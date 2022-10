27/10/2022 - 18:00

Éléments d'analyse de l'activité :

Bonne dynamique de l'activité Print (+19%) malgré une base de comparaison qui devient progressivement plus exigeante.

L'activité « Hardware » affiche une forte croissance (+59%) soutenue par la livraison de commandes sur des contrats internationaux et un effet de base favorable.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2022 reste élevé à 13,2 M€ malgré les importantes livraisons réalisées sur le semestre.



Chiffre d'affaires consolidé du semestre (1er avril 2022 - 30 septembre 2022)

Cumul 1er semestre T2 : 1er juil. 2022 – 30 sept. 2022 Non audités 6 Mois 6 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2022-2023 2021-2022 Var. % T2 22-23 T2 21-22 Var. % Activité Print 19,94 16,75 +19,1% 9,75 8,66 +12,5% Activité Hardware 10,18 6,40 +59,2% 4,98 3,12 +59,3% Total CA 30,13 23,14 +30,2% 14,72 11,78 +24,9% Total à devises constantes 29,74 23,14 +28,5% 14,60 11,78 +23,9%

L'impact devises est essentiellement lié au dollar canadien et au dollar US.

Au 2ème trimestre de l'exercice 2022-2023, Prismaflex International a continué de recueillir les fruits de sa dynamique commerciale et de son bon carnet de commandes. Le Groupe enregistre une croissance sur la période de +24,9% (+23,9% à taux de change constants) pour un chiffre d'affaires de 14,7 M€. Cette performance permet au Groupe de clôturer le semestre avec un chiffre d'affaires de 30,1 M€ en hausse de +30,2% (+28,5% à taux de change constants).

L'activité « Print » réalise un chiffre d'affaires semestriel de 19,9 M€, en croissance organique de 19,1% par rapport au 1er semestre 2021-2022. Depuis le début de l'exercice, les ventes sont tirées par l'activité d'impression traditionnelle, qui s'appuie sur une demande soutenue et sur la mise en service de nouvelles machines d'impression. Cette augmentation bénéficie également d'un effet prix lié à la hausse des tarifs pour répercuter une partie des effets de l'inflation. L'activité décoration intérieure est en revanche en recul de 1,0 M€ à 2,5 M€ sous l'effet d'une baisse de la demande du principal donneur d'ordre (déstockage).

Les ventes de l'activité « Hardware » ressortent à 10,2 M€, en croissance forte de +59,2%, une dynamique attendue au vu de la montée en puissance du carnet de commandes sur la fin de l'exercice précédent. Cette performance est principalement due au fort rebond des ventes de produits LED qui atteignent sur le semestre 6,3 M€, à comparer à 2,8 M€ au S1 2021-2022, soit une hausse de +122%. Le Groupe a poursuivi la livraison de ses commandes internationales en Allemagne, et au Bénin et continue de gagner des parts de marché en France auprès des collectivités et des acteurs de la grande distribution. Les ventes de produits analogiques sont également en croissance à 3,9 M€ (+8%) avec de belles commandes de mobilier urbain (colonnes non digitales) et trivisions et ce malgré la baisse de l'activité sur les caissons lumineux.

Malgré ce bon niveau d'activité enregistré au premier semestre, les résultats du Groupe sont impactés par l'inflation des coûts d'approvisionnements et de production. Les hausses de prix passées par le Groupe sont progressives et n'ont pas eu encore un plein effet sur le semestre, ce qui impacte notamment la rentabilité de l'activité impression. Le Groupe vise ainsi un résultat opérationnel courant similaire à celui enregistré au premier semestre 2021-2022 compte tenu du contexte conjoncturel.

Tendances 2022-2023

Au 30 septembre 2022, le carnet de commandes, bien qu'en recul par rapport au 30 juin 2022 en raison des importantes livraisons du premier semestre, reste à un niveau élevé de 13,2 M€ (dont 7,5 M€ en Hardware et 5,7 M€ en Print).

Ce carnet de commandes intègre notamment les récents succès commerciaux obtenus en Hardware, avec des commandes remportées au Brésil et en Belgique avec Clear Channel et de nouveaux contrats en Allemagne et au Maroc. L'activité en France reste également dynamique.

En Print, l'activité est également bien orientée et la demande toujours soutenue à date. Le Groupe s'attache à retrouver ses niveaux de marge historiques.

Le Groupe vise ainsi à maintenir, au second semestre, un niveau d'activité élevé, équivalent à celui du premier semestre.

Par ailleurs, le Groupe a décidé de regrouper pour des raisons d'optimisation opérationnelle, financière et juridique toutes ses activités Hardware au sein d'une nouvelle structure, détenue à 100%, à l'exception des actifs détenus dans Anthem Displays qui ont été cédés la semaine dernière. Cette cession renforce la trésorerie du Groupe à hauteur de 0,7 M€.





Prochains rendez-vous :

Publication des résultats semestriels 2022-2023 : communiqué le 12 décembre 2022 après bourse et conférence téléphonique le 13 décembre 2022.

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

