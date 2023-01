24/01/2023 - 18:00



Éléments d'analyse de l'activité :

Progression de près de +10% de l'activité Print sur 9 mois malgré un ralentissement conjoncturel au 3 ème trimestre (-7%).

trimestre (-7%). Forte croissance de l'activité Hardware (+72% au 3 ème trimestre et +63% sur 9 mois) grâce aux succès commerciaux sur la gamme LED remportés en France et à l'international.

trimestre et +63% sur 9 mois) grâce aux succès commerciaux sur la gamme LED remportés en France et à l'international. Carnet de commandes au 31 décembre 2022 de 11,6 M€.



Chiffre d'affaires consolidé à 9 mois (1er avril 2022 – 31 décembre 2022)

Cumul 9 mois T3 : 1er oct. 2022 – 31 déc. 2022 Non audités 9 Mois 9 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2022-2023 2021-2022 Var. % T3 22-23 T3 21-22 Var. % Activité Print 28,45 25,90 +9,9% 8,51 9,15 -7,0% Activité Hardware 15,13 9,28 +63,0% 4,95 2,89 +71,5% Total CA comparable 43,58 35,18 +23,9% 13,46 12,04 +11,8% Total à devises constantes 43,05 35,18 +22,4% 13,32 12,04 +10,6%

L'impact devises est essentiellement lié au dollar canadien et au dollar US.

Lors du 3ème trimestre de son exercice 2022-2023, Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 13,5 M€, en hausse de 11,8% (+10,6% à taux de change constants). La poursuite de la bonne dynamique de l'activité Hardware, avec notamment les premières livraisons de commandes au Maroc et au Brésil, a permis de compenser le recul conjoncturel de l'activité Print, qui fait face à une base de comparaison exigeante notamment en décoration intérieure. Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires sur 9 mois à 43,6 M€, soit une hausse de 23,9% (+22,4% à taux de change constants).

L'activité « Print » réalise un chiffre d'affaires sur 9 mois de 28,5 M€, en croissance de 9,9% par rapport à la même période de 2021-2022. Cette progression provient de l'activité d'impression traditionnelle (+20% sur 9 mois à 25,1 M€), soutenue par un effet volume, fruit des investissements commerciaux et productifs et par un effet prix lié aux hausses de tarifs effectuées pour répercuter l'inflation des coûts. La demande reste solide dans ce secteur malgré un attentisme conjoncturel plus présent en fin d'année calendaire. La décoration intérieure est, quant à elle, en recul de 1,6 M€ à 3,3 M€, toujours pénalisée par la baisse de la demande du principal donneur d'ordre (déstockage). Cette activité devrait toutefois rebondir dans les prochains mois.

Les ventes de l'activité « Hardware » ressortent à 15,1 M€, en très forte croissance de 63,0%, en ligne avec le niveau du carnet de commandes. La progression est particulièrement forte sur les panneaux LED (+130% à 9,9 M€). Elle résulte de livraisons à l'international de commandes en Afrique (Bénin et Maroc), en Europe (Allemagne) et en Amérique du Sud (Brésil). L'activité LED en France reste également bien orientée avec les collectivités, les afficheurs ou les acteurs de la distribution. Les ventes de produits analogiques sont de même en croissance à 5,2 M€ (+5%) avec de belles commandes de caissons rétroéclairés, de mobilier urbain (colonnes non digitales) et de panneaux trivisions.

Perspectives pour l'exercice 2022-2023

Dans un climat économique toujours complexe et évolutif, Prismaflex International entend poursuivre sa croissance au 4ème trimestre en s'appuyant sur un carnet de commandes qui reste solide au 31 décembre 2022 à 11,6 M€ (dont 5,9 M€ en Hardware et 5,7 M€ en Print). L'activité commerciale depuis le début du 4ème trimestre reste globalement bien orientée.

La Division « Hardware » continuera de capitaliser sur ses récents succès commerciaux avec la poursuite notamment des livraisons au 4ème trimestre en Allemagne, en Belgique, au Brésil et au Maroc et un bon rythme de consultations sur des appels d'offres. L'activité Print devrait maintenir un bon niveau d'activité en phase avec celui enregistré au 4ème trimestre 2021-2022, avec une amélioration attendue de la tendance en décoration intérieure.

Le Groupe vise ainsi à se rapprocher du cap des 60 M€ de chiffre d'affaires sur 12 mois. Toutefois, le contexte inflationniste continuera de peser sur la rentabilité opérationnelle. Cette dernière devrait être inférieure sur la deuxième partie de l'année à celle constatée lors du premier semestre. Les efforts entrepris pour retrouver le niveau de marge brute et la rentabilité opérationnelle historique devraient en effet surtout impacter positivement le prochain exercice.



Prochain rendez-vous :

Communiqué du chiffre d'affaires annuel 2022-2023, le 11 mai 2023 après bourse.

