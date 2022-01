19/01/2022 - 20:15



Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 :

45 458 titres

88 960,07 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 139 094 titres 406 220,05 EUR 332 transactions VENTE 136 991 titres 409 333,73 EUR transactions





Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

43 355 titres

86 759,56 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

40 022 titres

96 465,44 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Annexes

Achats Vente PWG FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20210701 3 1 780 5 077,70 3 2 441 7 139,30 20210702 2 811 2 343,84 1 1 2,94 20210705 2 791 2 282,09 1 1 2,94 20210706 1 1 2,87 2 875 2 546,21 20210707 2 951 2 705,65 2 681 1 978,30 20210708 1 1 2,83 2 681 1 954,43 20210709 1 1 2,87 2 671 1 922,42 20210712 1 1 2,86 2 661 1 890,46 20210713 1 1 2,86 4 2 151 6 317,86 20210714 1 1 3,00 2 621 1 863,00 20210715 1 1 2,98 2 601 1 829,98 20210716 7 5 771 16 791,69 1 1 3,04 20210719 1 1 2,98 4 1 592 4 736,20 20210720 4 2 921 8 255,57 1 1 2,87 20210721 2 424 1 202,04 2 711 2 058,29 20210722 4 2 651 7 585,25 1 1 2,90 20210723 2 801 2 314,89 2 741 2 185,89 20210726 6 3 361 9 687,28 1 1 2,98 20210727 5 2 491 6 816,56 1 1 2,76 20210728 1 1 2,72 3 1 918 5 357,57 20210729 1 1 2,85 3 2 811 8 034,00 20210730 4 1 831 5 159,45 1 1 2,85 20210802 3 971 2 684,10 1 1 2,80 20210803 2 611 1 677,20 1 1 2,75 20210804 1 1 2,78 2 771 2 162,63 20210805 2 2 5,53 2 991 2 799,52 20210806 1 1 2,84 1 1 2,84 20210809 0 0 0,00 0 0 0,00 20210810 1 1 2,77 2 464 1 303,80 20210811 2 671 1 838,54 1 1 2,74 20210812 1 1 2,76 2 2 5,56 20210813 1 1 2,78 1 1 2,78 20210816 1 1 2,76 1 1 2,76 20210817 2 341 934,36 1 1 2,76 20210818 3 701 1 897,49 1 1 2,74 20210819 2 331 882,14 1 1 2,69 20210820 1 1 2,67 1 1 2,67 20210823 2 331 880,50 1 1 2,70 20210824 2 321 853,88 1 1 2,68 20210825 1 1 2,70 3 2 151 5 868,39 20210826 2 341 922,41 1 1 2,71 20210827 4 1 801 4 801,03 1 1 2,73 20210830 2 321 857,07 1 1 2,67 20210831 1 1 2,68 3 1 222 3 340,23 20210901 2 331 895,40 1 1 2,75 20210902 1 1 2,74 1 1 2,74 20210903 2 451 1 235,75 1 1 2,75 20210906 3 841 2 270,70 1 1 2,70 20210907 1 1 2,71 4 3 681 10 231,11 20210908 3 494 1 358,55 4 3 451 9 764,41 20210909 1 1 2,84 4 3 171 9 051,54 20210910 4 1 881 5 283,44 4 2 991 8 672,19 20210913 2 313 896,80 1 1 2,92 20210914 4 1 901 5 453,65 1 1 2,90 20210915 3 671 1 932,03 2 411 1 208,33 20210916 4 1 751 5 058,35 1 1 2,90 20210917 4 1 535 4 677,67 9 9 311 29 017,81 20210920 4 2 061 6 238,45 3 590 1 839,62 20210921 1 1 3,06 5 3 921 12 089,66 20210922 2 22 67,93 2 331 1 044,29 20210923 4 1 728 5 273,48 1 1 3,12 20210924 1 1 3,07 1 1 3,07 20210927 5 3 481 10 317,16 1 1 3,01 20210928 1 1 2,96 5 3 951 11 918,01 20210929 1 1 3,02 1 1 3,02 20210930 1 1 3,01 1 1 3,01 20211001 4 2 231 6 492,21 2 2 5,93 20211004 4 2 101 6 138,84 1 1 2,99 20211005 1 1 2,94 1 1 2,94 20211006 2 2 5,83 7 6 401 19 577,77 20211007 4 2 311 6 960,52 2 321 999,92 20211008 3 926 2 776,99 4 2 551 7 881,17 20211011 1 1 3,11 3 1 151 3 597,96 20211012 4 2 377 7 312,55 1 1 3,11 20211013 2 290 883,12 2 531 1 654,07 20211014 3 1 491 4 521,34 1 1 3,04 20211015 4 2 361 7 131,60 3 1 201 3 736,30 20211018 1 1 3,14 6 4 091 12 994,04 20211019 2 711 2 282,37 2 501 1 643,27 20211020 1 1 3,21 2 511 1 665,81 20211021 1 1 3,26 5 2 421 8 024,41 20211022 1 1 3,34 5 2 261 7 748,64 20211025 4 2 661 8 951,82 2 431 1 484,72 20211026 5 3 171 10 487,63 1 1 3,33 20211027 8 5 761 17 942,12 1 1 3,17 20211028 1 1 3,06 5 2 501 7 828,16 20211029 2 470 1 464,13 5 2 691 8 709,20 20211101 1 1 3,20 3 1 171 3 777,55 20211102 1 1 3,23 3 1 131 3 647,48 20211103 3 1 531 4 880,00 1 1 3,25 20211104 4 2 431 7 671,14 2 521 1 685,39 20211105 1 1 3,18 3 874 2 799,71 20211108 3 1 333 4 215,80 2 531 1 717,78 20211109 6 4 221 13 120,20 1 1 3,15 20211110 6 3 541 10 617,05 1 1 3,10 20211111 7 4 121 11 769,46 1 1 2,91 20211112 1 1 2,90 5 2 771 8 105,45 20211115 1 1 3,00 5 4 141 12 611,15 20211116 3 982 2 974,00 1 1 3,08 20211117 5 2 901 8 647,70 1 1 3,00 20211118 5 2 701 7 821,77 1 1 2,97 20211119 4 1 751 4 950,99 3 1 591 4 623,29 20211122 4 1 782 4 922,85 1 1 2,79 20211123 1 1 2,78 8 8 201 23 928,98 20211124 4 2 154 6 172,69 2 621 1 822,58 20211125 3 1 261 3 590,60 1 1 2,85 20211126 5 3 341 9 315,22 1 1 2,82 20211129 1 1 2,74 2 961 2 690,74 20211130 4 1 508 4 109,81 1 1 2,75 20211201 1 1 2,73 2 961 2 661,93 20211202 1 1 2,99 9 8 911 26 707,59 20211203 1 1 3,06 5 2 791 8 526,51 20211206 2 545 1 586,01 2 170 504,90 20211207 1 1 2,98 2 1 001 2 977,98 20211208 2 32 94,08 3 1 391 4 187,64 20211209 1 1 3,03 2 931 2 816,28 20211210 2 189 561,33 1 1 2,97 20211213 3 2 291 6 780,52 1 1 2,97 20211214 5 4 211 12 150,33 1 1 2,93 20211215 4 2 351 6 595,83 1 1 2,83 20211216 1 1 2,84 3 822 2 330,37 20211217 3 2 011 5 494,75 3 2 521 7 097,50 20211220 4 3 311 9 059,64 1 1 2,74 20211221 3 1 891 5 053,35 3 2 220 6 112,44 20211222 3 1 107 3 014,77 3 1 564 4 368,76 20211223 4 2 191 5 971,68 5 2 429 6 835,40 20211224 2 671 1 841,91 2 491 1 377,21 20211227 1 1 2,85 6 4 591 13 230,40 20211228 5 3 021 8 816,46 1 1 2,96 20211229 6 4 011 11 507,20 1 1 2,90 20211230 1 1 2,89 3 1 491 4 332,84 20211231 1 1 2,95 1 1 2,95







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com







Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / [email protected]







CONTACT PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / [email protected]