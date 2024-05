13/05/2024 - 19:00

13 mai 2024

Conformément à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, la société Prodways Group publie ci-après le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant son capital à la date de publication de l'avis préalable de réunion au BALO, soit le 10 mai 2024.



Date

Nombre d'actions composant le capital

Nombre de droits de vote théoriques

Nombre de droits de vote exerçables*

10/05/2024

51.623.324

62.000.192

61.918.308

*Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote.

Les 81.884 titres détenus en autocontrôle le 10 mai 2024 par Prodways Group ne sont ainsi pas pris en compte.

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur : https://www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways group sur LinkedIn !

Prodways Group

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tel : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tel : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACT PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tel : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr