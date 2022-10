17/10/2022 - 18:00



Le chiffre d'affaires s'élève à 17,2 M€ ce trimestre, en croissance de 5% et stable sur une base organique. Il reflète le changement de saisonnalité par rapport à 2021, déjà détaillé lors de la publication précédente, ainsi que le décalage de certaines livraisons d'imprimantes prévues à la fin du mois de septembre vers le mois d'octobre, sans impact sur les perspectives 2022. Le troisième trimestre a notamment été marqué par un nombre important de commandes d'imprimantes 3D, dont certaines seront utilisées pour le marché de l'orthodontie et d'autres dans le processus de fabrication de prothèses dentaires de tous types. Ces dernières commandes concrétisent ainsi les prémices d'une application de l'impression 3D plus large dans le secteur dentaire, au-delà des gouttières d'alignement. Grâce à ses succès commerciaux, Prodways confirme ainsi sa guidance 2022 annoncée en septembre, tant en termes de revenus que de profitabilité.





Un nombre important d'imprimantes à livrer au 4ème trimestre

Les succès commerciaux récents et le positionnement fort de Prodways dans le domaine dentaire ont permis d'engranger de nouvelles commandes d'imprimantes 3D et de matières associées au 3ème trimestre. Une dizaine d'imprimantes 3D de type MovingLight® devraient ainsi être livrées au 4ème trimestre 2022. Ces commandes concernent pour moitié des clients existants qui accroissent la taille de leur parc de production. L'autre moitié concerne des nouveaux clients, dont des laboratoires de prothèses dentaires, qui utiliseront l'impression 3D dans le processus de fabrication de plusieurs types de prothèses dentaires tels que des couronnes, des bridges, des implants ou des guides chirurgicaux.

Ces imprimantes seront livrées dans différentes régions du monde : aux USA, en Australie, en Italie, en Suède et en France, témoignant ainsi du positionnement de Prodways comme acteur de référence de l'impression 3D en Europe et à l'international.

L'accroissement du parc installé s'accompagne d'une consommation toujours plus importante de matières 3D, notamment la résine liquide Absolute Aligner développée par Prodways. En complément de la consommation des nouvelles imprimantes à livrer, certains clients historiques majeurs ont d'ores et déjà prévu d'augmenter leur consommation de matières 3D en 2023 pour répondre à la forte demande dans le secteur dentaire. Ces consommables, à haute valeur ajoutée, contribuent à la bonne profitabilité du groupe de manière structurelle.







Chiffre d'affaires par division

(en millions d'euros) T3 2021 T3 2022 Variation

(%) Variation organique

(%) 9 mois 2021 9 mois 2022 Variation

(%) Variation organique

(%) Systems 9,7 9,2 -5,1% -5,1% 31,3 35,8 +14,3% +14,3% Products 6,7 8,0 +19,7% +7,9% 19,3 23,3 +20,7% +4,5% Structure & éliminations

intra-groupe 0,0 0,0 n.a n.a -0,1 -0,2 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 16,4 17,2 +4,9% +0,1% 50,5 58,8 +16,4% +10,2%





Division Systems : une croissance organique soutenue de +14% sur les 9 premiers mois 2022, avec un changement de saisonnalité par trimestre

Les revenus de la division Systems sont inférieurs de 500 k€ ce trimestre par rapport au 3ème trimestre 2021 sous les effets combinés :

Des livraisons d'imprimantes décalées de la fin du troisième trimestre vers le début du quatrième trimestre, sans impact sur les perspectives 2022 ;

D'un accroissement continu des consommations de matières, qui progressent encore ce trimestre ;

Du changement de saisonnalité de l'activité Software, qui avait bénéficié de commandes par anticipation au 1er trimestre, comme cela a déjà été détaillé lors de précédents communiqués.

Sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus de la division Systems, lissés des effets de saisonnalité, progressent de +14%, soutenus à la fois par les ventes de Machines & Matières et l'activité Software. Cette performance illustre la bonne tenue des activités de cette division, qui commence dès à présent à alimenter son carnet de commandes 2023.





Division Products : une croissance structurelle régulière et soutenue

La division Products, comprenant les activités de Digital Manufacturing (service d'impression à la demande) et les activités médicales intégrées, poursuit sa trajectoire de croissance avec une progression de 20% ce trimestre, dont 8% de performance organique et le reste provenant de la croissance externe.

L'activité de Digital Manufacturing accélère et poursuit sa dynamique positive de gain de nouveaux clients et de commandes plus importantes, tant en Allemagne qu'en France. La croissance organique atteint +12% ce trimestre par rapport au 3ème trimestre 2021 (contre +8% au 1er semestre 2022).

Les activités médicales sont également bien orientées, tirées notamment par l'audiologie dont les revenus augmentent de 45% ce trimestre. Cette performance est générée à la fois par la croissance organique et par l'acquisition de la société Auditech, qui contribue au chiffre d'affaires depuis le 1er juillet 2022.

Grâce à la bonne entente des équipes et à l'enthousiasme généré par le rapprochement des activités audiologie de Prodways et d'Auditech, le plan de mise en place des synergies industrielles a démarré avec trois mois d'avance sur le calendrier prévu initialement. Il permettra notamment de réduire les délais de livraisons et de générer une meilleure productivité.





Des perspectives robustes

Guidance 2022 confirmée

Grâce aux livraisons d'imprimantes prévues dans la division Systems au 4ème trimestre et à la bonne tenue de la division Products, Prodways Group confirme sa guidance 2022 avec un objectif de croissance des revenus de l'ordre de +15% et une marge d'EBITDA courant entre 15% et 20%.

Prémices d'un nouveau marché dans le secteur dentaire

Prodways Group est aujourd'hui un acteur de référence dans le secteur médical pour l'impression 3D, notamment pour le marché des gouttières d'alignement où le potentiel de croissance reste significatif. Le groupe ambitionne de répliquer le succès qu'il connait aujourd'hui sur cette application dans le marché plus large du dentaire, pour la production de différents types de prothèses dentaires.

Une grande partie des prothèses dentaires est encore fabriquée de façon conventionnelle ou artisanale (en utilisant de la pâte à empreinte, des coursiers pour livrer les modèles dentaires, etc.), mais les cabinets et laboratoires dentaires ont amorcé de façon progressive une transition vers des solutions digitales. Leur intérêt pour des solutions d'impression 3D industrielles est porté par quatre grandes tendance de fonds :

La consolidation des laboratoires de prothèses dentaires, dont les besoins de production nécessitent par conséquent des imprimantes industrielles.

Le rapatriement d'une partie de production externalisée dans d'autres régions du monde, notamment en Chine, en raison des perturbations d'approvisionnement et des coûts de transports en hausse.

Le manque de fiabilité dans la durée des petites imprimantes dites « de bureaux », comparées aux imprimantes industrielles telles que celles proposées de Prodways.

Le coût de plus en plus abordable des solutions digitales pour équiper les praticiens, comme les scanners intra-oraux.

Cet intérêt commence aujourd'hui à se matérialiser avec des commandes d'imprimantes pour plusieurs laboratoires de prothèses dentaires. La technologie MovingLight®, ayant fait ses preuves dans le domaine de l'orthodontie, bénéfice aujourd'hui d'une bonne réputation auprès de ce type de clients, qui l'utiliseront dans les processus de fabrication d'autres types de produits (couronnes, bridges, guides chirurgicaux, prothèses dentaires amovibles, etc.). Ce marché pourrait représenter un nouveau domaine d'application significatif pour Prodways et constituer un moteur de croissance au-delà du marché des gouttières d'alignement orthodontiques.







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com









