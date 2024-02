14/02/2024 - 17:45

14 février 2024 à 18h

Prodways Group annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires 2023, qui s'établit à 75 M€ avec le changement dans la reconnaissance des revenus sur l'activité Software. Sans ce changement, le chiffre d'affaires aurait été stable par rapport à l'année 2022 à 81 M€. Afin de renouer avec la croissance des revenus et d'améliorer la profitabilité du groupe, Prodways Group prend un certain nombre de mesures qui produiront leurs effets dès 2024.

Chiffre d'affaires 2023 : 75 M€ de revenus

Les revenus de l'année 2023 sont en baisse par rapport à l'an passé, principalement sous l'effet du changement de reconnaissance des revenus de l'activité Software depuis le mois de juillet (impact de - 6,5 M€, sans effet sur l'EBITDA courant en valeur absolue). Par ailleurs, la faiblesse des ventes de nouvelles imprimantes 3D et de matières associées, notamment au 4ème trimestre, a pesé sur la performance de Prodways. La division Products reste bien orientée avec une croissance de +11% en 2023.

(en millions d'euros) T4 2023 T4 2022 Variation [1]

(%) FY

2023 FY

2022 Variation

(%) Variation organique 1

(%) Systems 9,3 13,5 -31% 39,6 49,3 -20% -20% Products 8,6 8,4 +3% 35,3 31,7 +11% +5% Structure & éliminations intra-groupe -0,1 0,0 n.a -0,3 -0,3 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 17,8 21,9 -18% 74,6 80,7 -8% -10%

Division Systems : une baisse liée aux ventes de machines et au changement de reconnaissance des revenus Software

Comme anticipé depuis plusieurs mois, les ventes de nouvelles imprimantes ont décru en 2023, de près de 20%, à la fois sur l'activité joaillerie, mise à l'arrêt, mais également sur la gamme MovingLight. Sur ces dernières, l'attentisme des clients a notamment freiné les nouveaux investissements. Prodways Group a donc souffert de cet effet conjoncturel mais reste confiant sur la croissance structurelle des ventes d'imprimantes industrielles.

Les ventes de Matières sont restées relativement stables en 2023 malgré une comparaison défavorable avec 2022, qui avait bénéficié de commandes par anticipation et d'effets de stocks. Le modèle récurrent de ventes de matières 3D et la grande satisfaction de nos clients ont une nouvelle fois permis de générer une profitabilité importante.

L'activité Software a réalisé une bonne année en termes de gains de nouveaux clients. La nouvelle organisation commerciale, mise en place mi-2023, a commencé à produire des effets en fin d'année. Le changement de classification de Prodways Group en tant qu'Agent au lieu de Principal à partir du 1er juillet 2023 a pour effet une baisse de revenus (-6,5 M€ par rapport à l'ancienne classification) sans impact sur l'EBITDA courant en valeur absolue[2]. Par ailleurs, la transition vers le modèle SaaS (Software as a Service) s'est accélérée au 4ème trimestre 2023, avec comme conséquence le lissage des revenus sur la durée des contrats (entre 12 et 36 mois). Cet effet défavorable est en revanche compensé partiellement par la forte hausse des ventes basées sur ce modèle SaaS, d'environ +70% en 2023, notamment grâce aux gains de nouveaux clients.

Division Products : accélération du Digital Manufacturing et progression de l'audiologie

L'activité Digital Manufacturing a réalisé une bonne performance, en croissance de 9% sur l'ensemble de l'année 2023, avec une accélération au 4ème trimestre (+11% de croissance). Prodways Group a notamment signé des contrats pour des petites séries avec des clients de renom qui se poursuivront en 2024, en particulier dans les domaines de l'automobile et du loisir.

Les revenus de l'audiologie ont progressé de près de 20% cette année, notamment avec l'acquisition de la société Auditech, intégrée avec succès. Les ventes de protections anti-bruit pour l'industrie continuent de tirer la performance, avec des hausses de volumes et de prix qui reflètent la grande qualité de ces équipements sur-mesure (+11% de croissance organique).

Des mesures enclenchées qui améliorent les perspectives de Prodways

Prodways reste l'un des acteurs les plus performants de l'impression 3D à l'échelle globale, à la fois sur le plan technologique et financier. Mais la performance 2023 insuffisante, tant au niveau du chiffre d'affaires que de la profitabilité, amène aujourd'hui la société à prendre des mesures pour redresser significativement sa trajectoire de développement avec :

Le recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel et l'arrêt des petites imprimantes pour la joaillerie, annoncé fin janvier 2024. Ce recentrage aura pour conséquence une baisse des effectifs et de la structure de coûts fixes du groupe. La cession du laboratoire Cristal, devenu concurrent de nos clients du secteur dentaire. Cette cession devrait permettre à Prodways de former un partenariat avec l'un des plus gros laboratoires de prothèses dentaires en France autour des Imprimantes et Matières 3D. La professionnalisation des équipes Sales & Marketing, enclenchée en 2023, se poursuit en 2024 dans un objectif de plus grande efficacité commerciale sans augmentation significative de la taille des équipes. La société espère en conséquence une augmentation structurelle des opportunités commerciales durant l'année à venir. Une baisse des effectifs et des recrutements générateurs de revenus : grâce au recentrage sur les activités profitables, les effectifs totaux du groupe vont baisser cette année. Fin 2024, ils devraient être équivalents à ceux de fin 2021 (~460 personnes) mais générer un chiffre d'affaires supérieur sur une base comparable.

L'ensemble de ces actions devraient donc avoir un effet significatif sur le levier opérationnel grâce à une baisse des coûts fixes de quelques millions d'euros. L'EBITDA courant et la génération de trésorerie structurelle de l'entreprise devraient ainsi s'améliorer en 2024.

Recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel et arrêt des petites imprimantes pour la joaillerie

Prodways Group commercialise depuis plusieurs années des petites imprimantes pour le secteur de la joaillerie haut de gamme sous la marque Solidscape. Les ventes de ces petites imprimantes (d'une valeur unitaire de l'ordre de 15 k€), ainsi que la matière et les services associés, ont généré en 2023 un chiffre d'affaires proche de 5 M€ et une perte opérationnelle significative. L'arrêt de cette activité aura donc un impact positif sur la profitabilité de Prodways. Ce recentrage stratégique a été annoncé fin janvier 2024 et plus de détails sont disponibles dans le communiqué dédié.

L'arrêt de l'activité joaillerie est mis en œuvre depuis fin janvier 2024 et devrait être finalisé d'ici la fin de l'été. L'impact dans les comptes 2023 est estimé à ce stade aux alentours de 15 M€ de dépréciations d'actifs[3] (sans impact sur la trésorerie). En 2024, les coûts liés à cet arrêt devraient représenter un peu plus de 1 M€, essentiellement au 1er semestre.

Cession du laboratoire de prothèses dentaires Cristal

Prodways Group opère depuis 2017 un petit laboratoire digital de prothèses dentaires au sein de la Division Products, sous la marque « Cristal ». Cette activité a servi de laboratoire de R&D appliquée lors des débuts de l'adoption de la 3D par le secteur dentaire afin de démontrer la pertinence des Imprimantes et Matières 3D de Prodways. Elle a désormais rempli son rôle et est même devenue concurrente de nos clients.

Prodways Group n'a pas vocation à développer cette activité et a donc décidé de la céder à un groupe français leader dans le domaine des laboratoires de prothèses dentaires. Cette cession devrait permettre de créer un partenariat technologique autour des Imprimantes MovingLight et matières 3D associées. Les discussions sont en cours et des précisions sur ce partenariat pourront être indiquées ultérieurement.

L'activité de Cristal a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 3 M€ et un EBITDA courant à l'équilibre. La cession est effective à compter de début février 2024 et aura donc un impact positif sur la profitabilité du groupe.

Base de comparaison pour 2024

L'ensemble des mesures mises en œuvre et le changement de reconnaissance des revenus dans l'activité Software modifient significativement le profil de chiffre d'affaires du groupe en 2024, tout en améliorant structurellement la génération d'EBITDA courant en valeur absolue.

À titre indicatif, si l'ensemble des mesures et des changements annoncés précédemment avait été effectifs dès le 1er janvier 2023, les revenus générés par Prodways Group en 2023 auraient été d'environ 60 M€[4].

Perspectives 2024

Les mesures visant à améliorer la profitabilité du groupe, combinées à la réorganisation et la professionnalisation des équipes Sales & Marketing, devraient produire des effets structurels dès le second semestre 2024. Les éléments importants à surveiller pour les prochains semestres sont les suivants :

L'arrêt de l'activité joaillerie et le recentrage sur la gamme MovingLight® devraient être finalisés d'ici la fin de l'été. Ce plan d'actions pèsera notamment sur la profitabilité du 1er semestre 2024 mais aura un impact positif sur l'EBITDA courant à partir du second semestre. La reconnaissance des revenus Software en tant qu'Agent en année pleine et la transition vers le mode SaaS, avec un effet de lissage des revenus dans le temps. Ce dernier changement ouvre cependant une opportunité de gagner de nouveaux clients dans un marché en mutation. L'accélération de certains projets industriels pour de nouvelles applications de la MovingLight, actuellement en R&D partagée avec des clients, pourrait ouvrir des opportunités en 2024, potentiellement pour des pièces à haute valeur ajoutée dans l'aéronautique. La demande d'Imprimantes et de Matières 3D pour les gouttières d'alignement orthodontiques pourrait retrouver une dynamique positive en 2024. La bonne performance de fin d'année 2023 et les perspectives d'expansion annoncées par le leader mondial du secteur, Align Technology, sont encourageantes[5].

La société n'indique pas de guidance de chiffre d'affaires 2024 à ce stade. La combinaison des actions visant à améliorer les revenus et les mesures visant à diminuer les coûts devrait être pleinement effective d'ici à la fin de l'année. La stratégie de Prodways Group de se concentrer sur les segments d'activité permettant de dégager une rentabilité significative a permis à la société d'être l'un des acteurs cotés les plus profitables de son secteur. Cette stratégie va être accentuée en 2024. Prodways Group devrait ainsi être en mesure de transformer efficacement la croissance de ses revenus en résultats et en trésorerie.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

@Prodways

Prodways Group

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

[1] La variation organique 2023 exclut l'effet périmètre lié à l'acquisition d'Auditech en juillet 2022. Pour le 4ème trimestre 2023, la variation organique est égale à la variation courante.

[2] Comptablement, la reconnaissance des revenus de cette activité évolue en raison de la classification de Prodways Group comme « agent » selon la norme IFRS 15 à partir du mois de juillet 2023, alors que la société était considérée comme « principal » jusqu'à cette date. En tant qu'agent, Prodways Group reconnait désormais la marge brute réalisée sur ces ventes comme du chiffre d'affaires. Cette évolution diminue donc la valeur absolue des revenus comptabilisés de 6,5 M€ sur le second semestre en 2023, sans impact sur le résultat.

[3] Le chiffre définitif sera arrêté durant la consolidation des comptes 2023 et publié lors des résultats annuels 2023.

[4] Ce chiffre donne une estimation à titre indicatif des revenus de l'année 2023 ajustés avec les hypothèses suivantes : classification Agent dans l'activité Software sur l'ensemble de l'année 2023 (vs uniquement le S2 2023 en IFRS), exclusion du périmètre Solidscape, exclusion du périmètre Cristal.

[5] Lien vers la publication des résultats annuels 2023 d'Align Technology : lien