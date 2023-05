11/05/2023 - 18:00

Activité stable au 4ème trimestre 2022-2023

Chiffre d'affaires annuel 2022-2023 en hausse de +17% à 57,3 M€,

tiré par les ventes de l'activité Hardware

Éléments d'analyse de l'activité annuelle :

Hausse du chiffre d'affaires Print (+7%), résultant principalement d'un effet prix et de l'évolution du mix produit

Forte croissance de l'activité Hardware (+42%) grâce aux succès commerciaux sur la gamme LED remportés en France et à l'international

Carnet de commandes au 31 mars 2023 de 11,9 M€

Chiffre d'affaires consolidé annuel (1er avril 2022 – 31 mars 2023)

Cumul 12 mois T4 : 1er jan. 2023 – 31 mar. 2023 Non audités 12 Mois 12 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2022-2023 2021-2022 Var. % T4 22-23 T4 21-22 Var. % Activité Print 37,32 34,84 +7,1% 8,87 8,94 -0,8% Activité Hardware 20,00 14,08 +42,0% 4,86 4,80 +1,4% Total CA 57,31 48,92 +17,2% 13,73 13,74 -0,1% Total à devises constantes 56,91 48,92 +16,3% 13,32 13,74 -3,1%

L'impact devises est essentiellement lié au dollar canadien et au dollar US

Prismaflex International a réalisé au 4ème trimestre 2022-2023 un chiffre d'affaires de 13,7 M€, identique à celui réalisé sur la même période en 2021-2022. Ce niveau d'activité porte le chiffre d'affaires annuel à 57,3 M€, soit une croissance de +17,2% (+16,3% à taux de change constants). Le Groupe a confirmé durant cet exercice son dynamisme commercial même si la conjoncture favorisait l'attentisme des donneurs d'ordre, notamment au second semestre.

L'activité « Print » affiche un chiffre d'affaires annuel de 37,3 M€, en hausse de +7,1% par rapport à l'exercice 2021-2022. Cette croissance provient de l'activité communication (+17% à 32,9 M€), qui bénéficie d'un effet volume modéré et d'un effet prix plus significatif lié aux hausses de tarifs en réponse à l'inflation des coûts et à l'évolution du mix d'activités. Cette performance permet de compenser le recul de l'activité décoration intérieure (-36% à 4,4 M€), qui a été pénalisée sur cet exercice par une baisse de la demande, notamment en provenance du principal client-distributeur.

L'activité « Hardware » réalise un chiffre d'affaires annuel de 20,0 M€ en hausse de +42,0%, recueillant les fruits des innovations et des actions commerciales en France et à l'international. La croissance est particulièrement forte sur les panneaux LED qui ont contribué pour 13,1 M€ soit une progression de +94% sur un an. À l'international, le Groupe a livré des commandes significatives en Afrique (Bénin et Maroc), en Europe (Allemagne, Belgique) et en Amérique du Sud (Brésil, Chili). En France, l'activité LED continue d'être dynamique avec les collectivités, les afficheurs ou les acteurs de la distribution. Les ventes de produits analogiques sont quant à elles en léger recul de -6% à 6,9 M€, en raison de la baisse des volumes sur les panneaux « Trivision », qui a été cependant compensée en grande partie par des livraisons importantes de caissons rétroéclairés et de mobilier urbain (colonnes non digitales).

La conjoncture inflationniste a cependant continué de peser sur les marges au second semestre dans un contexte de moindre croissance. Comme annoncé en janvier, les mesures adaptatives prises par le Groupe auront un effet sur la rentabilité opérationnelle surtout sur le prochain exercice. Le résultat opérationnel courant annuel sera ainsi négatif tandis que l'EBITDA devrait se situer autour de 2,0 M€.

Perspectives 2023-2024

Prismaflex International démarre l'exercice 2023-2024 avec un carnet de commandes solide de 11,9 M€ au 31 mars 2023, en hausse de 0,3 M€ par rapport au 31 décembre 2022, confirmant la capacité du Groupe à maintenir une bonne prise de commandes. Il est cependant nettement inférieur à celui du 31 mars 2022 (17 M€) qui intégrait des commandes LED très significatives en Allemagne.

La Division « Hardware » dispose d'un carnet de commandes de 6,2 M€, qui inclut notamment une commande d'écrans LED de plus d'1 M€ remportée récemment en Italie auprès de Clear Channel. Le volume d'affaires avec l'afficheur américain continue de se développer progressivement et d'autres projets sont en cours. En parallèle, le Groupe continue de se positionner sur des projets en Afrique et poursuit son développement en France auprès de ses différents segments de marché. La contribution de l'Allemagne sera moins importante cette année, avec cependant des commandes qui devraient arriver sur le second semestre.

Le carnet de commandes du « Print » à 5,7 M€ est en ligne avec celui des trimestres précédents. Le Groupe s'attache à privilégier les affaires les plus rentables sur l'activité communication avec une demande qui reste solide. La base de comparaison sur l'activité décoration intérieure deviendra progressivement moins exigeante sur les prochains trimestres.

Le Groupe vise ainsi à consolider ses gains de parts de marchés et conforter son niveau d'activité autour de 60 M€ sur l'exercice 2023-2024. La priorité est de poursuivre le redressement des marges afin de faire progresser l'EBITDA et de renouer avec la rentabilité opérationnelle courante sur ce prochain exercice.



Prochain rendez-vous :

Communiqué des résultats annuels 2022-2023, le 19 juin 2023 après bourse.

