11/12/2024 - 18:00

Lyon, le 11 décembre 2024

Maintien des résultats bénéficiaires

Poursuite de la réduction de l'endettement net

Forte hausse du carnet de commandes





Éléments d'analyse du premier semestre 2024-2025

Chiffre d'affaires en léger repli de 3,1%, avec une activité solide en « Print » (-1%) tandis que l'activité « Hardware » recule (-8%) avant son rebond attendu au second semestre.

en léger repli avec une activité solide en « Print » (-1%) tandis que l'activité « Hardware » recule (-8%) avant son rebond attendu au second semestre. EBITDA courant quasi stable à 2,2 M€ (8,4% du chiffre d'affaires) illustrant la bonne maîtrise des coûts.

illustrant la bonne maîtrise des coûts. Résultat net bénéficiaire à hauteur de 0,7 M€.

Free cash-flow positif de 1,4 M€ permettant de poursuivre la réduction de l'endettement financier net.

permettant de poursuivre la réduction de l'endettement financier net. Carnet de commandes en forte hausse au 30 septembre 2024 à 13,8 M€ (vs 8,2 M€ il y a un an), assurant une bonne visibilité pour le second semestre.



Résultats semestriels (01/04/2024 – 30/09/2024)

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2024-2025 ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes et ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de Prismaflex International le 5 décembre 2024.

En M€

30.09.24

6 mois 30.09.23

6 mois

Var (M€) Chiffre d'affaires 25,8 26,6 -0,8 Marge brute1 13,3 13,0 +0,3 Taux de marge brute 51,6% 48,9% EBITDA courant2 2,2 2,3 -0,1 Marge d'EBITDA courant 8,4% 8,6% Résultat opérationnel courant 1,0 1,0 = Résultat opérationnel 1,0 1,1 -0,1 Résultat financier (0,2) (0,2) Résultat courant avant impôt 0,8 0,9 -0,1 Impôts (0,1) (0,2) Résultat net 0,7 0,7 = Résultat net part du Groupe 0,6 0,6 =

1 Chiffre d'affaires diminué des achats consommés, sous-traitance, pose, transport sur achats et ventes

2 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions + autres produits et charges calculés

Le premier semestre 2024-2025 confirme la résilience du Groupe dans une conjoncture économique morose. Prismaflex International affiche ainsi, malgré une légère baisse d'activité, des résultats semestriels bénéficiaires et stables par rapport au 1er semestre 2023-2024 tout en poursuivant sa trajectoire de désendettement.

Le chiffre d'affaires semestriel 2024-2025 ressort à 25,8 M€, proche de celui réalisé au 1er semestre 2023-2024 (-0,8 M€). La bonne orientation commerciale est matérialisée par la hausse du carnet de commandes sur la fin du semestre.

L'activité « Print » affiche un chiffre d'affaires semestriel de 18,7 M€, quasi stable par rapport au 1er semestre 2023-2024 (-1,0%). L'activité « communication » connaît une belle dynamique (18,1 M€ / +1,3 M€) et contribue à plus de 96% au chiffre d'affaires du pôle. Cette performance compense le recul sensible de l'activité « Décoration intérieure » (0,6 M€ / -1,5 M€) dans un segment de marché atone.

L'activité « Hardware » enregistre un chiffre d'affaires de 7,2 M€, en baisse de 0,6 M€ par rapport au 1er semestre 2023-2024. Le recul de l'activité LED, en l'absence de livraisons majeures, a été atténué par des livraisons significatives de mobiliers urbains et par la montée en puissance des nouvelles solutions pour l'agencement des magasins en distribution spécialisée.

Le taux de marge brute ressort en progression de 2,9 points à 51,6%, sous l'effet d'un mix produits favorable, plus particulièrement dans l'activité Hardware, et de la bonne maîtrise des coûts d'approvisionnement.

Cette progression du taux de marge brute a permis d'absorber la légère hausse des dépenses opérationnelles, notamment des charges de personnels et des autres charges externes avec un recours plus important à l'intérim. L'EBITDA courant ressort ainsi à 2,2 M€ représentant 8,4% du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'élève à 1,0 M€. En l'absence d'élément non courant significatif, le résultat opérationnel ressort également à 1,0 M€.

Le résultat courant avant impôt atteint 0,8 M€, après un coût de l'endettement financier brut de 0,2 M€.

Le résultat net bénéficiaire reste également stable à 0,7 M€.



Situation financière : poursuite du désendettement

30.09.24 31.03.24 Capitaux propres (incluant minoritaires) 9,7 9,1 Dettes financières nettes 9,8 10,9 Taux d'endettement net 101% 120% Dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) 8,0 8,7 Taux d'endettement net (hors impact IFRS 16) 83% 96%

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 1,6 M€, incluant une capacité d'autofinancement de +2,2 M€ (avant versement de l'impôt) et une hausse du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de (0,4 M€), liée à l'augmentation des stocks pour faire face au niveau élevé du carnet de commandes.

Les flux d'investissements nets ont été limités à seulement 0,2 M€ sur le semestre. Le free cash-flow sur l'exercice ressort ainsi à +1,4 M€ et a été dédié au désendettement et au service de la dette.

Les dettes financières nettes, incluant des dettes locatives de 2,2 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16, se réduisent à 9,8 M€ (8,0 M€ hors IFRS 16) vs 10,9 M€ (8,7 M€ hors IFRS 16) au 31 mars 2024. Le ratio « dettes financières nettes sur fonds propres » baisse ainsi à 1,01 (0,83 avant IFRS 16). La trésorerie disponible s'élève à 3,1 M€ (vs 3,3 M€ au 31 mars 2024).



Perspectives 2024-2025

Le Groupe Prismaflex International a démarré le second semestre avec un carnet de commandes élevé de 13,8 M€, nettement supérieur à celui au 30 septembre 2023 (8,2 M€). Cette belle dynamique commerciale offre de facto une bonne visibilité pour le second semestre qui devrait conforter la trajectoire rentable du Groupe.

La Division « Hardware » va notamment renouer avec la croissance, fort d'un carnet de commandes de 9,3 M€ supérieur de plus de 5 M€ à celui du 30 septembre 2023. Le Groupe dispose en France d'un bon volume de commandes sur des solutions LED en France pour les collectivités et s'appuiera sur la croissance des livraisons de mobiliers destinés à l'agencement du point de vente. L'activité mobilier urbain reste également bien orientée en France et en Allemagne.

La Division « Print » devrait s'inscrire dans la lignée du 1er semestre, toujours portée par la dynamique du segment principal « Communication » dans tous les pays où le Groupe est implanté.

Fort de ces éléments, le Groupe Prismaflex vise pour l'ensemble de l'exercice, un retour à la croissance, une amélioration de sa rentabilité et la poursuite de son désendettement net.



Mise à disposition du rapport semestriel au 30 septembre 2024

Le rapport semestriel 2024-2025 de Prismaflex International peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.prismaflex.com dans la rubrique « Informations financières » de Prismaflex International, et sur le site de notre diffuseur agréé à l'adresse www.actusnews.com.





Prochain rendez-vous

Visioconférence de présentation des résultats semestriels, le 12 décembre 2024 à 11h30

Prochain communiqué

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024-2025, le 23 janvier 2025 après bourse

