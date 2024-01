22/01/2024 - 07:00

Prodways Group annonce aujourd'hui l'arrêt de son activité de vente de petites imprimantes pour la joaillerie. La performance décevante de 2023, essentiellement due à la faiblesse des ventes de machines, amène le groupe à prendre des mesures afin d'améliorer ses résultats rapidement et de manière structurelle.

Cette décision reflète la stratégie de croissance et de rentabilité mise en œuvre par la société depuis sa création. Prodways Group reste l'un des meilleurs acteurs de l'impression 3D à échelle globale, tant sur le plan technologique que sur celui de la rentabilité financière. Cette décision devrait conforter cette position en permettant au groupe de se concentrer sur le segment des grandes imprimantes industrielles à forte valeur ajoutée.

Un choix stratégique pour allouer les ressources vers des applications industrielles de volume

Prodways Group commercialise depuis plusieurs années des petites imprimantes pour le secteur de la joaillerie haut de gamme sous la marque Solidscape. Les ventes de ces petites imprimantes (d'une valeur unitaire de l'ordre de 15 k€), ainsi que la matière et les services associés, ont généré en 2023 un chiffre d'affaires proche de 5 M€ et une perte opérationnelle significative. L'arrêt de cette activité aura donc un impact positif sur la profitabilité de Prodways.

Bien que le marché de la 3D pour la joaillerie reste porteur, la faible performance de 2023 a amené le groupe à réévaluer les efforts nécessaires pour redresser cette activité de petites imprimantes de manière pérenne, notamment en comparaison des perspectives des imprimantes industrielles. En conséquence, Prodways Group a décidé d'arrêter l'application joaillerie afin de se focaliser sur le segment des grandes imprimantes à forte valeur ajoutée et les matières associées, notamment la gamme MovingLight. Les leviers de croissance de ce segment sont plus faciles à actionner et recèlent un profil de rentabilité supérieur. Prodways Group bénéficie en outre de son bon positionnement sur les marchés existants, tel que le médical, et pourrait générer d'autres opportunités à travers de nouvelles applications industrielles pour des secteurs comme l'aéronautique.

L'arrêt de l'activité joaillerie est mis en œuvre dès à présent et devrait être finalisé d'ici la fin de l'été 2024. L'impact dans les comptes 2023 est estimé à ce stade aux alentours de 15 M€ de dépréciations d'actifs[1] (sans impact sur la trésorerie). En 2024, les coûts liés à cet arrêt devraient représenter un peu plus de 1 M€, essentiellement au 1er semestre.

Prochaine publication : chiffre d'affaires 2023

Prodways Group publiera son chiffre d'affaires 2023 le 14 février prochain et précisera à cette occasion la performance des autres activités du groupe et les perspectives 2024.

La société indique dès à présent des évolutions notables dans la reconnaissance des revenus de l'activité Software. Comptablement, la reconnaissance des revenus de cette activité évolue en raison de la classification de Prodways Group comme « agent » selon la norme IFRS 15 à partir du mois de juillet 2023, alors que la société était considérée comme « principal » jusqu'à cette date[2]. En tant qu'agent, Prodways Group reconnait désormais la marge brute réalisée sur ces ventes comme du chiffre d'affaires. Cette évolution diminue donc la valeur absolue des revenus comptabilisés, soit une baisse estimée de l'ordre de 5 à 7 M€ en 2023. Cette évolution n'a aucun impact sur l'EBITDA courant en valeur absolue. Les éléments chiffrés précis ne sont pas encore disponibles à ce stade et seront communiqués lors de la publication du 14 février.

L'autre évolution notable est le basculement des ventes de cette activité vers le modèle SaaS (Software as a Service), qui deviennent significatives depuis le second semestre 2023 et le seront davantage en 2024. Contrairement aux ventes traditionnelles « on-premises », les ventes en modes SaaS permettent de générer un flux de revenus récurrents mais lissés dans le temps et avec une baisse mécanique des revenus dans la période de transition. Soutenu par Dassault Systèmes, ce changement de modèle donne aujourd'hui l'opportunité à Prodways de gagner des parts de marché et d'accroître le nombre de clients de cette activité afin de compenser cet effet.

Au global, ces mesures et changements devraient améliorer la génération de revenus récurrents de Prodways Group et ses opportunités de croissance. Le recentrage de l'activité Imprimantes aura notamment un impact positif sur la profitabilité et sur la génération de trésorerie dès le second semestre 2024.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros.

[1] Le chiffre définitif sera arrêté durant la consolidation des comptes 2023 en cours.

[2] Ce changement est dû à la modification d'une clause contractuelle dans le partenariat de Prodways avec Dassault Systèmes. L'impact financier estimé de cette clause est non-significatif mais modifie la classification IFRS 15.