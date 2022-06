09/06/2022 - 08:00



Prodways Group annonce un partenariat de distribution stratégique avec Dental Axess, un intégrateur leader de systèmes dentaires numériques, élargissant ainsi son accès au marché mondial pour sa gamme d'imprimantes MovingLight et les matières associées. Ce partenariat renforcera la capacité de Prodways à répondre aux besoins des grands acteurs de l'industrie dentaire qui impriment des volumes importants de pièces dentaires, nécessitant des capacités de production industrielle, avec des installations multi-imprimantes.



Prodways Group, spécialiste des solutions d'impression 3D et de fabrication numérique, a conclu un accord de distribution de sa gamme d'imprimantes MovingLight et des matières associées avec Dental Axess, un intégrateur global et indépendant de solutions CFAO pour les cliniques et laboratoires dentaires. Avec cet accord, Prodways va renforcer sa présence sur le marché dentaire en Europe et en Amérique du Nord et établir une présence commerciale en Australie.

La gamme d'imprimantes et de matières MovingLight proposée par Prodways a connu un fort développement dans l'industrie dentaire ces dernières années grâce à sa combinaison unique de productivité industrielle et de précision. La qualité technique de ses systèmes et l'expertise de son équipe par rapport à ses concurrents ont conduit Dental Axess à choisir Prodways comme partenaire privilégié pour les imprimantes industrielles destinées au marché dentaire.

"Les imprimantes Prodways offrent aux clients une expérience d'impression de niveau supérieur lorsqu'il s'agit de faire évoluer la fabrication numérique dans l'industrie dentaire, notamment dans le secteur des gouttières d'alignement orthodontiques", explique Per Claesson, Directeur général et cofondateur de Dental Axess. "La capacité unique d'imprimer des dizaines de modèles en quelques minutes tout en atteignant une précision supérieure, même pour les applications les plus exigeantes, nous permettra de servir notre clientèle qui connaît une forte croissance et doit passer à des systèmes plus grands".

Dental Axess accompagne l'essor de la numérisation de l'industrie dentaire depuis sa création en 2011 et propose une offre complète de logiciels, matériels et services de CFAO pour les laboratoires dentaires, les cliniques et les fabricants industriels. Avec des bureaux en Suisse, aux USA, au Canada, en Colombie et en Australie, elle sert des milliers de professionnels dentaires sur 4 continents en tant que revendeur à valeur ajoutée mais aussi avec des solutions développées en interne. "Dental Axess a une connaissance approfondie des technologies dentaires ainsi que des workflows numériques et des marchés développés de manière unique", déclare Alban d'Halluin, Directeur de Prodways printers, "nous sommes ravis de nous associer à une équipe aussi expérimentée et nous sommes convaincus que leur expertise des marchés locaux contribuera à accélérer les ventes et le succès de Prodways auprès de nouveaux clients".

Le partenariat entre Prodways et Dental Axess vise à renforcer l'offre de systèmes industriels dans le secteur dentaire. Avec la pénétration accrue des scanners intra-oraux, la demande de fabrication à grande échelle ne cesse de croître sur de nombreuses applications : gouttières d'alignement pour l'orthodontie, couronnes, bridges et dentiers pour les prothèses dentaires, etc. De nombreux professionnels se tournent vers des experts externes pour les aider à opérer leur transition numérique. L'expertise combinée de Prodways et de Dental Axess offrira une approche complète de l'impression à grande échelle de pièces dentaires, permettant aux professionnels de passer des solutions de bureau aux imprimantes industrielles au fur et à mesure de la croissance de leur activité.

Dental Axess intégrera également le système de fabrication de Prodways dans son système unique de gestion de données Xflow, basé sur le cloud, permettant un flux de travail transparent de la numérisation à l'impression en utilisant uniquement une technologie basée sur le web. Les clients de Xflow peuvent gérer l'ensemble de leur flux de travail numérique, y compris l'approbation par les médecins, avec une intégration directe avec les scanners intra-oraux et, désormais, la fabrication par les imprimantes MovingLight de Prodways.

Dental Axess présentera les solutions Prodways au salon Dental Bern 2022 qui se tiendra à Berne du 9 au 11 juin au stand 3.0 C550.





À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com





A propos de Dental Axess

Dental Axess est un intégrateur indépendant de solutions de CFAO pour les cliniques et laboratoires dentaires basés en Europe, en Australie/Nouvelle-Zélande et en Amérique du Nord et du Sud. Nous permettons à nos clients de passer de méthodes de travail traditionnelles à des flux de travail partiellement ou entièrement numériques en leur fournissant des conseils professionnels, des produits et des solutions de pointe, des formations spécialisées et une assistance client 24 heures sur 24.

Dental Axess a été fondée sur la conviction que la dentisterie numérique offre aux professionnels du secteur dentaire de nouvelles possibilités pour améliorer l'expérience des patients. Nous comprenons les défis et nous croyons profondément qu'il faut aider et guider les professionnels dentaires pour qu'ils deviennent partiellement ou entièrement numériques et qu'ils bénéficient de tous les avantages d'un flux de travail parfait.

Plus d'informations : www.dentalaxess.com





