24/04/2023 - 18:00

24 avril 2023 à 18h

Le chiffre d'affaires de Prodways Group s'élève à 22 M€ au 1er trimestre 2023, soit 1,1 M€ en dessous du niveau de l'exceptionnel 1er trimestre 2022, qui avait bénéficié de plus de 3,5 M€ de revenus réalisés par anticipation. Cet effet de base défavorable est partiellement compensé par la très bonne performance de la division Products, en croissance de +33% sous plusieurs effets structurels : la hausse significative du volume de pièces produites, des gains de parts de marchés auprès de grands comptes industriels et la croissance externe avec l'acquisition d'Auditech en 2022. Prodways Group bénéficie en outre ce trimestre de la cession d'une participation minoritaire dans la société Biotech Dental Smilers, qui a généré un encaissement de 4 M€ et une plus-value de 2,9 M€ qui viendra améliorer le résultat du premier semestre.

Chiffre d'affaires par division

(en millions d'euros) T1 2023 T1 2022 Variation

(%) Variation organique

(%) Systems 11,9 15,5 -23,2% -23,2% Products 9,7 7,3 +32,5% +17,9% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 -0,1 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 21,6 22,7 -4,9% -9,6%

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 s'établit à un bon niveau compte-tenu du retour à une saisonnalité plus normale en ce début d'année. Le dynamisme commercial et industriel a été notamment soutenu au mois de mars sur les activités à cycle de vente court, qui concernent la division Products. Les équipes de cette division ont à la fois augmenté leur rythme de production, avec près de 1 million de pièces réalisées et livrées ce trimestre, et renforcé leurs efforts commerciaux pour soutenir cette tendance. La Division Systems, comprenant des activités avec des cycles de vente plus long, travaille sur de nouveaux projets industriels ambitieux et innovants dans le secteur médical.

Division Systems soutenue par les revenus récurrents

Les revenus de la division Systems (qui comprend les ventes d'imprimantes 3D, de Matières 3D et de Logiciels 3D) sont inférieurs de 3,6 M€ ce trimestre par rapport 1er trimestre 2022, entièrement en raison du changement de saisonnalité[1].

Les ventes du trimestre ont notamment été soutenues par les revenus récurrents générés par les Matières 3D. La qualité et la fiabilité des résines liquides et poudres polymères fournies par Prodways Group sécurisent ses clients sur le long-terme et lui donne les moyens de développer de nouvelles matières innovantes. C'est le cas de la résine Provivic Denture Base pour l'impression 3D de bases de prothèses complètes et partielles. Cette nouvelle matière répond à la demande des laboratoires dentaires qui constatent une demande croissante de prothèses dentaires et adoptent des flux de travail numériques afin de réduire la charge de travail et d'améliorer la fabrication (voir le communiqué dédié).

Prodways Group a par ailleurs renforcé ce trimestre son partenariat avec un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires, avec une commande additionnelle de 3 imprimantes MovingLight LD20. Ce client opèrera ainsi un parc de 17 imprimantes MovingLight consommant la résine PLASTCure Absolute Aligner pour la production de masse de gouttières d'alignement transparentes.

L'activité de distribution de Logiciels de conception 3D est également soutenue par la part significative de revenus récurrents.

Division Products : croissance structurelle de la production

La division Products, comprenant les activités de Digital Manufacturing (service d'impression à la demande) et les activités médicales intégrées, poursuit sa trajectoire de croissance avec une progression de +33% ce trimestre, dont +18% de performance organique.

L'activité de Digital Manufacturing connait une forte accélération avec plus de 20% de croissance des revenus ce trimestre. L'accélération des efforts commerciaux et les débuts du renforcement des équipes en 2022 a permis de produire et de livrer plusieurs centaines de milliers de pièces au 1er trimestre. Le nombre de projets d'impressions de petites séries de pièces augmente, se traduisant par un nombre de clients plus réduit mais des commandes par client plus importantes en valeur.

Les activités médicales connaissent également une forte progression, de l'ordre de +40%, comprenant une part importante de croissance externe mais également une croissance organique à deux chiffres. En audiologie, les synergies rapidement mises en place depuis l'acquisition d'Auditech en juillet 2022 permettent d'accroitre le rythme de fabrication par la mise en commun des outils industriels. Plus de 100 000 embouts de prothèses et protections auditives ont été réalisés au 1er trimestre. En dentaire, le laboratoire de prothèses Cristal retrouve une dynamique de croissance après une fin d'année difficile, en gagnant notamment des nouveaux clients.

La division Products dans son ensemble connait une dynamique de gain de parts de marché et de nouveaux partenariats avec des grands comptes de différents secteurs. Plusieurs acteurs industriels majeurs, qui souhaitent rester confidentiels, ont ainsi confié la production de pièces clés à Prodways ce trimestre pour différentes applications : dans le domaine automobile pour des pièces embarquées ; dans le domaine du spatial pour l'équipement de satellites ; dans le domaine de la robotique pour des nouvelles générations de drones ; dans le domaine du luxe pour des outillages de production spécifiques ; dans le domaine médical pour l'impression par 3D Molding[2] ; dans le domaine des loisirs pour des éléments de décorations personnalisées en séries.

Ces clients majeurs ouvrent en outre des opportunités importantes pour Prodways, d'une part à travers l'essor des applications sous-jacentes et d'autre part par capillarité au sein de ces grands acteurs industriels pour d'autres applications connexes.

Le début d'année 2023 illustre l'importance des axes stratégiques mis en avant par Prodways pour soutenir la réussite de son plan de développement BOOST : la qualité technique des pièces imprimées, les partenariats avec des clients pour développer des matières innovantes, la croissance externe avec des synergies directement actionnables et le renforcement des équipes commerciales.

Prochaines publications

24 juillet 2023 : activité du 2ème trimestre 2023

20 septembre 2023 : résultat semestriels 2023

16 octobre 2023 : activité du 3ème trimestre 2023

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés.

[1] Le 1er trimestre 2022 avait bénéficié de plus de 3,5 M€ de revenus réalisés par anticipation an raison de craintes de ruptures de stock et de hausse des prix, qui avaient poussé certains clients à anticiper leurs commandes.

[2] 3D Molding: an innovative technique that makes it possible to produce a mold in 3D printing and then inject the parts in the right material, thus freeing customers from the costs, design constraints and delays of traditional injection tools.