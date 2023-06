14/06/2023 - 18:30

14 juin 2023 à 18h30

Prodways Group revoit à la baisse sa guidance 2023, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de +5% par rapport à 2022 (contre « autour de +10% » précédemment) et une marge d'EBITDA courant autour de 8% (contre « autour de 12% » précédemment).

La base de revenus récurrents de Prodways, qui représente environ 60% du chiffre d'affaires, reste solide mais ne compense pas le décalage des investissements de clients dans des nouveaux projets industriels, notamment en raison du contexte de financement tendu. En conséquence, les livraisons de nouvelles imprimantes 3D, ainsi que les ventes de matières associées à ces nouvelles imprimantes, sont revues à la baisse pour 2023.

Le niveau de commande d'imprimantes est également pénalisé par la concentration des efforts commerciaux vers les grands comptes. Ce recentrage permet de viser des projets industriels plus importants en nombre d'imprimantes et en consommation de matières 3D, mais dont les processus de ventes sont plus longs, se rapprochant plus de projets de partenariats à long-terme que de transactions unitaires. A ce titre, des essais de performance sont en cours auprès de grands acteurs dans le secteur médical, avec un potentiel de plusieurs dizaines d'imprimantes MovingLight®. En cas de nouveau succès commercial, ces commandes potentielles pourraient alimenter la croissance des revenus en 2024.

Compte-tenu du levier opérationnel, la revue à la baisse de la guidance de revenus entraîne une baisse mécanique de guidance de la marge d'EBITDA courant 2023. La profitabilité 2023 est également impactée par le renforcement des équipes de Prodways, qui se structure cette année afin de réaliser son plan de développement à 5 ans.

Pour rappel, Prodways Group a lancé cette année son plan de développement BOOST dont l'ambition est d'atteindre 200 M€ de revenus en 2028, avec une marge d'EBITDA courant strictement supérieure à 15%. L'enjeu principal de l'année 2023 est de préparer les bases qui permettront de s'inscrire dans une trajectoire de croissance organique à deux chiffres pour les années suivantes, notamment grâce au renforcement des équipes. Certains recrutements ont d'ailleurs été réalisés plus tôt que prévu, permettant d'intégrer des collaborateurs dans le plan de développement plus rapidement mais générant des coûts supplémentaires en 2023. Une trentaine de recrutements ont déjà eu lieu depuis le début de l'année, dont plusieurs directeurs commerciaux de divisions qui ont pour mission de mieux valoriser la qualité des technologies et des équipes d'ingénieurs de Prodways, auprès d'une cible de clients plus large.

Prochains évènements financiers : Assemblée Générale de Prodways Group et distribution des titres Prodways Group détenus par Exail Technologies

L'Assemblée Générale de Prodways Group se tiendra le 15 juin 2023 à 10h00 au 19 boulevard des Italiens à Paris. Le même jour, Exail Technologies, actionnaire de Prodways Group à hauteur de 5,95% du capital, soumettra au vote de ses actionnaires la distribution de l'intégralité de ses actions Prodways Group sous forme de distribution exceptionnelle en nature[1]. Cette distribution aura lieu le 23 juin 2023 (date de mise en paiement). Cette opération permettra d'accroître légèrement la part du capital de flottant de Prodways Group, qui représentera près de 65% du capital (contre 62% aujourd'hui).

Prochaines publications

24 juillet 2023 : activité du 2 ème trimestre 2023

trimestre 2023 20 septembre 2023 : résultat semestriels 2023

16 octobre 2023 : activité du 3ème trimestre 2023

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

[1] En décembre 2021, Exail Technologies avait procédé à la distribution de l'essentiel de ses titres Prodways Group à l'ensemble de ses actionnaires. Dans la continuité de cette opération, le groupe propose de distribuer le solde du capital de Prodways Group encore détenu par Exail Technologies, soit une valeur indicative de 6,3 M€ (5,95% du capital de Prodways Group valorisé au cours de 2,06 € le 14 juin 2023). Chaque actionnaire recevra ainsi 1 action Prodways Group pour 6 actions Exail Technologies détenues.