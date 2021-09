16/09/2021 - 17:45

Une transformation réussie de Prodways Group…

Un nouveau site à Annecy qui regroupe des équipes et concrétise des synergies opérationnelles

Des revenus en croissance de +27% par an en moyenne depuis 2015

Une part de revenus récurrents d'environ 60% contre 25% en 2015

Un bilan solide grâce à une politique financière disciplinée

…qui permet de générer des résultats financiers records

Croissance du chiffre d'affaires de +27% au 1 er semestre pour atteindre 34 M€

semestre pour atteindre 34 M€ EBITDA en croissance de +214%, faisant ressortir une marge de 13%, au plus haut historique

Un résultat opérationnel positif pour la première fois dans l'histoire de Prodways, à 0,9 M€

Des perspectives solides soutenues par des tendances porteuses

L'essor de l'impression 3D contribue à établir des modes de production plus responsables

Les acteurs du dentaire et des gouttières orthodontiques, 1 er marché de Prodways, réalisent des performances records

marché de Prodways, réalisent des performances records Accélération du développement de la division Products : intégration de Créabis bien engagée

Précision de la guidance 2021 : environ +20% de croissance des revenus et profitabilité dans la continuation du 1er semestre

Une transformation réussie de Prodways Group

Un nouveau site à Annecy qui regroupe des équipes opérationnelles et concrétise des synergies

Dans le cadre du plan de transformation opérationnelle lancée en 2020, les équipes et technologies de 5 sites différents en France se sont regroupés dans leur nouveau site à Annecy au 1er semestre 2021.

Ce nouveau bâtiment de 4 500 m² rassemble ainsi le parc d'imprimantes de la division PRODUCTS, le bureau d'études et de design de pièces ainsi que la fabrication des imprimantes SLS (technologies de frittage de poudre). Cette nouvelle organisation permet d'ores et déjà de dégager des synergies opérationnelles, favorise le développement des nouveaux produits et services et permet à Prodways de répondre aux demandes croissantes de ses clients.

Le nouveau site illustre également la volonté de Prodways de contribuer à des modes de production plus responsables : le groupe a privilégié un projet de rénovation pour éviter une emprise inutile des sols et préserver au maximum l'environnement. Ce chantier a d'ailleurs été entrepris avec le concours d'une très grande majorité d'entreprises locales. L'ancien site industriel a ainsi été transformé en un bâtiment efficient, intégrant un réseau de récupération de chaleur dégagée par les équipements pour chauffer l'atelier.

Des revenus en croissance et fortement récurrents

Freinée par la crise sanitaire, la trajectoire de croissance des revenus s'est bien redressée en 2021. Le niveau des revenus de Prodways a progressé de +27% par an moyenne depuis 2015 et atteint 34 M€ ce semestre (contre 8 M€ au 1er semestre 2015). Cette progression soutenue dans le temps est le résultat du bon rythme de croissance organique ainsi que de la dynamique de croissance externe, qui a permis de transformer le profil de revenus.

Alors que la part des revenus récurrents dans le chiffre d'affaires n'était que d'environ 25% en 2015, elle en représente désormais près de 60% : ce socle de revenus solide est constitué d'abord par les ventes de matières, qui augmentent d'autant plus que nos clients exploitent de plus en plus intensivement leurs machines. L'activité d'intégration de logiciels bénéficie également d'un fort taux de récurrence, tout comme les ventes d'appareils médicaux personnalisés (audiologie, dentaire, podologie).

Un bilan solide grâce une politique financière disciplinée

Prodways se positionne comme l'une des rares entreprises profitables du secteur de l'impression 3D et a su consolider son bilan pour soutenir les bases d'une croissance pérenne. La capacité d'autofinancement du groupe déjà positive en 2019 (+4,6 M€) et proche de l'équilibre en 2020 malgré le contexte sanitaire, atteint +2,1 M€ au 1er semestre 2021.

Par ailleurs, Prodways fait preuve d'une politique d'investissement maitrisée tout en faisant des efforts focalisés en R&D. Ces derniers représentent environ 10% des revenus générés par les ventes de Machines et de Matières, seules activités nécessitant de la R&D. Au global, les investissements (R&D et capex) représentent entre 2 M€ et 3 M€ par an en rythme de croisière et dont le financement est optimisé en partie à l'aide de différentes subventions ou crédits d'impôts.





Des résultats financiers au meilleur niveau jamais atteint

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2021 Variation

(M€) Variation

(%) Chiffre d'affaires 26,8 34,1 +7,3 +27% EBITDA1 1,4 4,5 +3,1 +214% Marge d'EBITDA 5,3% 13,2% n.a +7,9 pts Résultat d'exploitation1 -2,9 2,2 +5,1 n.a Résultat opérationnel -10,0 0,9 +10,8 n.a Résultat financier, impôts et minoritaires 1,3 -1,2 -2,5 n.a Résultat net part du groupe -8,7 -0,3 +8,3 n.a







Un chiffre d'affaires en croissance de +27% au 1er semestre

Prodways Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 34,1 M€ au 1er semestre 2021, en croissance de +27% grâce à la performance des deux divisions SYSTEMS et PRODUCTS. Cette performance est le résultat combiné :

D'un effet de base favorable ,

, De l'accélération du rythme de la reprise ,

, Et d'une surperformance des activités dans lesquelles Prodways s'est renforcée les dernières années, notamment les matières, l'intégration de logiciels de conception 3D et l'audiologie.

Des commentaires détaillés sur le chiffre d'affaires du 1er semestre et du 2ème trimestre sont disponibles dans le communiqué publié en juillet 2021 (lien vers le communiqué).

Un niveau de profitabilité record

Résultat direct du plan de transformation opérationnelle et des efforts mis en œuvre pour consolider les sociétés acquises, le profil de profitabilité de Prodways s'est fortement amélioré. L'EBITDA, en progression de +214%, fait ressortir une marge de 13,2%, un niveau jamais atteint par le passé et fait de Prodways l'une des sociétés les plus rentables du secteur de l'impression 3D parmi les sociétés cotées dans le monde.

Cette amélioration significative est d'abord le résultat de la baisse significative de la base de coûts opérationnels, en diminution de 13% par rapport au 1er semestre 2019. Cette amélioration se matérialise dans les deux divisions SYTEMS et PRODUCTS. Prodways bénéficie également ce semestre de l'impact positif d'une subvention accordée aux Etats-Unis pour 0,9 M€.

Pour la première fois de son histoire, Prodways dégage ainsi un résultat d'exploitation positif, de 2,2 M€ au 1er semestre 2021 (contre -2,9 M€ au 1er semestre 2020 et -1,5 M€ au 1er semestre 2019). Ce changement de profil de profitabilité confirme la transformation réussie du groupe et témoigne de l'efficience opérationnelle atteinte par la société.

Le résultat opérationnel s'établit également à un niveau record de +0,9 M€, malgré les coûts de restructuration exceptionnels qui s'élèvent à 0,4 M€ ce semestre, liés à la finalisation du plan de transformation.

Les états financiers consolidés et le résultat d'exploitation par division sont disponibles en annexe à la fin de ce communiqué.

Des perspectives solides soutenues par des tendances porteuses

L'impression 3D, un impact positif sur le secteur industriel

Portée par l'essor de l'industrie 4.0 et la digitalisation des processus de production, l'impression 3D est considérée comme une technologie écologique grâce à son procédé additif qui permet de n'utiliser que la matière première nécessaire à la fabrication d'une pièce. Par la nature de son activité, Prodways Group contribue à la diminution de la consommation de matières premières et à la reconstruction d'un écosystème industriel local et durable.

Les vertus du modèle de production rendu possible grâce à la technologie d'impression 3D sont nombreuses : d'abord, pour certaines applications, ce procédé permet de réduire les émissions de CO 2 générées par la production d'une pièce de l'ordre de 80%2[2]. Par ailleurs, la flexibilité et la réactivité des procédés de production 3D éliminent le besoin de constituer d'importants stocks de pièces, limitant ainsi l'usage d'entrepôts de stockage, de gestion des inventaires et de déchets liés aux stocks obsolètes. Ce modèle de production est aussi un vecteur de relocalisation des activités industrielles, rapprochant le consommateur et la production et limitant ainsi l'impact du transport, parfois sur plusieurs milliers de kilomètres.

Les acteurs du dentaire et des gouttières d'alignement orthodontiques, 1er marché de Prodways, réalisent des performances records

La fabrication d'équipements médicaux pour l'orthodontie constitue aujourd'hui l'application la plus mature dans le secteur de l'impression 3D. Prodways Group est un acteur de 1er plan de ce segment grâce à la technologie MOVINGLight® et à son expertise Matières pour développer et fournir des résines liquides de haute qualité.

La très forte croissance des sociétés du secteur dentaire et notamment des acteurs qui commercialisent des gouttières d'alignement transparentes constitue un moteur de croissance important pour le groupe, à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Les revenus générés par les spécialistes des gouttières d'alignements ont progressé en moyenne de +24% par an depuis 20153 en raison d'une très forte augmentation des volumes. Cette croissance s'accélère fortement en 2021, avec des prévisions de croissance annoncée de l'ordre de +140%.

Le succès de ce marché et le bon positionnement de Prodways sur cette application viendront alimenter la croissance future des revenus, d'une part grâce aux ventes de matières toujours plus importantes au fur à mesure que les clients utilisent de plus en plus intensément leurs parcs d'imprimantes, et d'autre part du fait de nouvelles ventes de machines à des clients existants qui accroissent leur production et à de nouveaux partenaires.

Accélération du développement de la division Products : intégration de Créabis bien engagée

Au début du mois de juillet 2021, le groupe a annoncé l'acquisition de la société Creabis, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques, marquant une accélération de la stratégie de développement avec le retour de la dynamique de croissance externe (lien vers le communiqué dédié). Fort de cette acquisition, Prodways Group dispose désormais de l'un des plus importants services d'impression 3D en Europe avec un parc de 52 imprimantes offrant une grande variété de technologies et matières à ses clients.

L'intégration de la société Créabis est bien engagée et se poursuivra au cours du 2ème semestre. Les équipes commerciales et opérationnelles ont d'ores et déjà intégré les offres des deux sociétés et pourront proposer de nouvelles technologies et services dès la fin du mois de septembre. Dans la continuation des opérations de croissance externe des dernières années, Prodways confirme une nouvelle fois sa capacité à intégrer efficacement de nouvelles sociétés et à matérialiser le potentiel de synergies.







Perspectives et précision de la guidance 2021

La transformation de la société, la part importante de revenus récurrents, l'amélioration de la profitabilité et le bon positionnement de Prodways sur des marchés clés constituent des bases solides pour générer une croissance durable. Les opportunités de développement dans de nouvelles applications pour la division SYSTEMS, en s'appuyant sur les technologies existantes du groupe, ainsi que l'accroissement de la taille de la division PRODUCTS nourriront d'autant plus les performances des années à venir.

Pour l'année 2021, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire et dans le périmètre actuel, Prodways Group vise une croissance d'environ +20% du chiffre d'affaires soutenue par la dynamique de reprise et la bonne tenue des marchés du groupe. Le niveau de profitabilité, fruit du plan de transformation, devrait également se maintenir autour du niveau actuel.











À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

Résultats d'exploitation par pôle

(en (en millions d'euros) S1 2020 S1 2021 Variation

(€M) Variation

(%) Systems Chiffre d'affaires 16,8 21,6 +4,8 +28% EBITDA 1,4 3,5 +2,1 +157% Marge d'EBITDA (%) 8,1% 16,3% 8,2 pts - Résultat d'exploitation -1,4 2,5 +3,9 - Product Chiffre d'affaires 9,9 12,6 +2,7 +27% EBITDA 0,6 1,4 +0,8 +125% Marge d'EBITDA (%) 6,3% 11,2% 4,9 pts - Résultat d'exploitation -1,0 0,0 +1,0 -

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 34 118 26 841 Production immobilisée 645 603 Production stockée (531) (430) Autres produits d'exploitation 1 105 690 Achats consommés (16 326) (14 136) Charges de personnel (14 196) (11 901) Impôts et taxes (372) (332) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (2 307) (4 371) Autres charges d'exploitation nettes des produits 60 101 RÉsultat d'EXPLOITATION 2 196 (2 937) Quote-part dans les résultats des entreprises associées 82 (26) Autres éléments du résultat opérationnel (1 425) (6 992) RÉsultat opÉrationnel 852 (9 955) Intérêts financiers relatifs à la dette brute (91) (153) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 3 1 Coût de l'endettement financier net (a) (88) (152) Autres produits financiers (b) 55 16 Autres charges financières (c) (45) (49) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (78) (185) Impôt sur le résultat (1 171) 1 436 RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (397) (8 703) Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (397) (8 703) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE (325) (8 672) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE (72) (32) Nombre moyen d'actions 51 220 596 51 022 491











Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020 RÉsultat net des activitÉs poursuivies (397) (8 703) Charges et produits calculés 1 420 8 698 Plus et moins-values de cessions (76) 245 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (82) 26 Capacit É d'autofinancement (avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 865 265 Coût de l'endettement financier net 88 152 Charge d'impôt 1 171 (1 436) Capacit É d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 2 124 (1 019) Impôts versés (697) (516) Variation du besoin en fonds de roulement (2 211) 2 207 Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) (784) 672 Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles et corporelles (1097) (1842) Cession immobilisations corporelles et incorporelles 81 55 Acquisition & cession immobilisations financières 17 (276) Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales - - Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (999) (2 064) Opérations de financement Opérations sur le capital (augmentation, apports, dividendes, autres) (21) 8 Encaissements provenant d'emprunts 1 214 8 807 Remboursement d'emprunts (1 766) (1 883) Coût de l'endettement financier net (86) (142) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (659) 6 792 Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) (2 442) 5 398 Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - - Variation de trÉsorerie (2 442) 5 398 Incidence des variations de taux de change 29 - TrÉsorerie à l'ouverture 22 478 15 002 Reclassement de trésorerie (1) - - TrÉsorerie à la clôture 20 065 20 401







Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 Actifs non courants 67 607 68 334 Écarts d'acquisition 38 094 38 094 Immobilisations incorporelles 10 243 9 889 Immobilisations corporelles 16 386 17 086 Participations dans les entreprises associées 1 216 1 134 Autres actifs financiers 840 857 Actifs d'impôt différé 829 1 274 Actifs courants 41 640 43 075 Stocks nets 6 055 6 280 Créances clients nettes 11 230 9 954 Actifs sur contrats - - Autres actifs courants 2 073 2 250 Actifs d'impôt exigible 2 194 2 091 Trésorerie et autres équivalents 20 088 22 500 Totaux de l'actif 109 247 111 409

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 Capitaux propres (part du groupe) 63 599 63 665 Intérêts minoritaires (150) (277) Passifs non courants 21 594 21 864 Provisions long terme 1 133 1 120 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 14 212 14 690 Dettes de loyer – à plus d'un an 5 757 5 608 Impôts différés 492 447 Autres passifs non courants - - Passifs courants 24 205 26 156 Provisions court terme 1 228 1 865 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 2 201 2 083 Dettes de loyer – à moins d'un an 1 742 1 964 Dettes fournisseurs d'exploitation 7 193 8 741 Passifs sur contrats 617 447 Autres passifs courants 10 845 10 686 Passifs d'impôt exigible 380 371 Totaux du passif 109 247 111 409

1 Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs alternatifs de performance

3 2 Manufacturer Green Trade Association (AMGTA)

3 Panier d'acteurs côtés qui représentent 7,4 Md€ de revenus