Éléments d'analyse du premier semestre 2023-2024

Chiffre d'affaires en recul par rapport à la base de comparaison élevée du S1 2022-2023 mais très proche de celui réalisé au S2 2022-2023.

en recul par rapport à la base de comparaison élevée du S1 2022-2023 mais EBITDA courant en forte hausse à 2,3 M€ (+64%) démontrant la capacité du Groupe à contrôler les effets inflationnistes et à bien maîtriser ses frais fixes.

démontrant la capacité du Groupe à contrôler les effets inflationnistes et à bien maîtriser ses frais fixes. Résultat net redevenu bénéficiaire à hauteur de 0,7 M€.

Free cash-flow positif de 1,4 M€ permettant une réduction de l'endettement financier net.

permettant une réduction de l'endettement financier net. Carnet de commandes de 8,2 M€ au 30 septembre 2023.

Résultats semestriels (01/04/2023 – 30/09/2023)

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2023-2024 ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes et ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de Prismaflex International le 5 décembre 2023.

En M€

30.09.23

6 mois 30.09.22

6 mois

Var (M€) ( ayant fait l'objet d'un examen limité) Chiffre d'affaires 26,6 30,1 -3,5 Marge brute 13,0 13,0 = Taux de marge brute 48,9% 43,1% EBITDA courant1 2,3 1,4 +0,9 Marge d'EBITDA courant 8,6% 4,6% Résultat opérationnel courant 1,0 0,3 +0,7 Résultat opérationnel 1,1 0,4 +0,7 Résultat financier (0,2) (0,1) Résultat courant avant impôt 0,9 0,3 +0,6 Impôts (0,2) (0,3) Quote-part des sociétés mises en équivalence - (0,3) Résultat net 0,7 (0,3) +1,0 Résultat net part du Groupe 0,6 (0,4) +1,0

1 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions + autres produits et charges calculés



Le premier semestre 2023-2024 marque un net redressement des résultats malgré le ralentissement conjoncturel sur l'activité. Les actions mises en place par le Groupe pour absorber les effets inflationnistes et la bonne maîtrise des charges opérationnelles portent leurs fruits et permettent une amélioration de l'ensemble des indicateurs économiques.

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 26,6 M€, très proche du niveau du 2nd semestre 2022-2023, mais en baisse de -11,6% (-9,5% à taux de change constants) par rapport au 1er semestre 2022-2023, période qui bénéficiait encore de la reprise dynamique des commandes en sortie de crise sanitaire.

L'activité « Print » réalise un chiffre d'affaires semestriel de 18,9 M€, en repli de -5,5% (-3,1% à taux de change constants) par rapport au 1er semestre 2022-2023. Face au ralentissement conjoncturel de la demande sur la plupart de ces marchés, l'activité du segment « Communication », en léger recul à taux de change constants (-1,6%), affiche une meilleure résistance que l'activité « Décoration intérieure », qui reste pénalisée par la baisse des volumes de commandes des acteurs de ce marché.

L'activité « Hardware » contribue à hauteur de 7,8 M€, en baisse de -23,6% (-21,9% à taux de change constants) par rapport au niveau record du 1er semestre 2022-2023. C'est néanmoins la 2ème meilleure performance pour un 1er semestre sur les 5 dernières années, avec une activité LED soutenue par une bonne dynamique en France et des livraisons en Italie et en Amérique du Sud.

Le taux de marge brute affiche une belle progression de 5,8 points à 48,9%, retrouvant un niveau plus normatif dans les deux divisions. Le Groupe recueille les fruits de l'ajustement de sa politique commerciale pour contrer l'impact de l'inflation sur les coûts matières et de l'énergie.

Le redressement du taux de marge brute et la bonne maîtrise en parallèle des charges opérationnelles profitent à l'EBITDA courant en hausse de +64% à 2,3 M€, soit 8,6% du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant ressort positif à 1,0 M€, multiplié par plus de 3 par rapport au 1er semestre 2022-2023.

Le résultat opérationnel est de 1,1 M€, intégrant des produits nets non courants pour 0,1 M€.

Le résultat courant avant impôt atteint 0,9 M€, après un coût de l'endettement financier brut de 0,2 M€, en légère hausse en raison de la hausse des taux.

Le Groupe renoue ainsi avec un résultat net bénéficiaire à 0,7 M€ confirmant la résilience de l'activité.



Situation financière : désendettement amorcé

30.09.23 31.03.23 Capitaux propres (incluant minoritaires) 9,2 8,5 Dettes financières nettes 11,3 12,5 Gearing 123% 147% Dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) 9,4 10,4 Gearing (hors impact IFRS 16) 102% 122%



Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 2,1 M€, incluant une capacité d'autofinancement de 2,2 M€ (avant versement des intérêts et de l'impôt) et une stabilité du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Les investissements liés à l'exploitation se sont élevés à 0,7 M€ sur la période, constitués d'équipements d'impression pour la Division « Print » notamment au Canada et au Royaume Uni. Le free cash-flow sur l'exercice ressort ainsi à +1,4 M€.

Les dettes financières nettes, incluant des dettes locatives de 1,9 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16, s'élèvent à 11,3 M€ (9,4 M€ hors IFRS 16). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) ressort ainsi à 1,23 (1,02 avant IFRS 16). La trésorerie disponible s'élève à 3,1 M€ en progression de 0,6 M€ par rapport au 31 mars 2023.



Perspectives 2023-2024

Au 30 septembre 2023, le carnet de commandes ressortait à 8,2 M€, dont 4,2 M€ en Print et 4,0 M€ en Hardware dans un contexte économique globalement incertain incitant l'attentisme des donneurs d'ordres.

La Division « Print » continue de s'appuyer sur la résilience de son activité « Communication » dans tous les pays où le Groupe opère et poursuivra ses actions de diversification pour limiter l'impact de la baisse des commandes de la « Décoration Intérieure ».

La Division « Hardware », impactée par le ralentissement conjoncturel et l'allongement des cycles de décisions, s'appuiera sur ses innovations et sa capacité industrielle à répondre à la demande de grands acteurs de l'affichage mais également de la distribution. Le Groupe est bien positionné sur des projets importants en France et à l'international pour des livraisons potentielles sur 2024.

Dans ce contexte, Prismaflex International vise à réaliser un chiffre d'affaires au second semestre proche de celui du premier semestre, avec un 4ème trimestre plus dynamique que le 3ème trimestre notamment en Hardware. En parallèle, la priorité continuera d'être portée sur l'optimisation de la rentabilité opérationnelle courante et sur la génération d'un free cash-flow positif.





