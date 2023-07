26/07/2023 - 18:30

Très bonne dynamique de croissance interne

Hausse organique de +15% au 2ème trimestre 2023 à 31,4 M€

CA consolidé en M€* S1 2022 S1 2023 Var 2023/2023 T2 2022 T2 2023 Var 2023/2023 52,44 57,30 +9,3% 27,30 31,39 +15,0%

(*) Données consolidées non auditées



Croissance interne de +15,0% au 2ème trimestre 2023

Positionné sur des marchés porteurs et à forte valeur ajoutée, le groupe a confirmé une nouvelle fois sa bonne dynamique de croissance avec une hausse organique de ses ventes de +15,0% au cours du 2ème trimestre 2023.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du groupe Prologue se porte à 57,3M€ en hausse de +9,3% par rapport à la même période l'an dernier.



Chiffre d'affaires en M€* S1 2022 S1 2023 Var 2023/2022 T2 2022 T2 2023 Var 2023/2023 Formation 26,63 29,88 +12,2% 14,62 17,30 +18,3% Infrastructure (Matériels, cybersécurité) 13,74 14,89 +8,4% 6,36 7,33 +15,3% Logiciels 5,82 6,31 +8,5% 3,17 3,37 +6,5% Cloud et services managés 6,26 6,22 -0,6% 3,15 3,39 +7,6%

(*) Données consolidées non auditées



Une croissance soutenue sur toutes ses activités et tous ses territoires

L'activité formation a confirmé sa très bonne dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires de 17,30 M€ en hausse organique de +18,3% par rapport au T1 2022.

Les ventes d'infrastructures ont connu un rythme de progression soutenu de +15,3% pour atteindre 7,33 M€ au 2ème trimestre 2023. Les logiciels enregistrent de même une hausse des facturations de +6,5% à 3,37 M€. Les ventes de Cloud et de services managés sont en hausse de +7,6% sur la période à 3,39 M€.

Chiffre d'affaires en M€* S1 2022 S1 2023 Var 2023/2022 T2 2022 T2 2023 Var 2023/2022 France 35,63 38,67 +8,5% 19,05 21,27 +11,6% Espagne 14,97 16,47 +10,1% 7,20 8,81 +22,3% Etats-Unis et Amérique Latine 1,84 2,16 +17,2% 1,05 1,32 +25,6%

(*) Données consolidées non auditées



Cette dynamique de croissance s'est retrouvée sur l'ensemble des régions avec, en France et en Espagne, un chiffre d'affaires qui s'inscrit au 2ème trimestre 2023 en hausse respectivement de 11,6% et 22,3% à 21,27 M€ et 8,81 M€.

Aux Etats-Unis et en Amérique Latine, l'activité atteint, sur cette période, une croissance de +25,6% pour 1,32 M€.



Perspectives

Fort de son positionnement sur des marchés à fort potentiel de croissance, le groupe entend poursuivre sa stratégie de développement destinée à lui assurer une croissance dynamique et pérenne tout en axant ses efforts, au cours des prochains semestres, sur l'accélération de la hausse de sa rentabilité d'exploitation au profit de ses activité les plus profitables.



Prochaine communication

Les résultats du 1er semestre 2023, au plus tard le 31 octobre 2023.



A propos de Prologue

Avec un chiffre d'affaires de 108 M€ en 2022, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel, des services informatiques et de la formation.

Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près d'un tiers de son chiffre d'affaires hors de France.

En termes d'offres, le groupe s'est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du MRM (Marketing Ressource Management) et de la formation.

A travers sa filiale M2i cotée sur Euronext Growth et détenue à 65,54%, Prologue est un leader en France de la formation dans les domaines technologiques avec plus de 2500 cursus de formation.

Prologue est coté à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

Nombre d'actions : 91 799 538





Publication, le 26 juillet 2023





