Une forte progression des revenus grâce à deux divisions motrices

Prodways Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus de 17 M€, en croissance de +54%. Cette performance est le résultat combiné :

D'un effet de base favorable ,

, De l'accélération du rythme de la reprise dans nos secteurs,

dans nos secteurs, Et d'une surperformance des activités dans lesquelles Prodways s'est renforcé les dernières années.

2ème trimestre 1er semestre (en millions d'euros) T2 2020 T2 2021 Variation1

(%) S1 2020 S1 2021 Variation1

(%) Systems 7,0 11,1 +60% 16,8 21,6 +28% Products 4,2 6,4 +51% 9,9 12,6 +27% Structure & éliminations

intra-groupe 0,2 0,0 n.s. 0,1 0,0 n.s. Chiffre d'affaires consolidé 11,4 17,5 +54% 26,8 34,1 +27%

1 Les variations organiques sont égales aux variations à périmètre courant



Division Systems : un 2ème trimestre record avec une croissance de +60%

La division Systems (comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés) dépasse son niveau de revenus de 2019 de +4% et réalise à la fois le meilleur 2ème trimestre et le meilleur 1er semestre de son histoire.

Cette performance est d'autant plus positive qu'elle se place dans un contexte de reprise économique encore partielle et où les déplacements internationaux sont encore restreints, retardant les décisions d'investissement des clients industriels. Ainsi, les ventes de machines, en forte progression de plus de 100% ce trimestre, connaissent une reprise progressive. Par ailleurs, la trajectoire de croissance des activités Matières et Software est bien enclenchée et s'accélère au 2ème trimestre. Ces deux activités avaient déjà fait preuve de résilience l'an passé grâce au profil récurrent de leurs revenus. Elles affichent une croissance totale supérieure à 40% ce trimestre par rapport à l'an passé et génèrent ainsi un niveau record de chiffre d'affaires.

Cette performance est le résultat direct de leur positionnement stratégique attractif et des avantages compétitifs développés ces dernières années :

Prodways s'est renforcée en 2020 dans l'activité de vente de Logiciels avec un élargissement de son offre pour intégrer la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes. Le groupe se positionne aujourd'hui comme l'un des leaders de l'intégration de logiciels de modélisation 3D en France en s'appuyant sur trois piliers que sont la diversification des domaines d'expertise, des secteurs Industriels et un positionnement attractif sur les solutions Cloud.

avec un élargissement de son offre pour intégrer la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes. Le groupe se positionne aujourd'hui comme en s'appuyant sur trois piliers que sont la diversification des domaines d'expertise, des secteurs Industriels et un positionnement attractif sur les solutions Cloud. Prodways avait augmenté sa capacité de production de Matières en 2020 pour répondre à la demande croissante, qui se matérialise en 2021. Fort de son expertise en certification pour les applications médicales et de l'utilisation intensive du parc de machines Prodways installées, la dynamique commerciale s'accélère grâce à de nouveaux clients et un renforcement chez les partenaires existants. Ainsi, au deuxième trimestre, Straumann Group, l'un des leaders mondiaux du secteur dentaire, a choisi Prodways comme fournisseur de premier ordre pour ses produits haut de gamme en impression 3D. Les deux sociétés renforcent leur partenariat avec un accord de 3 ans couvrant le développement et la fourniture de résines 3D pour les applications médicales.

Grâce au renforcement de cette activité et aux nombreux succès commerciaux, les ventes de matières ont ainsi quasiment doublé en 3 ans.

Division Products : une reprise dynamique avec une progression de +51%

La division Products (comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales) enregistre un chiffre d'affaires de 6,4 M€, en croissance de +51%. Cette progression s'explique par un effet de base favorable, un effet de rattrapage de l'activité et par le rythme de reprise soutenu de cette division qui continue de s'accélérer avec la levée des restrictions.

Cette performance solide est tirée par les activités médicales (croissance supérieure à 100% sur un an), et notamment l'audiologie qui réalise un trimestre et un semestre records, dépassant son niveau d'avant crise. Prodways a réorganisé cette activité en 2020 avec la fusion de trois sociétés sous la bannière Interson-Protac pour créer le leader français de l'embout auriculaire sur-mesure. Le groupe commence ce semestre à bénéficier de la hausse de l'activité grâce au remboursement intégral des aides auditives par la Sécurité Sociale, couplée à l'adoption croissante par les audiologistes de solutions d'impression 3D.





Des perspectives favorables sur l'ensemble des activités

Des tendances porteuses pour la croissance organique

La dynamique du 1er semestre conforte Prodways dans ses ambitions de croissance à court et moyen terme :

c. 60% des activités de Prodways 2 ont réalisé des revenus records grâce aux renforcements stratégiques opérés en 2020. Ils concernent les Matières, le Software et l'audiologie. Grâce au profil fortement récurrent de ces activités, le groupe dispose d'un socle de revenus solides qui continuera de progresser dans les années à venir, soutenu par des tendances structurelles majeures : l'accroissement du parc d'imprimantes installées, la digitalisation des activités médicales et l'adoption croissante des technologies 3D.

grâce aux renforcements stratégiques opérés en 2020. Ils concernent les Matières, le Software et l'audiologie. Grâce au profil fortement récurrent de ces activités, le groupe dispose d'un socle de revenus solides qui continuera de progresser dans les années à venir, soutenu par des tendances structurelles majeures : l'accroissement du parc d'imprimantes installées, la digitalisation des activités médicales et l'adoption croissante des technologies 3D. c.40% des activités connaissent un rythme de reprise soutenu et progressif. La dynamique commerciale de ces activités, qui comprennent notamment les ventes de machines et la fabrication de pièces à la demande pour des clients industriels, est amenée à se poursuivre en 2021 et en 2022. Cette accélération se concrétise déjà au mois de juin dans un contexte d'assouplissement des restrictions.





Une accélération de la stratégie de développement avec le retour de la dynamique de croissance externe

Au début du 3ème trimestre, Prodways a relancé une dynamique de croissance externe en pénétrant une nouvelle zone géographique pour sa division Products avec l'acquisition de 100% de la société Creabis, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques (lien vers le communiqué dédié). La taille du nouvel ensemble, avec un parc d'une cinquantaine d'imprimantes, permet de créer l'un des plus importants services d'impression 3D d'Europe. Prodways se renforce également sur le marché allemand, principal moteur industriel de l'Europe, qui constitue un terreau fertile pour l'activité de service d'impression 3D grâce à son réseau de PME et d'ETI industrielles très développé. La société y est d'ailleurs déjà présente à travers son activité de fabrication de Matières, qui a connu une très forte croissance depuis son acquisition en 2014.

Avec cette opération, le groupe se positionne idéalement pour profiter pleinement de la dynamique de reprise économique déjà en action et de l'intérêt croissant pour l'impression 3D dans un contexte de difficultés liées aux chaines d'approvisionnement mondiales. Prodways confirme ainsi sa position d'acteur de référence de l'impression 3D spécialisée dans les matières plastiques et ses ambitions de développement en Europe.

Prochain rendez-vous financier

Publication des résultats du premier semestre 2021 le 16 septembre 2021 après bourse.

À cette occasion, Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général et Laurent Cardin, Directeur Financier, commenteront les résultats de Prodways Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

