19/04/2022 - 17:40

Prodways Group réalise le meilleur trimestre de son histoire grâce à une combinaison d'effets structurels et conjoncturels. Le business model vertueux générant une forte récurrence des revenus, couplé au positionnement de Prodways sur des applications médicales attractives comme le dentaire, démontre toute son efficacité. Par ailleurs, certains clients ont anticipé des commandes et ont ainsi permis de générer et de sécuriser du chiffre d'affaires en avance de phase cette année. Globalement, le contexte mondial de tension et d'inflation sur les chaines d'approvisionnement et d'urgence climatique aggravée renforce l'intérêt de l'impression 3D comme mode de production responsable.

Un environnement favorable pour l'impression 3D

L'impression 3D est un mode de production responsable se différenciant sur 3 axes majeurs :

La consommation de matières réduite par rapport aux méthodes conventionnelles, la technologie 3D n'utilisant que la matière qui compose la pièce finale et réduisant les déchets de production (copeaux, etc.).

par rapport aux méthodes conventionnelles, la technologie 3D n'utilisant que la matière qui compose la pièce finale et réduisant les déchets de production (copeaux, etc.). La réduction ou neutralisation du besoin de stockage pour l'inventaire, le procédé de fabrication additive offrant une grande réactivité.

pour l'inventaire, le procédé de fabrication additive offrant une grande réactivité. La production locale, limitant ainsi le besoin de transports longue distances.

La hausse des coûts des matières premières et de l'énergie ainsi que la tension des chaines d'approvisionnements mondiales mettent en lumière ces avantages et rendent la technologie 3D d'autant plus attractive.

Ces avantages opérationnels sont renforcés par l'urgence climatique et la nécessité de réduire les émissions carbones à échelle planétaire. Le récent rapport du GIEC à ce sujet recommande entre autres d'utiliser des modes de production plus responsables, en lien avec l'objectif de développement durable n°12 des Nations-Unies. Prodways Group apporte une contribution structurelle sur ce volet.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : +37% de croissance par rapport au 1er trimestre 2021

Prodways Group bénéficie au 1er trimestre 2022 d'un ensemble de facteurs structurels et conjoncturels qui ont permis la réalisation d'une forte croissance du chiffre d'affaires du +37% et +31% sur une base organique :

La force du business model avec l'accroissement du parc d'imprimantes installées qui génère des ventes récurrentes de matières et de maintenance.

avec l'accroissement du parc d'imprimantes installées qui génère des de matières et de maintenance. La bonne dynamique du secteur dentaire , le domaine d'application le plus important au monde dans le domaine de l'impression 3D et 1 ere source de revenus de Prodways Group

, le domaine d'application le plus important au monde dans le domaine de l'impression 3D et 1 source de revenus de Prodways Group Les anticipations de ruptures de stock et de hausse des prix, qui poussent certains clients à anticiper leurs commandes.

de ruptures de stock et de hausse des prix, qui poussent certains clients à anticiper leurs commandes. L'effet de base favorable, étant donné que le 1er trimestre 2021 était encore impacté par la crise sanitaire, notamment les activités industrielles.

Chiffre d'affaires par division

(en millions d'euros) T1 2021 T1 2022 Variation

(%) Variation organique

(%) Systems 10,4 15,5 +48,5% +48,5% Products 6,2 7,3 +18,4% +2,2% Structure

& éliminations intra-groupe 0,0 -0,1 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 16,6 22,7 +36,6% +30,7%

La variation de périmètre concerne l'acquisition de la société Creabis en juillet 2021

Division Systems

Une forte progression des revenus générée par les machines et la vente de matières

La progression du parc d'imprimantes installées de Prodways Group constitue un socle toujours plus large de revenus récurrents. Ce business model vertueux commence désormais à produire ses effets à une échelle significative : les revenus générés par les ventes de machines du trimestre ont été renforcés d'une part avec les services et les ventes de pièces détachées, et d'autre part par la hausse des ventes de matières. La quasi-totalité des clients de Prodways Group a augmenté sa consommation de résine liquide ou de poudre polymère au 1er trimestre 2022 par rapport au 1er trimestre 2021.

Les ventes de matières ont été exceptionnellement soutenues ce trimestre sous l'effet d'anticipation par certains clients craignant d'éventuelles ruptures de stock ou hausse des prix à venir. Prodways Group sécurise ainsi une partie de son chiffre d'affaires plus tôt que prévu cette année.

Par ailleurs, la dynamique de vente de machines au travers de projets industriels à grande échelle se poursuit. Des discussions avancées sont en cours concernant la vente de plusieurs machines sur différents sites de production dans le monde.

Bonne orientation de l'activité Software

L'activité Software (intégration de logiciels de conception 3D) a réalisé un trimestre exceptionnel, s'appuyant de sa base de clients fortement diversifiée, le bon taux de renouvellement auprès de ses clients existants et la qualité de ses équipes pour gagner des parts de marché. Les anticipations de hausse des prix dans les mois à venir ont poussé certains clients à renouveler leurs licences en avance, permettant également dans cette activité de sécuriser ainsi une partie du chiffre d'affaires plus tôt que prévu cette année.

Division Products

Service d'impression à la demande en croissance

La dynamique positive qui avait été amorcée en fin d'année 2021 se poursuit dans cette activité. Les revenus augmentent fortement à la fois grâce à l'acquisition de la société Creabis, dont l'intégration réussie génère des commandes croisées, et la performance organique à deux chiffres (+13%). L'augmentation du nombre de commandes et de demandes de devis reçues témoigne de l'intérêt pour ce service d'impression 3D, qui devient de plus en plus attractif et vertueux dans le contexte de tension des chaines d'approvisionnement et hausse des coûts de l'énergie.

Applications médicales tirées par l'audiologie.

Les applications médicales poursuivent leur développement progressif sur fond de digitalisation de leurs activités. Dans l'audiologie en particulier, l'intérêt du modèle économique apporté par l'impression 3D est établi, mais la pénétration encore incomplète de cette technologie dans le secteur offre des opportunités de développements complémentaires. La progression des revenus générée par les ventes de solutions auditives permet à cette activité de réaliser un trimestre record, malgré un effet de base défavorable (effet rattrapage important au 1er trimestre 2021 lors de la réouverture des cabinets médicaux).

Prochains rendez-vous financiers

16 juin 2022 : Assemblée Générale

25 juillet 2022 : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre

trimestre 14 septembre 2022 : Résultats semestriels

17 octobre 2022 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / [email protected]

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / [email protected]

Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.