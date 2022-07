25/07/2022 - 17:40



Prodways Group a généré une forte croissance des revenus au 1er semestre de +22%, dont +15% de croissance organique. Grâce à la reconnaissance de la qualité de ses imprimantes 3D, associées aux matières dédiées, le groupe monte en puissance sur des applications de production industrielle. Les efforts commerciaux portent leurs fruits dans l'ensemble des activités, se traduisant par des partenariats avec de nouveaux clients de renom, leaders dans leurs secteurs. La bonne santé financière de Prodways, l'une des rares sociétés d'impression 3D rentable, permet de poursuivre la dynamique de croissance externe, avec l'acquisition d'Auditech Innovations réalisée début juillet 2022. Dans un contexte de marché porteur pour la digitalisation des activités industrielles, médicales et la recherche de modes de production plus responsables, l'ensemble des signaux de la société est bien orienté pour l'avenir.



Succès commerciaux et montée en puissance dans le secteur dentaire

Fin 2021, Prodways Group avait remporté deux succès commerciaux importants, auprès d'un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires basé aux Etats-Unis et auprès du leader australien des gouttières d'alignement orthodontiques. Des premières commandes pour un total de 12 imprimantes MovingLight® LD20 avait été reçues, avec un potentiel de commandes supplémentaires. Ce potentiel a commencé à se matérialiser dès le 1er semestre 2022, avec une commande de 6 machines supplémentaires.

La reconnaissance de la qualité technique des solutions de Prodways a également permis au groupe de former un partenariat de distribution stratégique avec Dental Axess, un intégrateur leader de systèmes dentaires numériques présent en Europe, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est. Prodways élargit ainsi son accès aux grands acteurs de l'industrie dentaire qui impriment des volumes importants de pièces, avec des installations multi-imprimantes.

Cette montée en puissance sur la production industrielle s'accompagne d'une demande toujours plus importante de matières 3D, en particulier la résine PLASTCure Absolute Aligner, une matière propriétaire à haute performance. Les ventes de matières ont généré sur le seul 1er semestre 2022 l'équivalent de leurs revenus annuels 2019, témoignant du dynamisme de cette activité à forte marge.



Accélération de l'activité d'audiologie avec l'acquisition de la société Auditech Innovations

Prodways Group est aujourd'hui le leader en France sur le segment des embouts de prothèses auditives sur-mesure à usage médical et se développe fortement sur le segment des protections auditives pour l'industrie. Ce dernier segment, en croissance de plus de 30% au 1er semestre 2022, est renforcé par l'acquisition de 100% de la société Auditech Innovations, réalisée début juillet 2022 (lien vers le communiqué dédié).

Auditech est un spécialiste français des protections auditives individuelles sur-mesure. La société équipe aujourd'hui une base très diversifiée de plus de 300 000 utilisateurs exposés au bruit, dans tous types d'industries. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 M€ en 2021, avec une marge opérationnelle similaire à celle de la division Products de Prodways Group.

Cette opération marque une accélération de la stratégie de développement avec la poursuite de la dynamique de croissance externe. Grâce à cette acquisition, Prodways Group augmente significativement la taille de sa division d'audiologie sur-mesure, activité à forte valeur ajoutée et à forte récurrence. La complémentarité entre les sociétés permettra aux équipes d'Auditech Innovations de bénéficier de toute l'expertise de Prodways en impression 3D, et plus généralement en transformation digitale des activités médicales, vecteur de création de valeur pour la société et ses clients.



Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : +22% de croissance par rapport au 1er semestre 2021

Prodways Group réalise une forte progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2022, tirée à la fois par la croissance organique de +15% et la dynamique de croissance externe. La performance est le résultat combiné de :

La montée en puissance sur la production industrielle se traduisant par des ventes importantes d'imprimantes et de matières.

Un semestre record de l'activité Software, qui a bénéficié au 1er trimestre 2022 de commandes par anticipation, sécurisant ainsi une partie du chiffre d'affaires de l'année.

Une solide croissance des services d'impression à la demande, à la fois sur une base organique et grâce à l'intégration réussie de la société Creabis depuis 2021.

Un bon niveau de revenus des applications médicales, qui reste proche de celui 1er semestre 2021 malgré l'effet de base défavorable (effet rattrapage important au 1er semestre 2021 lors de la réouverture des cabinets médicaux).





Chiffre d'affaires par division

(en millions d'euros) S1 2022 S1 2021 Variation

(%) Variation organique

(%) Systems 26,6 21,6 +23,0% +23,0% Products 1 15,3 12,6 +21,3% +3,1% Structure & éliminations intra-groupe -0,2 0,0 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 41,6 34,1 +21,9% +15,2%

1 La variation de périmètre concerne l'acquisition de la société Creabis en juillet 2021





Division Systems : un moteur tiré par une base croissante de revenus récurrents

Une forte progression des revenus générée par les ventes de machines et de matières

La progression du parc d'imprimantes installées de Prodways Group constitue un socle toujours plus large de revenus récurrents. Les ventes de machines et de matières atteignent des niveaux records ce semestre, en croissance de plus de 20% sous l'effet d'anticipation de commandes par certains clients, mais également d'une consommation de matière plus forte qu'attendue sur certains projets industriels. Prodways accompagne ainsi le développement de ses clients, tels que Straumann Group, sur un marché du dentaire bien orienté.



Bonne orientation de l'activité Software

L'activité Software (distribution de logiciels de conception 3D) a réalisé un semestre exceptionnel (plus de 20% de croissance également), s'appuyant sur sa base de revenus fortement diversifiée, le bon taux de renouvellement auprès de ses clients existants et la qualité de ses équipes pour gagner des parts de marché. Les anticipations de hausse des prix à la fin du mois de mars ont poussé certaines sociétés à renouveler leurs licences en avance, permettant de sécuriser ainsi une partie du chiffre d'affaires plus tôt que prévu cette année.



Division Products : succès commerciaux auprès de grands comptes et dynamique de croissance externe

Digital manufacturing (service d'impression à la demande)

La dynamique positive qui avait été amorcée en fin d'année 2021 se poursuit dans cette activité. La bonne performance organique (+8%) témoigne de l'intérêt de nouveaux clients qui croient au potentiel de la technologie de fabrication additive. La taille moyenne des commandes est en nette progression, avec un nombre croissant de petites séries pour des acteurs industriels reconnus tels que Salomon, Somfy, Kuka, Continental ou Jungheinrich. L'adoption des solutions d'impression Prodways par certains services de grands comptes permet également d'adresser d'autres départements industriels chez ces mêmes clients, renforçant ainsi les perspectives commerciales.

L'intérêt croissant pour le 3D Molding constaté au 1er semestre renforce aussi les revenus et offre un potentiel significatif. Cette technique novatrice permet d'imprimer le moule en impression 3D puis d'injecter les pièces dans la bonne matière, s'affranchissant ainsi des coûts, des contraintes de conception et des délais des outils traditionnels.

L'acquisition de la société Creabis en 2021 contribue également à la croissance. La bonne progression de cette activité par rapport à sa performance 2021 est renforcée par l'intégration réussie dans Prodways group, qui génère des commandes croisées entre la France et l'Allemagne.



Applications médicales tirées par l'audiologie.

Les applications médicales poursuivent leur développement progressif sur fond de digitalisation de leurs activités. Dans l'audiologie en particulier, la croissance est tirée par les ventes de protections anti-bruit pour des clients industriels (supérieure à +30%). Cette forte croissance est le fruit des succès commerciaux passés qui produisent leurs effets ce semestre. Prodways a ainsi noué une vingtaine de nouveaux partenariats avec des clients emblématiques tels que EDF, Bouygues, Yves Rocher, Aéroports de Paris, SNCF, Derichebourg, Colas, BIC, etc. Cette activité en forte croissance est désormais renforcée par l'acquisition de la société Auditech Innovations, réalisée début juillet 2022.





Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022

Prodways Group a réalisé au 2ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 18,9 M€, en croissance de +8% par rapport au 2ème trimestre 2021 et légèrement positif à périmètre constant (le tableau avec les chiffres par pôle est disponible en annexe). La comparaison avec le 2ème trimestre 2021 est perturbée par plusieurs facteurs, qui la rende peu pertinente. Ceux-ci incluent :

le chiffre d'affaires sécurisé par anticipation au 1er trimestre 2022 dans les activités Software et Matières, qui a contribué à la croissance exceptionnelle de +37% sur cette période. De ce fait, la saisonnalité entre le 1er et le 2ème trimestre est inversée par rapport aux années précédentes.

l'effet de base lié aux restrictions sanitaires, avec un effet rattrapage qui avait été marqué au 2ème trimestre 2021, notamment dans les activités médicales. Prodways avait généré une croissance de +50% sur ce trimestre.





Perspectives

Les très bons chiffres du 1er semestre, combinés à la bonne orientation de l'ensemble des activités, donnent toute confiance au groupe dans sa capacité à poursuivre sa croissance. Prodways Group relève ainsi son objectif de revenus pour l'année 2022, visant désormais une croissance de l'ordre de +15% y compris les acquisitions récentes (par rapport à « autour de 10% » précédemment).

Par ailleurs, la maitrise des coûts et de la chaine d'approvisionnement de Prodways, malgré le contexte de tension mondial, permet au groupe de générer une profitabilité record, nettement supérieure à l'an passé. Les résultats semestriels détaillés seront présentés le 14 septembre lors d'un webcast vidéo.





Prochains rendez-vous financiers

14 septembre 2022 : Résultats semestriels

17 octobre 2022 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.







Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / [email protected]

Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / [email protected]





CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / [email protected]





Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

Annexes

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre par division

(en millions d'euros) T2 2022 T2 2021 Variation

(%) Variation organique

(%) Systems 11,0 11,1 -0,8% -0,8% Products1 7,9 6,4 +24,1% +4,0% Structure & éliminations intra-groupe -0,1 0,0 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 18,9 17,5 +8,0% +0,7%

1 La variation de périmètre concerne l'acquisition de la société Creabis en juillet 2021