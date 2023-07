24/07/2023 - 17:45

24 juillet 2023 à 18h

Le chiffre d'affaires de Prodways Group s'élève à 22 M€ au 2ème trimestre 2023, soit 2,6 M€ au-dessus du niveau de la même période en 2022. Cette performance permet d'atteindre un niveau de revenus proche de l'an passé au 1er semestre malgré un effet de base défavorable. Les efforts réalisés en 2023 permettront de libérer les leviers de croissance pour l'exercice 2024, sur lequel Prodways commence à obtenir des signaux positifs dans toutes les activités, comme la consommation de matières 3D en hausse.

Chiffre d'affaires par division

(en millions d'euros) T2 2023 T2 2022 Variation

(%) Variation organique

(%) S1 2023 S1 2022 Variation

(%) Variation organique

(%) Systems 12,1 11,0 +10% +10% 24,1 26,6 -9% -9% Products 9,4 7,9 +19% +6% 19,1 15,3 +25% +12% Structure & éliminations intra-groupe -0,1 -0,1 n.a n.a -0,1 -0,2 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 21,5 18,9 +14% +8% 43,1 41,6 +4% -1%

Les chiffres d'affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2023 s'établissent à un bon niveau compte-tenu du retour à une saisonnalité plus normale en ce début d'année[1]. Globalement, l'activité du 2ème trimestre a été soutenue dans l'ensemble des activités du groupe, avec un grand nombre d'actions déployées dans le cadre du plan de développement BOOST qui ne produiront pleinement leurs effets que l'an prochain.

Ces actions ont porté sur :

Les projets industriels pour de la production de masse , avec différents acteurs de premier plan mondial dans l'industrie et le secteur médical qui évaluent les imprimantes 3D et matières 3D Prodways.

, avec différents acteurs de premier plan mondial dans l'industrie et le secteur médical qui évaluent les imprimantes 3D et matières 3D Prodways. Les contrats cadres de matières 3D avec nos clients existants, qui planifient leur production 2024 avec des consommations croissantes de matières.

avec nos clients existants, qui planifient leur production 2024 avec des consommations croissantes de matières. Le lancement d'une nouvelle génération d'imprimante pour la joaillerie, l'imprimante Muse, qui pourrait générer plusieurs centaines de commandes dès 2024.

pour la joaillerie, l'imprimante Muse, qui pourrait générer plusieurs centaines de commandes dès 2024. Le renforcement des équipes commerciales , avec des recrutements et des modifications importantes afin de monter en puissance et en qualité d'exécution sur ce volet.

, avec des recrutements et des modifications importantes afin de monter en puissance et en qualité d'exécution sur ce volet. Le début de l'expansion géographique de certaines activités, notamment dans l'activité Software, qui permettra de servir de nouveaux clients en fabrication additive.

Division Systems : bonne tenue des ventes de matières 3D mais décalage des commandes de nouvelles imprimantes

Les revenus de la division Systems (qui comprend les ventes d'imprimantes 3D, de Matières 3D et de Logiciels 3D) ont progressé de 10% ce trimestre par rapport au 2ème trimestre 2022. Les ventes ont été soutenues à la fois par les revenus récurrents générés par les Matières 3D et la commercialisation de Logiciels 3D. Cette dernière activité a connu une nouvelle fois un changement de saisonnalité ce semestre, même s'il est de moindre envergure que l'an passé, avec des revenus réalisés par anticipation au second trimestre (de l'ordre de 1 M€ transférés du deuxième semestre vers le deuxième trimestre).

En revanche, le niveau de commandes d'imprimantes a été pénalisé par le décalage des investissements de clients dans de nouveaux projets industriels. En conséquence, les livraisons de nouvelles imprimantes 3D, ainsi que les ventes de matières associées à ces nouvelles imprimantes, ont été revues à la baisse pour 2023, impactant les prévisions de revenus de l'année (un communiqué dédié a été publié à ce sujet au mois de juin 2023).

Les commandes d'imprimantes ont également été impactées par la concentration des efforts commerciaux vers les grands comptes, comme l'illustrent les deux commandes récentes pour des clients industriels emblématiques (lien vers le communiqué dédié). Ces deux commandes concernent une seule imprimante chacune et de petits volumes de matières à ce stade, mais constituent des étapes clés dans la pénétration de l'impression 3D pour la production de séries à grande échelle.

Division Products : hausse des volumes et du nombre de clients

La division Products qui comprend le Digital Manufacturing (service d'impression à la demande) et l'activité Integrated Businesses (essentiellement la fabrication de pièces sur mesure pour l'audiologie) s'inscrit dans une bonne dynamique depuis le début de l'année, avec une croissance de +19% au second trimestre 2023.

L'activité de Digital Manufacturing continue sa progression structurelle et a gagné une centaine de nouveaux clients depuis le début de l'année, tout en augmentant le volume moyen de commandes par client grâce à la progression des petites séries. La croissance des revenus de cette activité, de +9% sur le second trimestre et +17% sur l'ensemble du 1er semestre, provient de multiples secteurs industriels.

Dans la fabrication de pièces sur mesure pour l'audiologie, l'intégration de Auditech est désormais complète depuis la mise en commun des outils de production et des canaux commerciaux. La croissance de plus de 30% ce trimestre témoigne de la part de marché grandissante de Prodways dans la fourniture de protections auditives sur mesure pour tous types de clients industriels. La progression des revenus, déjà élevée, est cependant limitée par un projet d'optimisation industriel en cours afin d'augmenter la capacité de production pour répondre à la demande croissante des nouveaux clients. La nouvelle organisation industrielle devrait produire ses effets dès l'année prochaine.

Perspectives : des signaux positifs pour 2024

Malgré la revue des perspectives 2023 à la baisse durant cette année de préparation et de transition, les différentes actions déployées en interne et avec les clients du groupe depuis le début de l'année amènent Prodways à partager sa confiance dans la trajectoire de croissance future. Les projets industriels d'envergure en cours de négociations avancent avec différentes évaluations techniques réussies qui permettent de franchir des jalons. En cas de nouveaux succès commerciaux importants, une partie de ces travaux pourrait se transformer en commandes vers la fin de l'année 2023 ou le début d'année 2024 avec plusieurs dizaines de commandes d'imprimantes MovingLight® à la clé, associées à d'importants volumes de matières 3D.

Les signaux concernant la consommation de matières 3D sont également bien orientés pour les clients existants. Plusieurs gros consommateurs du groupe ont d'ores et déjà affiché leurs intentions d'augmenter leurs consommations à travers des contrats cadres pour des livraisons croissantes de matières en 2024.

Le début de l'expansion géographique de l'activité de Software 3D a débuté ce semestre en Allemagne et au Royaume-Uni et permet d'adresser un nouveau tissu de PME industrielles dans la zone de couverture de Prodways pour ses imprimantes 3D et services d'impression à la demande.

Les activités à cycle de vente plus court se préparent actuellement pour accroitre leur capacité de production en 2024 et pour suivre la tendance d'augmentation du nombre de clients, qui devrait être renforcée par la dynamisation des équipes commerciales. L'activité Digital Manufacturing s'est équipée d'une nouvelle imprimante ce trimestre et l'activité audiologie optimise l'organisation des prises d'empreintes des utilisateurs finaux ainsi que les flux de production. L'arrivée prochaine d'un nouveau directeur commercial permettra également d'étendre le périmètre de vente de cette division au-delà de la France.

La performance du deuxième semestre 2023 confirme les perspectives de revenus et de profitabilité récemment communiquées pour l'année 2023, de l'ordre de +5% de croissance des revenus et autour de 8% de marge d'EBITDA courant. Elle conforte également Prodways dans sa capacité à rebondir en 2024 et réaliser son ambition d'atteindre 200 M€ de revenus et un minimum de 15% de marge d'EBITDA à horizon 2028.

Prochaines publications

20 septembre 2023 : résultat semestriels 2023

16 octobre 2023 : activité du 3ème trimestre 2023

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

@Prodways

Prodways Group

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

[1] Pour rappel, le 1er semestre 2022 avait bénéficié de revenus exceptionnellement élevés par anticipation sur le second semestre 2022 dans la division Systems.