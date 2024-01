25/01/2024 - 19:00

25 janvier 2024

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

69,376 titres

26,897.64 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 124,829 titres 182,535.20 EUR 332 transactions VENTE 114,049 titres 157,883.40 EUR 220 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

58,596 titres

53,247.49 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

40,022 titres

96,465.44 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2023 au 29/12/2023 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Date Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20230703 2 811 1 297,61 2 1 141 1 871,21 20230704 1 1 1,67 1 1 1,67 20230705 1 1 1,65 2 1 141 1 916,85 20230706 1 1 1,70 1 1 1,70 20230707 2 1 421 2 387,30 1 1 1,70 20230710 4 3 181 5 297,91 1 1 1,71 20230711 1 1 1,67 2 1 061 1 771,87 20230712 2 1 301 2 120,65 1 1 1,65 20230713 1 1 1,68 10 13 481 23 282,28 20230714 1 1 1,83 2 941 1 731,43 20230717 4 2 741 5 039,39 2 921 1 740,69 20230718 5 3 951 7 056,75 2 129 238,65 20230719 2 1 561 2 684,96 2 472 830,72 20230720 2 1 511 2 598,93 1 1 1,73 20230721 4 3 221 5 424,60 1 1 1,70 20230724 1 1 1,70 2 1 141 1 939,70 20230725 1 1 1,73 2 1 121 1 939,33 20230726 1 1 1,68 2 1 101 1 871,68 20230727 1 1 1,71 5 5 551 9 835,81 20230728 4 2 651 4 741,44 1 1 1,84 20230731 1 1 1,83 5 4 821 8 935,93 20230801 4 2 731 5 013,36 1 1 1,84 20230802 2 406 743,01 1 1 1,86 20230803 1 1 1,87 2 741 1 385,67 20230804 5 3 771 6 923,89 1 1 1,89 20230807 1 1 1,81 2 1 051 1 933,81 20230808 5 2 921 5 317,17 2 2 3,74 20230809 1 1 1,87 2 811 1 516,57 20230810 1 1 1,88 4 2 382 4 522,60 20230811 1 1 1,91 2 761 1 453,51 20230814 1 1 1,90 2 751 1 441,90 20230815 5 2 991 5 624,12 1 1 1,92 20230816 1 1 1,89 2 1 051 1 986,39 20230817 1 1 1,91 2 1 031 1 969,21 20230818 2 93 175,78 1 1 1,90 20230821 1 1 1,92 4 3 551 6 941,12 20230822 1 1 1,98 2 941 1 863,18 20230823 3 1 331 2 578,17 1 1 1,97 20230824 1 1 1,95 2 961 1 873,95 20230825 1 1 1,98 2 931 1 843,38 20230828 1 1 2,00 2 921 1 878,80 20230829 4 2 671 5 298,16 2 891 1 835,46 20230830 5 3 414 6 566,56 2 931 1 852,69 20230831 3 2 382 4 438,16 2 2 3,82 20230901 5 3 551 6 519,76 1 1 1,86 20230904 2 95 171,95 1 1 1,81 20230905 2 631 1 142,15 1 1 1,85 20230906 2 701 1 261,82 1 1 1,82 20230907 5 2 611 4 648,39 2 831 1 520,69 20230908 5 2 731 4 959,13 1 1 1,83 20230911 4 1 771 3 157,59 1 1 1,79 20230912 1 1 1,78 1 1 1,78 20230913 1 1 1,77 1 1 1,77 20230914 5 2 131 3 708,66 1 1 1,76 20230915 1 1 1,74 2 786 1 383,34 20230918 2 531 918,65 1 1 1,75 20230919 2 531 908,01 1 1 1,71 20230920 3 791 1 334,13 2 8 13,84 20230921 4 1 501 2 496,78 2 1 653 2 826,60 20230922 5 2 281 3 693,24 1 1 1,64 20230925 4 1 431 2 280,20 1 1 1,60 20230926 4 1 361 2 127,80 1 1 1,60 20230927 1 1 1,60 2 1 901 3 079,60 20230928 6 2 341 3 756,72 1 1 1,62 20230929 2 431 668,06 1 1 1,56 20231002 3 918 1 408,77 1 1 1,56 20231003 5 1 731 2 646,84 1 1 1,54 20231004 1 1 1,51 1 1 1,51 20231005 5 1 821 2 679,21 1 1 1,51 20231006 3 548 804,12 1 1 1,50 20231009 2 391 566,96 1 1 1,46 20231010 3 821 1 186,05 1 1 1,45 20231011 4 838 1 217,14 1 1 1,46 20231012 1 1 1,50 1 1 1,50 20231013 1 1 1,53 3 1 572 2 405,16 20231016 4 991 1 428,29 2 2 2,98 20231017 11 3 075 3 924,71 1 1 1,35 20231018 12 3 453 3 866,91 1 1 1,17 20231019 6 1 411 1 405,11 1 1 1,01 20231020 4 661 643,58 4 6 641 6 740,18 20231023 6 2 131 2 083,41 1 1 1,01 20231024 1 1 0,93 2 1 591 1 495,53 20231025 2 411 382,23 1 1 0,93 20231026 1 1 0,93 2 1 571 1 476,73 20231027 2 391 363,64 1 1 0,94 20231030 3 909 838,44 1 1 0,93 20231031 1 1 0,92 4 5 300 5 003,77 20231101 1 1 0,92 2 1 461 1 373,32 20231102 1 1 0,94 4 5 661 5 405,94 20231103 3 712 676,40 2 1 311 1 284,75 20231106 1 1 0,96 5 5 341 5 267,36 20231107 2 831 831,02 1 1 1,02 20231108 1 1 1,00 4 4 861 4 982,20 20231109 5 2 612 2 647,34 1 1 1,04 20231110 5 3 640 3 564,56 2 2 2,06 20231113 1 1 0,98 2 1 261 1 235,78 20231114 5 3 451 3 344,79 1 1 0,99 20231115 4 2 141 2 034,71 1 1 0,95 20231116 1 1 0,95 2 1 331 1 277,75 20231117 4 2 091 1 993,89 1 1 0,95 20231120 2 691 656,46 1 1 0,96 20231121 2 671 637,45 1 1 0,95 20231122 1 1 0,96 2 484 464,64 20231123 2 671 637,45 1 1 0,95 20231124 2 641 615,36 1 1 0,96 20231127 2 621 596,16 1 1 0,96 20231128 2 621 589,95 1 1 0,95 20231129 1 1 0,95 1 1 0,95 20231130 1 1 0,95 1 1 0,95 20231201 1 1 0,96 2 1 411 1 354,56 20231204 2 631 605,76 1 1 0,96 20231205 1 1 0,95 2 1 401 1 344,95 20231206 4 1 871 1 746,65 1 1 0,95 20231207 1 1 0,93 1 1 0,93 20231208 1 1 0,94 1 1 0,94 20231211 1 1 0,92 1 1 0,92 20231212 2 631 580,53 1 1 0,93 20231213 5 2 521 2 311,32 1 1 0,92 20231214 5 2 321 2 063,91 1 1 0,91 20231215 1 1 0,88 1 1 0,88 20231218 4 1 451 1 252,99 1 1 0,89 20231219 1 1 0,86 2 1 541 1 340,66 20231220 2 521 453,28 4 5 951 5 385,38 20231221 5 2 591 2 376,04 1 1 0,92 20231222 2 571 515,04 1 1 0,90 20231225 0 0 0,00 0 0 0,00 20231226 0 0 0,00 0 0 0,00 20231227 2 471 423,90 5 6 761 6 342,80 20231228 2 821 779,96 1 1 0,96 20231229 1 1 0,95 3 2 611 2 562,65

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

