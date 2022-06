23/06/2022 - 19:00





97 actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, ont participé à l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 16 juin 2022, qui s'est tenue au LCL, 19 boulevard des Italiens, 75002 – Paris.

Prodways Group rappelle que les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable et que l'intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a été mise à disposition et reste disponible sur son site www.prodways-group.com, « section Investisseurs, rubrique Assemblées Générales ». Aucune question n'a été reçue en amont de l'Assemblée générale.

Cette assemblée a été présidée par M. Raphaël Gorgé, Président du Conseil d'administration.

Les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou votant par correspondance possèdent 24.446.415 actions sur les 51.236.951 actions formant le capital social et ayant le droit de vote (compte tenu des 39 851 actions détenues en autocontrôle) et qui correspondent à 31.857.709 droits de vote. L'assemblée ainsi valablement constituée a adopté toutes les résolutions qui étaient proposées.

Le résultat détaillé des votes est disponible ce jour sur le site internet de la société www.prodways-group.com, « section Investisseurs, rubrique Assemblées Générales ».







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com







