31/10/2023 - 18:30

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE AU S1 2023 AVEC UN EBITDA EN FORTE CROISSANCE À 2,65 M€



CORRECTION DE CONSOLIDATION AU BRÉSIL SANS IMPACT SUR LA TRESORERIE POUR -6,8 M€



ADOPTION DU CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE MIDDLENEXT

Juin 2022 Juin 2023 Chiffre d'affaires 52,44 56,86 EBITDA 0,83 2,65 Amortissements et Dépréciations -0,33 -1,97 Résultat d'exploitation 0,50 0,68 Résultat financiers -0,34 -0,65 Correction d'erreurs comptables au Brésil -6,80 Impôt sur les bénéfices 0,18 0,06 Résultat net 0,35 -6,68



RÉSULTAT D'EXPLOITATION EN CROISSANCE DE +36%



Au cours du 1er semestre 2023, Prologue a enregistré un chiffre d'affaires de 56,86 M€ en croissance organique de +8,4%. Ce bon niveau d'activité s'est accompagné d'une très forte progression de sa rentabilité opérationnelle avec un Résultat d'exploitation avant Amortissements et Dépréciation (EBITDA) qui progresse de +220% en un an pour atteindre 2,65 M€.

Après prise en compte des charges d'Amortissements et de Dépréciations qui atteignent 1,97 M€ ce semestre et qui reflètent les niveaux d'investissements réalisés par le groupe les dernières années, le Résultat d'exploitation s'établit à 0,68 M€ en croissance de +36%.



Le Résultat Financier passe en un an de -0,34 M€ à -0,65 M€ en raison d'impact de change négatif de -0,31 M€.



Sur le 1er semestre 2023, Prologue a dû constater qu'avant son passage en normes françaises en 2022 une erreur comptable de consolidation était advenue dans la filiale brésilienne de 2018-2022 pendant les années où les comptes locaux avaient été traduits en normes IFRS sous le contrôle d'un cabinet extérieur à l'entreprise. Pour apurer en une fois cette erreur strictement comptable qui n'a aucun impact sur la trésorerie et ne correspond à aucun appauvrissement de la société, des écritures de correction ont été passées sur le 1er semestre pour un montant de -6,8 M€. Cette erreur qui ne concerne que les travaux de consolidation n'est en aucun cas due à l'activité réelle du groupe au Brésil et ne remet pas en cause les comptes établis au Brésil par Prologue qui pendant toutes ces années étaient parfaitement corrects.



Cet impact exceptionnel explique, qu'en dépit d'une très forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle, le résultat net du groupe s'inscrit, au 1er semestre 2023, en perte comptable de -6,68 M€ sur cette période.



Le groupe disposait au 30 juin 2023 d'une trésorerie disponible de 10,7 M€.





PERSPECTIVES



Le groupe anticipe au cours des prochains exercices, la poursuite de sa bonne dynamique de croissance accompagnée d'une amélioration continue de ses résultats opérationnels.

ADOPTION DU CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE MIDDLENEXT



Conformément à ce qui avait annoncé dans son rapport financier annuel 2022, suite à son transfert sur Euronext Growth en 2022, Prologue a étudié l'opportunité de se référer à un code de gouvernement d'entreprise plus adapté à la société au regard de sa taille et de son marché de cotation.

Le conseil d'administration du groupe Prologue qui s'est réuni le 30 octobre 2023 a ainsi décidé d'adopter, en remplacement du Code AFEP-MEDEF, le Code de gouvernement d'entreprise Middlenext déjà appliqué par sa filiale M2i.





PROCHAINE COMMUNICATION



Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, le 15 novembre 2023 au plus tard (après bourse).











Publication, le 31 octobre 2023

Contact : Sylvie Jaillon - Tél : 01 41 47 70 00 - Email : actionnaire@prologue.fr