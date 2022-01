10/01/2022 - 19:30

AJOURNEMENT DE L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022

Le Conseil d'administration de Prologue a décidé ce jour d'ajourner l'assemblée générale du 25 janvier 2022 au 31 janvier 2022 à 11h00, au 101 avenue Laurent Cély à Gennevilliers. Un avis d'ajournement sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 12 janvier 2022. Le Conseil d'administration a décidé à cette occasion d'ajouter à l'ordre du jour initial, tel que figurant dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 151 du 17 décembre 2021, une nouvelle résolution relative à la modification des statuts de la Société. Le texte des résolutions définitif est disponible dès aujourd'hui sur le site internet de la Société, étant précisé qu'un avis de convocation sera publié vendredi 14 janvier 2022, dans le respect des modalités et des délais légaux et règlementaires.



Dans la mesure où l'ordre du jour comporte une résolution supplémentaire, un nouveau formulaire de vote sera adressé dès demain aux actionnaires, étant précisé que tous formulaires et tous pouvoirs ou mandats qui auraient été adressés à la Société avant ce jour ne pourront être pris en compte pour l'assemblée générale du 31 janvier 2022.



PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires annuel, au plus tard le 15 février 2022.



Publication, le 10 janvier 2022

