24/06/2024 - 18:00

Nette amélioration des résultats malgré la baisse d'activité

Retour à un résultat net bénéficiaire - Réduction de l'endettement net



Éléments d'analyse de l'exercice 2023-2024

Forte hausse de l'EBITDA à 3,6 M€ (+80%) grâce au redressement de la marge brute et au contrôle des coûts fixes, malgré un chiffre d'affaires en recul.

Retour à un résultat net positif à hauteur de 0,7 M€.

Free cash-flow positif de 2,0 M€ permettant de poursuivre la réduction de l'endettement financier.

Carnet de commandes de 7,8 M€ au 31 mars 2024.

Résultats annuels (01/04/2023 – 31/03/2024)

Le Conseil d'Administration de Prismaflex International, réuni le 17 juin 2024, a arrêté les comptes de l'exercice 2023-2024. Les procédures d'audit des Commissaires aux Comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

En M€

31.03.24

12 mois

31.03.23

12 mois

Var (M€) Chiffre d'affaires 51,7 57,3 -5,6 Marge brute1 25,6 24,9 +0,7 Taux de marge brute 49,5% 43,5% EBITDA courant2 3,6 2,0 +1,6 Résultat opérationnel courant 1,2 (0,3) +1,5 Résultat opérationnel 1,3 0,6 +0,7 Résultat financier (0,5) (0,3) Résultat courant avant impôt 0,9 0,3 +0,6 Impôts (0,2) (0,5) Quote-part des sociétés mises en équivalence - (0,3) Résultat net 0,7 (0,5) +1,2 Résultat net part du Groupe 0,6 (0,6) +1,2

1 Chiffre d'affaires diminué des achats consommés, sous-traitance, pose, transport sur achats et ventes

2 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions + autres produits et charges calculés



Le Groupe Prismaflex International réalise un exercice 2023-2024 de très bonne facture, avec une progression sensible des résultats et un retour aux bénéfices, malgré un contexte économique moins porteur qui a pesé sur l'activité. Cette bonne performance opérationnelle a permis de poursuivre la réduction de l'endettement net.

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 51,7 M€, soit une baisse de -9,8% (-8,3% à taux de change constants) par rapport au niveau élevé de l'an dernier, notamment en « Hardware ».

L'activité « Print » affiche un chiffre d'affaires de 35,8 M€ en léger retrait de 2,5% à taux de change constants. La demande est restée soutenue sur le segment « Communication » ce qui a permis de compenser en grande partie le recul de la « Décoration Intérieure », fortement impactée par la fin progressive des commandes du principal client de ce segment.

L'activité « Hardware » réalise un chiffre d'affaires annuel de 16,0 M€ en baisse de 19,3% à taux de change constants) en raison de l'absence de commandes internationales d'envergure de solutions LED, en dehors de l'Italie. Cet impact a été atténué par la bonne dynamique du marché français et la bonne tenue des ventes de produits analogiques sur les marchés traditionnels d'affichages urbains.

Le taux de marge brute affiche une progression de 6,0 points à 49,5%, retrouvant un niveau plus normatif avant crise sanitaire dans les deux divisions. Le Groupe recueille les fruits d'un mix produits plus sélectif et d'ajustements tarifaires ayant permis d'absorber l'impact de l'inflation sur les coûts de production.

Le redressement du taux de marge brute et la bonne maîtrise des charges opérationnelles profitent à l'EBITDA courant qui ressort en hausse de +80% à 3,6 M€, soit 7,0% du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant ressort positif à 1,2 M€, à comparer à une perte de 0,3 M€ en 2022-2023.

Le résultat opérationnel est de 1,3 M€, intégrant des produits nets non courants pour 0,1 M€.

Le résultat courant avant impôt atteint 0,9 M€, après un coût de l'endettement financier brut de 0,2 M€, en légère progression en raison de la hausse des taux.

Le Groupe renoue ainsi avec un résultat net bénéficiaire à 0,7 M€.



Situation financière : poursuite du désendettement

31.03.24 31.03.23 Capitaux propres (incluant minoritaires) 9,1 8,5 Dettes financières nettes 10,9 12,5 Taux d'endettement financier net 120% 147% Dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) 8,7 10,4 Taux d'endettement financier net (hors impact IFRS 16) 96% 122%



Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 3,7 M€, incluant une capacité d'autofinancement de 3,5 M€ (avant versement des intérêts et de l'impôt) et une légère amélioration du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Les flux d'investissements nets se sont élevés à 1,7 M€ sur la période, constitués en partie d'équipements d'impression pour la Division « Print » notamment au Canada et au Royaume Uni et du renouvellement de baux divers (IFRS 16).

Le free cash-flow sur l'exercice ressort ainsi à +2,0 M€ dédié en grande partie au désendettement et au service de la dette.

Les dettes financières nettes, incluant des dettes locatives de 2,2 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16, se réduisent ainsi à 10,9 M€ (8,7 M€ hors IFRS 16) vs 12,5 M€ (10,4 M€ hors IFRS 16) en 2022-2023.

Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) baisse ainsi à 1,20 (0,96 avant IFRS 16). La trésorerie disponible s'élève à 3,3 M€ en progression de 0,7 M€ par rapport au 31 mars 2023.



Perspectives 2024-2025

Prismaflex International démarre l'exercice 2024-2025 avec un carnet de commandes de 7,8 M€ au 31 mars 2024, dont 4,0 M€ en « Hardware » et 3,8 M€ en « Print ».

La Division « Hardware » vise un retour à la croissance en cours d'exercice. L'activité commerciale est plutôt bien orientée actuellement avec notamment, plusieurs commandes de solutions LED à l'international, au Royaume Uni ou au Maroc par exemple. La Division bénéficie également de la montée en puissance des livraisons de caissons rétroéclairés pour la Distribution et d'une activité toujours dynamique auprès des collectivités.

La Division « Print » continue de concentrer ses efforts sur le segment principal « Communication » avec une demande toujours solide et en phase avec les années précédentes. Les investissements en nouvelles imprimantes menés ces dernières années permettent également de capter de nouveaux marchés. Cela permettra de compenser le recul attendu de la Décoration Intérieure en Distribution.

Le Groupe Prismaflex vise ainsi à renouer au global avec la croissance sur l'exercice 2024-2025, notamment au second semestre, et entend conforter sa trajectoire rentable en poursuivant ses efforts d'optimisation opérationnelle.



