25/07/2023 - 18:00

Activité en recul face au record du 1er trimestre 2022-2023 mais stable en séquentiel



Éléments d'analyse de l'activité :

Le « Print » affiche une activité solide, réitérant la bonne performance enregistrée sur le 1 er trimestre de l'exercice précédent.

trimestre de l'exercice précédent. L'activité « Hardware » est en retrait, en raison d'un carnet de commandes moins dense que l'année dernière en début d'exercice.

Le carnet de commandes au 30 juin 2023 ressort à 11,7 M€, très proche de celui constaté au 31 mars 2023.

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre

T1 : 1er avril – 30 juin Non audité 3 mois 3 mois En M€ 2023-2024 2022-2023 Var M€ % Activité Print 10,00 10,20 -0,19 -1,9% Activité Hardware 3,24 5,21 -1,97 -37,8% Total CA T1 13,24 15,41 -2,16 -14,0% Total à devises constantes 13,54 15,41 -1,86 -12,1%

L'impact devises constantes s'explique principalement par la variation de l'USD et du ZAR.

Le Groupe Prismaflex International réalise un chiffre d'affaires de 13,2 M€ en retrait de 14,0% sur le 1er trimestre 2023-2024 (-12,1% à taux de change constants). Le Groupe a fait face sur ce trimestre à une base de comparaison particulièrement élevée, le 1er trimestre 2022-2023 ayant enregistré une activité record portée par des livraisons importantes en Hardware. Le chiffre d'affaires de ce premier trimestre est d'ailleurs similaire à celui des 2 trimestres précédents (T3 et T4 2022-2023) confirmant la résilience globale de l'activité.

Le « Print » réalise un chiffre d'affaires de 10,0 M€ quasi stable par rapport au premier trimestre 2022-2023. L'activité du segment « Communication » reste robuste à 8,8 M€, l'effet prix compensant la baisse conjoncturelle des volumes dans certaines zones. Après trois trimestres plutôt bas en chiffre d'affaires, l'activité « Décoration intérieure » repart à la hausse à 1,2 M€ sous l'effet de commandes à nouveau plus importantes du principal donneur d'ordre.

Le chiffre d'affaires de l'activité « Hardware » ressort à 3,2 M€ en retrait sensible par rapport au premier trimestre 2022-2023, qui avait bénéficié de commandes importantes de produits LED en Allemagne notamment. Les revenus de l'activité LED reculent ainsi à 1,6 M€ (vs 3,3 M€ en N-1) en sachant que les commandes remportées récemment en Italie et au Maroc commenceront à contribuer à compter seulement du prochain trimestre. Les activités traditionnelles (notamment les panneaux d'affichage statiques) réalisent un chiffre d'affaires de 1,7 M€ (-0,2 M€).

Tendances pour l'exercice

L'activité commerciale est restée dynamique sur le premier trimestre 2023-2024 même si la conjoncture économique globale plus morose pèse sur les budgets des donneurs d'ordre et allonge les cycles de décision notamment en Hardware. Durant ce trimestre, le Groupe a remporté de nombreuses affaires qui ont permis de renouveler le carnet de commandes, qui reste solide à 11,7 M€ et quasi équivalent au niveau du 31 mars 2023.

La Division « Hardware » continue de se positionner sur des projets à l'international, en Europe, en Amérique Latine, et en Afrique notamment grâce à son offre de produits LED. Le marché des collectivités en France soumis à une forte concurrence, atone sur le début d'année civile, montre pour sa part des signes de rebond. Le Groupe poursuit également ses référencements auprès de la distribution spécialisée avec le succès de son offre de caissons rétroéclairés.

La Division « Print », plus récurrente, s'appuie toujours sur une demande solide, notamment en France dans le secteur de la Communication et s'attache à redresser sa rentabilité. Le succès de ses offres intégrant un service complet de l'impression à la pose se confirme sur ce début d'année. Par ailleurs, l'activité Décoration bénéficiera d'une base de comparaison plus favorable sur les prochains trimestres.

Prismaflex International vise toujours à conforter son niveau d'activité de l'exercice précédent tout en restant attentif aux effets de conjoncture qui peuvent ralentir le rythme des commandes. Le Groupe confirme son objectif de redressement des marges, et notamment de la marge brute, afin de renouer avec une rentabilité opérationnelle courante et un free-cash-flow positif.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale le 29 septembre 2023 à 14h30 dans les locaux du Groupe à Saint Clément les Places (69930).

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023-24, le 7 novembre 2023 après bourse.

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

Contacts :

Florence Therond - Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 5367 36 70 – glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 06 84 83 21 82 – mctriquet@actus.fr