mise en place par le groupe va se traduire, dans les comptes de l'exercice 2023 à paraître d'ici la fin du mois d'avril, par une réévaluation à la baisse de la valeur de certains de ses actifs au bilan.

L'écriture comptable liée à ces ajustements, toujours en cours d'audit, est estimée à ce jour à -4,2 M€. Elle s'ajoutera sur l'exercice 2023 à l'écriture comptable exceptionnelle de -6,9 M€ déjà constatée au Brésil au 1er semestre 2023. Il est important de rappeler que ces 2 charges exceptionnelles, qui, cumulées, devraient s'établir sur l'exercice à environ -11,1M€, sont purement comptable et ne correspondent à aucune perte en cash.

En revanche, hors prise en compte de ces impacts, non récurrents, les résultats de l'exercice 2023 devraient s'inscrire, en termes d'EBITDA, en progression, traduisant le changement déjà opérant dans le groupe et la trajectoire volontariste d'amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Le groupe se donne ainsi comme objectif de porter à 8% du chiffre d'affaires sa rentabilité opérationnelle d'ici 2 à 3 ans.



Une pleine capacité financière

Les écritures comptables exceptionnelles qui devraient impacter les comptes 2023 n'auront aucun impact sur la trésorerie du groupe. En revanche, avec la progression attendue de la rentabilité opérationnelle, notamment en termes d'EBITDA et, fort de son niveau de trésorerie, Prologue dispose d'une pleine capacité pour financer sa croissance.



Supprimer la décote de « holding »

Au cours des dernières années, de nombreux investisseurs ont fait valoir auprès de la Direction de Prologue que, pour eux, le groupe semble pénalisé en bourse par le fait d'être constitué de deux activités très différentes (la Formation IT, Digital, Soft Skills et Management d'une part, les services informatiques et logiciels d'autre part) qui ne développent que très peu de synergies.

Pour eux, Prologue semble apparaître ainsi comme une « holding », ce qui provoquerait une décote en termes de valorisation.

Sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade, la nouvelle direction du groupe réfléchit activement aux scenarios qui permettraient de supprimer cette décote et apporteraient immédiatement aux actionnaires une plus juste valorisation de leurs titres.







