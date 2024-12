06/12/2024 - 08:00

Prodways Group annonce un changement au sein de sa Direction générale. Le Conseil d'administration de la société et son Directeur Général, Michaël Ohana, réunis le 5 décembre, ont décidé de mettre fin au mandat de Michaël Ohana et de nommer Laurent Cardin en tant que nouveau Directeur général. Ce changement prendra effet à compter du 3 janvier 2025, permettant d'assurer une transition en décembre 2024. L'ensemble des membres du Conseil tient à remercier Michaël Ohana pour les efforts et les actions qu'il a menés depuis son arrivée.

Laurent Cardin a intégré Prodways en 2020 en tant que directeur financier du groupe. Au cours de sa carrière, il a exercé diverses fonctions financières au sein de grandes entreprises françaises. Avant de rejoindre Prodways, il occupait le poste de Directeur général délégué dans une entreprise de taille intermédiaire, FDG, où il a participé à la transformation du groupe.

Avec ce changement de direction, le Conseil d'administration souhaite entamer une réflexion stratégique pour donner une nouvelle orientation au groupe. Cette réflexion intervient dans un contexte général de difficultés sur le marché de l'impression 3D. Ces évolutions de marché observées depuis plusieurs années remettent en cause les perspectives de déploiement de cette technologie à grande échelle dans le secteur industriel.

Dans ce contexte, Prodways Group se félicite de la diversification de ses activités depuis sa création (logiciels 3D, imprimantes 3D, matières 3D, fabrication de pièces en 3D, applications médicales), permettant ainsi à l'entreprise de demeurer l'un des meilleurs acteurs du secteur en termes de rentabilité. Le groupe réaffirme notamment son objectif annoncé précédemment d'améliorer sa marge d'EBITDA courant en 2024 et de générer un free cash-flow très largement positif. Chacune des activités du groupe affiche individuellement de solides performances et présente des perspectives de développement prometteuses.

Le Conseil d'administration de Prodways constate cependant que la performance boursière des deux dernières années est très décevante et ne reflète peut-être pas pleinement la valeur de chacune des activités du groupe. Le nouveau Directeur Général aura donc pour mission de poursuivre le développement de chaque activité, d'en assurer la pérennité dans les meilleures conditions possibles, ainsi que de proposer de nouvelles options stratégiques visant à revaloriser l'action Prodways.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr