23/07/2024 - 18:00

Éléments d'analyse de l'activité :

L'activité « Print » affiche un léger retrait de 3,2%. La belle dynamique sur le segment « Communication » (+7%) compense la baisse anticipée du segment « Décoration ».

L'activité « Hardware » est quasi stable sur le trimestre, malgré une activité LED en retrait, grâce notamment à la montée en puissance des nouvelles solutions pour agencement de magasins.

L'activité commerciale est dynamique et le carnet de commandes au 30 juin 2024 ressort à 10,8 M€, en hausse significative de 3,0 M€ par rapport au 31 mars 2024 (pour mémoire 7,8 M€).

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre

T1 : 1er avril – 30 juin Non audité 3 mois 3 mois En M€ 2024-2025 2023-2024 Var M€ % Activité Print 9,68 10,00 -0,32 -3,2% Activité Hardware 3,15 3,24 -0,09 -2,8% Total CA T1 12,83 13,24 -0,41 -3,1% Total à devises constantes 12,81 13,24 -0,44 -3,3%

L'impact devises constantes s'explique principalement par la variation du GBP et du ZAR.

Le Groupe Prismaflex International réalise un chiffre d'affaires de 12,8 M€ en légère baisse de 3,1% par rapport au 1er trimestre 2023-2024 (-3,3% à taux de change constants). Cette évolution, due avant tout à la baisse du segment « Décoration » en Print, ne reflète pas la bonne orientation commerciale actuelle, visible dans la hausse du carnet de commande et qui alimentera l'activité des prochains trimestres.

Le « Print » réalise un chiffre d'affaires de 9,7 M€ très proche de celui du 1er trimestre 2023-2024. La Division reste encore impactée par la baisse de l'activité « Décoration Intérieure » (0,3 M€ sur ce trimestre vs 1,2 M€ au 1er trimestre 2023-2024), en raison d'un marché peu porteur et de l'arrêt progressif des commandes du principal donneur d'ordre. Le segment « Communication » est, en croissance de 7,0% avec un chiffre d'affaires de 9,4 M€, bénéficiant des investissements et des actions commerciales en France et dans les filiales internationales (Afrique du Sud, Canada, et Espagne notamment).

Le chiffre d'affaires de l'activité « Hardware » ressort à 3,2 M€ quasi stable par rapport au 1er trimestre 2023-2024. Sur ce trimestre, en l'absence de commandes internationales majeures à livrer sur cette période, les solutions LED contribuent pour 1,0 M€ (vs 1,6 M€ au T1 2023-2024), toujours soutenues par le marché des collectivités en France. Le chiffre d'affaires des autres activités progresse à 2,2 M€ vs 1,7 M€ au T1 2023-2024, sous l'effet notamment de la montée en puissance des ventes de panneaux en toile tendue pour la distribution.

Tendances pour l'exercice

L'activité commerciale a été très dynamique sur le premier trimestre 2024-2025 bien que la conjoncture économique reste globalement peu favorable. Durant ce trimestre, le Groupe a remporté de nombreuses affaires, qui ont permis de renouveler et de faire progresser significativement le carnet de commandes de 3,0 M€. Celui-ci ressort ainsi à 10,8 M€ au 30 juin 2024 (vs 7,8 M€ au 31 mars 2024), réparti entre 6,3 M€ pour le « Hardware » et 4,5 M€ pour le « Print ».

La Division « Hardware » a enregistré des commandes significatives sur les solutions LED avec des contrats remportés en Irlande et au Maroc. L'activité en France, plus diffuse, reste toujours très solide. Les autres activités sont également bien orientées avec une belle commande en Allemagne pour du mobilier urbain et surtout la confirmation de la montée en puissance des ventes de mobiliers destinés à l'agencement du point de vente. Ces succès sont en phase avec le retour à la croissance attendue de la Division.

La Division « Print » continue de concentrer ses efforts sur la croissance du segment principal « Communication » en développant de nouveaux marchés, notamment la signalétique et le e-commerce. Sur la « Décoration Intérieure », la base de comparaison sera progressivement moins élevée sur les prochains trimestres et pèsera moins sur la dynamique de l'activité.

Le Groupe Prismaflex vise ainsi à renouer au global avec la croissance sur l'exercice 2024-2025, plus particulièrement au second semestre, et entend conforter sa trajectoire rentable en poursuivant ses efforts d'optimisation opérationnelle.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale le 27 septembre 2024 à 14h30 dans les locaux du Groupe à Saint Clément les Places (69930).

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024-2025, le 7 novembre 2024 après bourse.

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

