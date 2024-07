24/07/2024 - 17:45

25 juillet 2024 à 18h

Prodways Group a réalisé 15 M€ de chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2024. Le niveau de revenus est en baisse par rapport au chiffre d'affaires publié l'an passé principalement du fait du changement de classification de la société dans l'activité Software intervenu au deuxième semestre 2023 (norme IFRS 15) et des changements de périmètres actés début 2024. Sur une base comparable au périmètre actuel, les revenus sont en baisse de 0,4 M€ (-3%).

Le chiffre d'affaires à fin juin est en ligne avec les objectifs fixés pour 2024 par le groupe dans un contexte de changements opérationnels et de cessation de certaines activités. Le deuxième trimestre a ainsi clos une période de transition, ouvrant la voie à une croissance des revenus au second semestre 2024.

Prodways Group publiera ses résultats semestriels le 18 septembre 2024. Ils devraient montrer une amélioration par rapport au deuxième semestre 2023.

Chiffre d'affaires Périmètre actuel

et variation sur une base comparable[1] Chiffre d'affaires IFRS publié (en millions d'euros) T2 2024 T2 2023 Variation

(%) T2 2024 T2 2023 Variation

(%) Systems 7,3 7,0 +4% 7,1 12,1 -41% Products 7,9 8,7 -9% 7,9 9,4 -16% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 -0,1 n.a 0,0 -0,1 n.a Chiffre d'affaires consolidé 15, 2 15,6 - 3 % 15,0 21,5 -30%

Les chiffres du 1er semestre sont disponibles en annexe à la fin du présent communiqué.

Division Systems : une inflexion dans les livraisons d'imprimantes et une croissance des ventes de matières

La division Systems a réalisé 7,3 M€ de revenus dans le périmètre actuel, contre 7,0 M€ au 2ème trimestre 2023 sur une base comparable. Le mois de juin 2024 marque notamment un rebond des livraisons d'imprimantes. Plusieurs modèles MovingLight LD ont ainsi été installées pour des applications orthodontiques et dentaires, consommatrices de matières. Au-delà du secteur médical, les commandes du trimestre comportent aussi un nouveau modèle MovingLight plus performant pour un client industriel.

Le rythme des livraisons d'imprimantes reste cependant inférieur au niveau ciblé par le groupe et devra se consolider au second semestre 2024 par une bonne transformation du pipeline commercial. Celui-ci se remplit progressivement depuis la fin de l'année 2023 et la société vise à l'accroitre davantage pour préparer la croissance 2025.

En parallèle, les ventes de matières 3D ont augmenté ce trimestre, avec une base de clients récurrents toujours satisfaits de la qualité des produits Prodways. Les revenus sont notamment soutenus par l'accroissement de la consommation de plusieurs comptes dans le secteur dentaire.

L'activité Software poursuit sa bonne trajectoire depuis le début de l'année à la faveur d'une stratégie commerciale structurée. Grâce à l'acquisition de nombreux nouveaux clients, la société réussit à compenser l'effet de lissage des revenus dû à la transition des ventes vers le mode SaaS.

Division Products : 8 M€ de revenus

L'activité Digital Manufacturing a connu des résultats mitigés ce trimestre, enregistrant des revenus stables comparativement à l'année précédente. Malgré une baisse du volume de petites commandes, Prodways a sécurisé de plus en plus d'activité avec des grands comptes, en particulier en Allemagne, pour des petites séries récurrentes.

Les revenus de l'audiologie sont en revanche en baisse ce trimestre, de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros, notamment en raison d'une diminution de la production d'embouts anti-bruit depuis mars. Ceci s'explique par des changements organisationnels aux niveaux commercial et technique, désormais finalisés. Cette nouvelle organisation produit des résultats depuis le mois de juin 2024, avec un rebond des prises d'empreintes qui devrait se traduire par un niveau de livraisons plus élevé au second semestre 2024.

Perspectives

Prodways Group a poursuivi efficacement le déploiement des mesures annoncées en début d'année 2024 visant à améliorer la dynamique commerciale et la profitabilité du groupe. Le 2ème trimestre 2024 reste perturbé par ces changements, en ligne avec les attentes de la société. Prodways continue de viser une croissance de son chiffre d'affaires sur une base comparable cette année, de l'ordre de +1% à +5%, ainsi qu'une amélioration de son taux d'EBITDA courant.

Annexes

Chiffres d'affaires du 1er semestre 2024

Chiffre d'affaires Périmètre actuel

et variation sur une base comparable[2] Chiffre d'affaires IFRS publié (en millions d'euros) S1 2024 S1 2023 Variation

(M€) Variation

(%) S1 2024 S1 2023 Variation

(M€) Variation

(%) Systems 14,3 14,3 0,0 +0% 14,8 24,1 -9,3 -39% Products 16,1 17,6 -1,5 -8% 16,3 19,1 -2,8 -15% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 -0,1 0,0 -35% 0,0 -0,1 0,0 -35% Chiffre d'affaires consolidé 30,4 31,8 -1,4 -4% 31,1 43,1 -12,0 -28%

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

@Prodways

Prodways Group

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

[1] Les ajustements entre le chiffre d'affaires IFRS publié et le chiffre d'affaires du périmètre actuel par rapport à une base comparable incluent : revenus Software du T2 2023 selon la classification Agent (effective depuis le 1er juillet 2023), recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel (avec l'exclusion de l'activité Solidscape, arrêtée en janvier 2024) et exclusion du périmètre Cristal (activité cédée en février 2024).

[2] Les ajustements entre le chiffre d'affaires IFRS publié et le chiffre d'affaires du périmètre actuel par rapport à une base comparable incluent : revenus Software du S1 2023 selon la classification Agent (effective depuis le 1er juillet 2023), recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel (avec l'exclusion de l'activité Solidscape, arrêtée en janvier 2024) et exclusion du périmètre Cristal (activité cédée en février 2024).).