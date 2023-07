03/07/2023 - 08:55



Nomination de M. Olivier Balva au poste de Président Directeur Général du groupe Prologue





Le Conseil d'Administration, avec sa nouvelle composition à la suite de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023, a procédé à la nomination à l'unanimité de M. Olivier Balva au poste de Président Directeur Général du Groupe Prologue.

A l'occasion de ce changement de gouvernance, M. Olivier Balva et l'ensemble des membres du Conseil d'Administration ont exprimé leur reconnaissance pour le travail exceptionnel réalisé par M. Georges Seban au service du groupe Prologue depuis la reprise de ses fonctions de Président Directeur Général en 2010. Le Conseil a également exprimé son souhait de voir M. Georges Seban continuer à faire profiter le groupe Prologue de son expérience.

Georges Seban déclarait à l'issue du Conseil d'Administration : « Depuis 2010, nous avons eu la chance de pouvoir réaliser, avec Olivier Balva et l'aide de Jaime Guevara à l'international, une aventure entrepreneuriale exceptionnelle dont je suis particulièrement fier. Nous avons réussi à amener un groupe de 25 M€ de chiffre d'affaires, qui était alors en plan de continuation, à un groupe de plus de 100 M€ de chiffre d'affaires en pleine croissance et en pleine santé financière. Je me réjouis de la nomination d'Olivier Balva au poste de Président Directeur Général car, après de longues années d'étroite collaboration, je souhaitais qu'il devienne mon successeur à la tête du Groupe. Il dispose de toutes les qualités pour mener à bien cette mission et amener Prologue à de nouveaux sommets. Je reste pour ma part très attaché à Prologue et continuerai à me mettre au service de l'entreprise et à participer ainsi activement au développement et à la valorisation de Prologue ».

Suite à cette annonce, M. Jaime Guevara, Directeur International du Groupe, s'est joint aux remerciements exprimés par le Conseil et a souligné que « le courage de Georges Seban lorsqu'il a repris la responsabilité du Groupe face aux défis de cette époque-là, sa ténacité pour le conduire à la réussite, sont un exemple pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui, au long de toutes ces années ».

Olivier Balva, à la suite de sa nomination déclarait : « Je remercie Georges Seban et les membres du Conseil d'Administration pour la confiance qu'ils me témoignent aujourd'hui en me nommant à ces fonctions. Il nous appartient de poursuivre, avec tous les salariés du Groupe, notre développement sur tous nos marchés, où nous sommes aujourd'hui bien positionnés tant en France qu'à l'étranger. Prologue dispose plus que jamais d'un très grand potentiel de croissance et de rentabilité que nous allons mettre en œuvre pour lui permettre de trouver sa juste valorisation ».

Vous pouvez retrouver le compte-rendu complet de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023





A propos de PROLOGUE

Avec un chiffre d'affaires de 108 M€ en 2022, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel, des services informatiques et de la formation.

Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près d'un tiers de son chiffre d'affaires hors de France.

En termes d'offres, le groupe s'est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du MRM (Marketing Ressource Management) et de la formation.

A travers sa filiale M2i cotée sur Euronext Growth et détenue à 65,54%, Prologue est un leader en France de la formation dans les domaines technologiques avec plus de 2500 cursus de formation.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

Nombre d'actions : 91 797 097







